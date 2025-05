Recepty na čarodějnickou hostinu – Magické koktejly, „ohnivé“ pokrmy či brambory pečené v popelu

Filipojakubská noc, neboli pálení čarodějnic, je skvělou příležitostí k oslavě s rodinou a přáteli. A co by to bylo za oslavu bez pořádné hostiny? Připravte si magické koktejly, ohnivá jídla a brambory pečené přímo v popelu!

Magické koktejly – lektvary s tajemnou přísadou

Čarodějnický punč (alkoholický i nealko)

Ingredience:

1 l pomerančového džusu

500 ml brusinkového džusu

500 ml perlivé vody nebo zázvorové limonády

250 ml rumu (volitelně)

Plátky pomeranče a citronu

Led

Pár kapek grenadiny pro krvavý efekt

Postup: Smíchejte všechny ingredience v míse, přidejte led a ozdobte plátky citrusů. Pro extra efekt můžete přidat suchý led, který vytvoří kouřovou atmosféru.

Fialový elixír mládí

Ingredience:

200 ml borůvkového sirupu

500 ml toniku

Pár kapek citronové šťávy

Led

Jedlé květy (např. fialky) na ozdobu

Postup: Do sklenic dejte led, přidejte borůvkový sirup, citronovou šťávu a dolijte tonikem. Nápoj změní barvu a vytvoří mystický efekt.

Ohnivé pokrmy – jídlo, které vás zahřeje

Pekelné kuřecí špízy

Ingredience:

500 g kuřecích prsou

2 lžíce oleje

2 lžíce medu

1 lžíce chilli omáčky

1 lžíce mleté papriky

Špetka soli a pepře

Dřevěné špejle

Postup: Kuřecí maso nakrájejte na kousky a naložte do směsi oleje, medu, chilli omáčky, papriky, soli a pepře. Nechte marinovat alespoň hodinu. Napíchejte na špejle a grilujte nebo pečte v troubě při 200 °C asi 20 minut.

Čarodějnický gulášek z kotlíku

Ingredience:

500 g hovězího masa

2 cibule

2 papriky

3 stroužky česneku

1 lžíce mleté papriky

1 lžíce majoránky

500 ml vývaru

Sůl, pepř, chilli podle chuti

Postup: V kotlíku nebo hrnci osmahněte cibuli, přidejte maso a opečte ho ze všech stran. Přidejte papriku, česnek, koření a zalijte vývarem. Nechte pomalu vařit alespoň hodinu, dokud není maso měkké. Podávejte s chlebem nebo bramborami.

Pečené brambory v popelu – návrat k tradici

Tento jednoduchý recept patří mezi čarodějnické klasiky! Stačí pár brambor a oheň.

Ingredience:

Brambory ve slupce

Hrubá sůl

Máslo nebo zakysaná smetana na dochucení

Postup: Brambory dobře omyjte a osušte. Zabalte je do alobalu (nebo je můžete dát rovnou do popela pro intenzivnější chuť). Položte je do žhavého popela a pečte asi 30–40 minut, dokud nejsou měkké. Opatrně vyjměte, rozkrojte a podávejte s máslem nebo zakysanou smetanou.

Závěr

S těmito recepty bude vaše čarodějnická hostina nezapomenutelná! Připravte si lektvary, ohnivé dobroty a užijte si večer plný magie. Který recept vyzkoušíte jako první?