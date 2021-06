Překvapivé věci, které dokáže mikrovlnka

Co mají společného balzám na rty a bramborové chipsy? Oboje můžete připravit v mikrovlnné troubě. Ač se to zdá neuvěřitelné, tak je to doopravdy pravda. Věřte, že ani nás by nenapadlo, jaké multi využití tato zázračná bedýnka má. Pojďte se podívat spolu s námi, jaké další a velmi překvapivé věci vaše mikrovlnka dokáže.

Od rozmrazování masa po rozpuštění másla nám mikrovlnky dokáží ušetřit spoustu času a úsilí. Mikrovlnná trouba toho dokáže ale mnohem více. A to nás přivádí k našemu dnešnímu článku, kde s vámi budeme sdílet několik zajímavých věcí, které s ní můžete dělat. Po přečtení pak získáte zcela nové ocenění pro tohoto malého, ale mocného pomocníka ve vaší kuchyni! 🙂

Upečte si sušenky

O hrníčkové buchtě z mikrovlnky jste již určitě slyšeli. Pomocí mikrovlnné trouby můžete v hrnečku upéct také vynikající čokoládové sušenky (cookies). To je skvělá volba pro uspokojení chuti na sladké bez nutnosti napéct celý plech – a také nemusíte pozdě v noci odbíhat někam do večerky!

Vytvořte si balzám na rty

S pomocí vaší mikrovlnné trouby si za několik minut můžete vytvořit vlastní balzám na rty. S několika jednoduchými přísadami, jako je včelí vosk a med, můžete vytvořit několik tub zvlhčujícího balzámu na rty pro sebe a nebo jím obdarovat své blízké a přátele.

Vytvořte si bramborové lupínky

Už jste někdy zkoušeli vyrábět domácí bramborové lupínky? Většinou to bývá náročné, protože kromě nakrájení brambor na tenké plátky pak musíte najít vyšší nádobu, kam nalijete olej a v tom lupínky fritujete. Nejen, že je to zdlouhavý proces, ale lupínky se navíc nasáknou olejem a jsou o to nezdravější. Nyní vás to již trápit nemusí, stačí, abyste bramboru nakrájeli na tenké plátky, lehce zakápli olivovým oleje (můžete vynechat a péct nasucho), posolili (to také můžete vynechat a nebo nahradit bylinkami) a poté vložili do mikrovlnky.

Sázené vejce

Nevím, jak vy, ale pokaždé, když mám chuť na sázené vejce, tak je buď tekuté až moc a nebo ho naopak připeču. Vajíčka v této formě jsou mezi lidmi velmi oblíbená, ale stejně jako já se mnoho lidí obává, že je jejich příprava složitá a proto se tomu raději vyhýbají. Nyní se toho již bát nemusí ani oni, ani vy. S pomocí mikrovlnné trouby budete mít dokonalá sázená vejce během okamžiku.

Uvařte si kukuřici

Možná jste to netušili, ale jedním z nejjednodušších způsobů, jak uvařit kukuřici, je vařit ji v mikrovlnné troubě. Stačí, abyste vložili kukuřičný klas (může být neoloupaný) do mikrovlnky, nastavili ji na patřičný režim, počet minut a za chvíli máte dokonale uvařenou kukuřici! A nejlepší na tom je, že pokud ji budete vařit v klasu, tak vám po dovaření z klasu doslova krásně sama vyklouzne ven.

Upečte si bezlepkový chléb

Mikrovlnka se dá dokonce použít k upečení bezlepkového chleba! Je to velmi snadné a rychlé. Stačí jen, abyste si našli recept na internetu, směs nalili do nádobky podlouhlého tvaru (měl by to být tvar jako u toastového chleba), upekli a pečivo je na světě.

Zelenina na páře

Napařte zeleninu snadno a rychle pomocí mikrovlnky. Začněte tím, že si uspořádáte vaší oblíbenou zeleninu na talíř, který je určen pro mikrovlnné trouby a poté ho zakryjte třemi vrstvami vlhkých papírových utěrek. Takto vařte přikrytou zeleninu 2 ½ -6 minut, dokud není hotová podle vašich představ. Doba se bude lišit podle výkonu vaší mikrovlnky a velikosti a typu zeleniny, kterou vaříte.

Oloupejte česnek

Vaše mikrovlnná trouba vám může velmi pomoci, co se loupání česneku týká. Stačí, abyste hlavičku česneku vložili na 20 sekund do trouby, poté vám půjdou stroužky krásně od sebe.

Mikrovlnka vytváří na česneku páru, která odstraňuje pouto mezi stroužkem a obalem, takže vám pak krásně vyklouzne ven. Tento trik není zas tak známý, ale pomáhá pokaždé, když potřebujete oloupat česnek!