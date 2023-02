Recepty na jednoduché a nezbytné salátové dresinky, které dochutí každý salát

Výroba salátového dresinku od základu je naprostá hračka. Je to rychlé, snadné a chutná to mnohem lépe než jakýkoli jiný dresink koupený v obchodě – a navíc je to levnější. Stačí jen shromáždit ingredience a vyšlehat je dohromady. Tento velmi jednoduchý úkol můžete navíc svěřit i dětem. Začněte s těmito lehkými recepty a posuňte svůj salát na vyšší úroveň. Jsou to recepty na jednoduché zálivky a dresinky, které by měl mít v zásobě každý.

Balzamiková zálivka

Tento dresink je oblíbený, protože je jednoduchý a snadno se připravuje od nuly. Medovo-balzamiková zálivka přidává do základu z balzamikového octa a olivového oleje ještě dijonskou hořčici, která dodává zálivce trochu kousavosti. Med, který je v ní obsažen pro změnu dodává punc sladkosti. Výsledek? Dokonale vyvážená zálivka pro jakýkoli zelený salát. Navíc se skládá pouze z ingrediencí, které máte ve spíži a dobře vydrží i při pokojové teplotě.

Co budete potřebovat:

2 polévkové lžíce balzamikového octa

1 polévková lžíce medu

1 lžička dijonské hořčice

1/4 šálku extra panenského olivového oleje

Hrubá sůl a mletý pepř

Postup: V malé misce vyšlehejte ocet, med, hořčici a olivový olej. Dochuťte solí a pepřem.

Rančerský dresink

Věděli jste, že rančerský dresink je nejoblíbenější salátovou zálivkou v Americe? Domníváme se, že za to zčásti mohou kacíři, kteří ho používají jako dip na pizzu. Ať už si ho hodíte na zeleninu, nebo si do něj namočíte kůrku od chleba, domácí rančový salátový dresink je zkrátka lahodný. Méně tučnou verzi si můžete připravit tak, že vyměníte zakysanou smetanu za řecký jogurt.

Co budete potřebovat:

1 šálek podmáslí

1/2 šálku zakysané smetany

1/4 šálku majonézy

1 1/2 lžičky nasekaných čerstvých tymiánových lístků

1/4 malého stroužku česneku, mletého

špetka kajenského pepře

Hrubá sůl a mletý pepř

Postup: Ve středně velké míse vyšlehejte podmáslí, zakysanou smetanu a majonézu dohladka. Vmíchejte tymián, česnek a kajenský pepř. Podle chuti osolte a opepřete.

Hořčicovo – bylinková zálivka

Tuto zálivku budete chtít dávat doslova na všechno. Hořčicovo-bylinkovou zálivku připravíte jednoduše smícháním dijonské hořčice, česneku, bílého vinného octa a olivového oleje s čerstvými bylinkami podle vlastního výběru. Buďte kreativní a experimentujte!

Co budete potřebovat:

1 lžička dijonské hořčice

1/2 lžičky mletého česneku

2 lžíce bílého vinného octa

1/4 šálku extra panenského olivového oleje

1/4 šálku nasekané směsi bylinek (např. estragon, pažitka a koriandr)

Sůl a pepř

Postup: Smíchejte hořčici, česnek a ocet. Pomalu zašlehejte olivový olej. Přimíchejte bylinky. Dochuťte solí a pepřem.

Dresink Zelená bohyně

V tomto jednoduchém dresinku Zelené bohyně, oblíbeném kalifornském dresinku, nejsou žádné ančovičky (které v něm jinak běžně bývají). Je to moderní úprava, která kombinuje podmáslí, zakysanou smetanu a majonézu s avokádem, čerstvou pažitkou, petrželkou a citronovou šťávou. Nenechávejte si ho pouze na salát: Stejně chutný je i například ke grilovanému masu.

Co budete potřebovat:

1 šálek podmáslí

1/2 šálku zakysané smetany

1/4 šálku majonézy

1/2 avokáda, rozmačkaného do hladka

1/4 šálku jemně nasekané čerstvé pažitky

2 lžíce čerstvé citronové šťávy

2 lžíce nasekané čerstvé petrželky

Hrubá sůl a mletý pepř

Postup: Ve středně velké míse vyšlehejte podmáslí, zakysanou smetanu a majonézu dohladka. Vmíchejte avokádo, pažitku, citronovou šťávu a petrželku. Podle chuti osolte a opepřete.