Recepty na nejlepší dezerty z rybízu

Rybíz právě dozrává, a tak přichází období vymyšlení, co z něj upéct aby se co nejvíce zužitkoval. Všichni určitě moc znáte bublaninu z rybízu, kterou určitě pečete každý rok. Co ale letos vyzkoušet něco nového?

Tvarožník s rybízem

Na přípravu budete potřebovat:

4 ks vejce

180 g cukru

250 g měkkého tvarohu

200 g rozpuštěného másla

200 g polohrubé mouky

citronová kůra z 1/2 citronu

100 g mandlí

2 hrsti rybízu

máslo + mouka na vymazání formy

Postup:

Začněte chvíli před tím, než se do pečení budete chtít pustit a vyndejte všechny suroviny z lednice, protože je nutné, aby před pečením měly pokojovou teplotu. Poté oddělte žloutky od bílků a žloutky ušlehejte s cukrem do pěny. Po ušlehání přidejte tvaroh, rozpuštěné máslo a citronovou kůru. Bílky vyšlehejte s trochou cukru do sněhu a opatrně ho spolu s moukou na střídačku přidávejte do těsta. Jako poslední přijdou na řadu plátky mandlí a rybíz. Připravte si formu a nalijte do ní těsto. Pečte na 180 °C přibližně půl hodiny.

Na přípravu budete potřebovat:

1 kg červeného rybízu

250 ml octu

650 g cukru krupice

1 ks celé skořice

3 ks hřebíčku

Postup:

Připravte si větší hrnec a do něj dejte svařit vodu spolu s octem, přidejte očištěný a omytý rybíz, promíchejte a sceďte. Připravte si další hrnec, do kterého dejte 150 ml vody, cukr, koření a rybíz. Takto vařte asi 10 minut. Ihned po dovaření plňte do vysterilizovaných sklenic, uzavřete víčkem a otočte dnem nahoru. Zpět otáčejte až po vychladnutí. Uchovávejte v chladu a temnu.

Buchta s rybízem a citronem

Na přípravu budete potřebovat:

200 g plnotučného jogurtu

180 g cukru krupice

3 ks vejce

110 ml oleje

220 g hladké mouky

1 ČL kypřícího prášku

citronová kůra z jednoho citronu

2 ČL citronové šťávy

450 g červeného rybízu

Postup:

Začněte tím, že smícháte jogurt, cukr, vejce a olej. V další míse smíchejte mouku s kypřícím práškem a přidejte do jogurtové směsi. Vše důkladně promíchejte, případně si klidně pomozte robotem. Nakonec přidejte i citronovou kůru a šťávu spolu s rybízem a ještě promíchejte. Těsto nalijte do vymazané a vysypané formy a na jeho vrch ještě nasypte rybíz. Pečte v troubě předehřáté na 190 °C přibližně 40 minut. Před podáváním můžete ještě trochu pocukrovat.

Osvědčený drobenkový koláč

Na přípravu drobenky budete potřebovat:

220 g změklého másla

220 g cukru

300 g polohrubé mouky

Na přípravu těsta budete potřebovat:

700 g měkkého tvarohu

75 g moučkového cukru

1 balení vanilkového cukru

350 ml mléka

3 ks vejce

4 hrnky rybízu

Postup:

Připravte si velkou mísu a v ní smíchejte tvarohy spolu s moučkovým i vanilkovým cukrem. Poté pomalu přilévejte mléko a vajíčka. Následně si nakrájejte máslo na kostky, přidejte k němu cukr a mouku a vytvořte drobenku. Přibližně 2/3 drobenky dejte na dno formy, kterou předtím vyložte pečícím papírem. Na drobenku pak dejte náplň s tvarohem a na její vrch nasypte rybíz. Nakonec přidejte opět vrstvu drobenky. Pečete v troubě předehřáté na 180 °C přibližně 45 minut.