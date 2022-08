Psi a kosti – jaké druhy mohou jíst? Odpověď je trochu složitější, než jste si mysleli

Psi a kosti jdou k sobě jako máslo a chléb, že? Tak nějak. Některé kosti mohou psi jíst (nebo technicky řečeno žvýkat) a jiné mohou způsobit vážné škody, pokud je okusují nebo pozřou. Kosti jsou určeny k relaxaci, ne k jídlu. Obecně lze říci, že syrové kloubní kosti z velkých hospodářských zvířat jsou pro psy bezpečné. Vařené kosti a kousky dostatečně malé na to, aby hrozilo nebezpečí udušení, jsou zakázány úplně. Záleží také na tom, kdy a jak psovi kost podáte. Čtěte dále a dozvíte se vše, co potřebujete vědět o psech a kostech.

Jaké kosti mohou psi jíst?

Jak bylo uvedeno výše, ideální jsou surové kloubní kosti. To bylo zmíněno také v knize The Forever Dog: Karen Shaw Beckerové, nejsledovanější veterinářky na sociálních sítích, a Rodneyho Habiba, vedoucího v oblasti zdraví domácích mazlíčků. Autoři doporučují páníčkům psů, aby se v místních řeznictvích ptali po syrových hovězích nebo zvěřinových kloubech (může být i bizoní, ale je těžké ho u nás sehnat). Pokud nejsou k dispozici klouby, jsou dobrou volbou také stehna, ocasy, tlapky a žebra. Pokud je místní řezník nemá, podívejte se do supermarketu na pult s masem nebo do oddělení mražených potravin. (Některé obchody s potravinami je nazývají polévkové kosti.)

Beckerová a Habib doporučují větší kosti, protože se tím eliminuje nebezpečí udušení. „Ve skutečnosti neexistuje nic takového jako příliš velká kost,“ píší autoři. Pokud je však kost příliš malá, psi ji mohou spolknout a následně jim uvízne v krku nebo v žaludku. Kost na nesprávném místě znamená velkou bolest, potenciální operaci a možnou infekci.

Pokud vás představa, že svému psovi dáváte syrovou kost, děsí, nebojte se. Syrové kosti ve skutečnosti poskytují psům spoustu zdravých živin. Abyste zabránili množení bakterií, kupujte kosti mražené a uchovávejte je zmrazené, dokud nebudete připraveni psovi jednu rozmrazit. Rozmrazujte postupně jednu kost po druhé (podávání zmražených kostí štěněti by mohlo vést k prasknutí zubů). Není také rozumné nechat psa zahrabávat kosti na dvoře. Mohly by se po několika hodinách nebo dnech vrátit do svého úkrytu, kde se téměř jistě začaly množit bakterie.

Jaké kosti by psi neměli jíst?

Nikdy nekrmte psa vařenými kostmi. Ty jsou křehké a mohou se snadno rozštípnout, což může způsobit poškození zubů, tlamy, jazyka a žaludku vašeho psa. „Vařené“ jsou všechny kosti, které byly vařené, pečené nebo uzené.

Pokud váš pes syrové kosti nezná nebo má citlivý žaludek, odstraňte z něj veškerou kostní dřeň, než mu dovolíte, aby se pustil do jídla. Kostní dřeň je neuvěřitelně bohatá a tučná; zatímco někteří psi ji mohou zvládnout dobře, jiní by mohli začít zvracet nebo mít průjem. Pohotovostní služba Animal Emergency Service ve skutečnosti nedoporučuje psům s citlivým systémem kosti vůbec podávat. Raději se držte žvýkacích pamlsků nebo tvrdé mrkve.

Psi, kteří již v minulosti prodělali operaci zubů nebo měli prasklý zub, by kosti jíst neměli. Ohryzávání tvrdých povrchů by mohlo zuby znovu podnítit k prasknutí nebo způsobit zánět a bolest. Některá plemena mají přirozeně měkké zuby a čelistní kosti, kterým tvrdé kosti nedělají dobře; do této kategorie patří buldoci, mopsi a boxeři. U těchto typů štěňat vyzkoušejte dentální tyčinky nebo pamlsky, které jsou měkké.

Krůtí, kuřecí a vepřové kosti budou pro psy téměř vždy příliš malé. Nestojí za to nechat psa ohlodávat kost z kachny ze svátečního menu – mohla by mu uvíznout v krku a poslat vás na pohotovost k veterináři v období svátků – a o to jistě nestojíte. Jehněčí a hovězí kosti mohou být bezpečné, pokud jsou dostatečně velké.

Jaká je nejlepší kost pro psy na žvýkání?

Jak popisuje doktorka Beckerová a její spoluautor v knize The Forever Dog, nejlepší kost pro psy je velká kost z bizona, zvěřiny nebo hovězího masa, na které je ještě část chrupavky nebo tkáně. Ty jsou velké a bezpečné pro konzumaci. Nechte psa žvýkat asi deset až patnáct minut, pak udělejte přestávku a syrovou kost uložte do lednice. Příliš mnoho syrového žvýkání může vést k zácpě nebo bolestem břicha. Doba žvýkání syrové kosti dvakrát týdně je bezpečné množství.

Mohou psi jíst hovězí žebra?

Pokud jde o hovězí žebra, je odpověď pravděpodobně ne. Beckerová říká, že páníčci psů by měli porovnat velikost kosti s velikostí hlavy svého psa. Pokud se kost celá vejde psovi do tlamy, neměli byste mu ji dovolit žvýkat. Pokud je hovězí žeberní kost obrovská, nepředstavuje pro psa nebezpečí udušení a není vařená, měla by být v pořádku. Pokud se raději ujistíte, než abyste litovali, hovězí žeberní kost vynechejte.

Jaké jsou zdravotní účinky kostí?

Studie prokázaly, že žvýkání syrových kostí může výrazně snížit množství zubního plaku na zubech psa již během několika dní. I když by to nemělo nahradit čištění zubů, rozhodně to může zlepšit zdraví zubů vašeho psa. Navíc to na určitou dobu zabaví psí mysl i tlamu. Ohlodávání syrových kostí je instinkt, kterého se psovité šelmy nezbavily po tisíce let – dopřejte svému psovi tuto zábavu i vy!

Syrové kosti jsou také bohaté na živiny, jako je vápník a fosfor. Ačkoli rozhodně nejsou určeny k nahrazení jídla nebo svačin, mohou při zvláštních příležitostech poskytnout malou dávku vitamínů a minerálů.

Na druhou stranu, pokud váš pes spadá do některé z výše uvedených kategorií (měkké zuby, žaludeční problémy, drobný krk), rizika spojená s pojídáním kostí by mohla daleko převýšit dentální a nutriční výhody.

Závěrečné myšlenky

Psi, kteří mají problémy se sdílením (tzv. psi s tendencí hlídat zdroje), by neměli mít povoleny kosti. Pokud a když se jim je pokusíte odebrat, mohlo by se to zvrtnout. Psí páníčci s více než jedním psíkem by měli každému psovi vždy dávat vlastní syrovou kost. Nechcete přece, aby se o dobrotu někdo pral!

Dohled v době žvýkání kostí je nutností. Nikdy nenechávejte psa s kostí samotného. I když jste si dali záležet, může se něco pokazit a vy to budete chtít co nejdříve řešit.

Pokud si nejste jisti, zda svému psovi kost hodit, poraďte se jako vždy s veterinářem! Ten bude vašeho mazlíčka dobře znát a může vám osvětlit nejlepší scénář žvýkání pro vašeho psa.