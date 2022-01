Přikrmujete v zimě labutě a kachny? Prozradíme vám, co je pro ně opravdu dobré

Blíží se období, kdy pro divokou zvěř a ptactvo bude složitější sehnat něco k snědku. Mnoho lidí chodí rádo krmit labutě a kachny, ovšem často se stane, že jim nevhodnou stravou nechtěně ublíží. Labutě a kachny vaši láskyplnou péči jistě ocení. Čím je ale tedy máte krmit, abyste jim pomohli, a naopak jim neublížili?

Chleba a jiné pečivo? Na to zapomeňte

Drtivá většina lidí nashromáždí doma pečivo, sušenky, cukroví a s radostí jej odnese k řece či jinému vodnímu zdroji, aby jím nasytili hladové vodní ptactvo. Ovšem chleba, housky, rohlíky a jiné pečivo nejsou vůbec vhodným krmivem. Proč? Protože ptákům přísady v pečivu způsobují zažívací potíže, nadváhu, podvýživu a nedostatek živin a vitamínů jim také může zapříčinit různé tělesné vady, zejména mláďatům, či je dokonce zabít. Navíc pečivo je plné sacharidů, a tak u ptactva vytváří falešný pocit sytosti. Zvíře přitom strádá. Následující potraviny ptáky naopak nasytí.

Nejlepší možností je plovoucí krmivo

Plovoucím krmivem máme na mysli kukuřici, hrozny, oves, pšenici, hrách, všechny druhy salátů a odřezky od zeleniny z kuchyně, jako jsou například mrkev, celer, petržel. Toto krmení je kvalitnější a přirozenější. Poskytne ptactvu potřebné živiny, zasytí, a navíc také neznečišťuje vodu, což je nebezpečné pro veškerý život ve vodě. Kromě výše uvedených možností je zde ale i jiná.

Speciální krmivo

Pokud se vám chce investovat, můžete ptactvu udělat radost speciálním a zcela vyváženým krmivem, které seženete v internetových e-shopech. Obyčejně se prodává ve formě pelet, ale jistě jej můžete sehnat i jako klasické sypké krmivo. Správný druh živit poté podporuje u labutí a kachen růst a také sílu. Tato krmiva ptactvu umožňují krmit se zcela přirozeně. A co vlastně tato speciální a vyvážená krmiva obsahují?

Jsou skvělou volbou zejména proto, že jsou vyrobeny tak, aby obsahovaly vše to, co ptáci potřebují. Jedná se o kombinaci sójového oleje, rybí moučky, sóji a kukuřice. Tato kombinace je plná bílkovin, vlákniny, tuků a esenciálních olejů, které ptactvo pro své zdraví potřebuje. Výhodou tohoto krmiva je, že jej nemusíte složitě připravovat. Zkrátka ho jen nasypete do vody a poté čekáte, až k němu labutě a kachny připlují. Další nespornou výhodou je, že pelety plavou na vodě, většina se nepotopí, což ptactvu umožňuje strávit dostatek času krmením se. Ty, které se potopí, nepřijdou nazmar. Labutě i kachny si je najdou.

Co dále labutím a kachnám chutná?

Labutě si dále libují v požívání vodních řas, rostlin a chaluh. Též je nakrmí a pochutnají si na trávě z břehů. Milují hmyz. Kachny se potom živí larvami a různými kuklami, které se obvykle nacházejí pod kameny. Nepohrdnou ale stejně jako labutě vodními řasami a rostlinami, semínky, ale také malými rybami, plži a kraby.

Rady na závěr

Krmení, které jim budete podávat, by mělo být vždy veliké jen tak, aby ho ptactvo strávilo. Hoďte jej do vody. Labutím i kachnám se tak lépe konzumuje, neboť s ním pozřou i vodu, které jim ho umožní spláchnout. Navíc takto nehrozí, že budou ohroženy psy. Proto, třebaže je milujete a přijde vám roztomilé, když za vámi vylezou z vody ven, neučte je to. Nechte je být v jejich přirozeném prostředí, jímž je voda.