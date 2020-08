Pozor na další generaci škůdců buxusů

Buxus (zimostráz) je poměrně náchylný na škůdce, přičemž nejznámější je zavíječ zimostrázový. Často se však nákaza zjistí pozdě, a potom není možné buxus ani zachránit. To platí dvojnásob v případě letní generace housenek zavíječe, které dokáží nenápadně oholit buxus zevnitř a ten nestihne do zimy zregenerovat. Mráz ho lidově řečeno „dorazí“. Zavíječ zimostrázový je momentálně pravděpodobně největším strašákem, ovšem problémy způsobují i další původci, a to například houbové patogeny, po nichž zůstává listová skvrnitost i hniloba kořenů.

Zavíječ zimostrázový

V podstatě se jedná o housenku, ze které vyroste motýl s bílými křídly ohraničenými hnědou barvou. Setkat se ale můžete i s motýlem se zcela hnědými křídly. Co se rozpětí křídel, pohybuje se okolo 40 až 45 milimetry. Délka života samiček je osm dnů, během nichž naklade vajíčka na listy buxusu.

S motýly se setkáte jen málokdy, v keřích narazíte spíše na jejich larvy. Housenky, které bývají dlouhé až pět centimetrů, jsou zelenožluté barvy, mají černé pruhy, bílé puntíky a černou lesklou hlavu.

Housenky okusují listy buxusu a zelenou kůru. V případě přemnožení nastává holožír. Jakmile se housenky zabydlí v keři, dojdete na to jen stěží, protože zpočátku žijí uvnitř keře, a tak nejsou na první pohled viditelné. V okamžiku, kdy se housenky objeví na krajích keře, znamená to, že jeho vnitřek je už zcela napaden a zničen.

Prevence housenek na buxusu

Pokud se o buxus bojíte, pravidelně ho důkladně prohlížejte. Protože jsou zavíječe zimostrázové aktivní od března do října, zaměřte se na prohlížení keřů především v daných měsících.

Čím dříve přijdete na housenky, tím lépe, protože potom má buxus velkou šanci na záchranu. Případné housenky posbírejte a dejte je pryč. Buďte pozorní, protože se snadno stane, že je přehlédnete. Jakmile najdete pár housenek, kontrolujte keře zpočátku denně.

Původ zavíječe zimostrázového

Zavíječ zimostrázový pochází z východní Asie, odkud se dostal do Evropy neznámý způsobem. Pravděpodobně se do našich končin dostal při mezinárodním obchodu s rostlinami. V České republice je od roku 2011 a poprvé byl zpozorován v Národním parku Podyjí.

Co nasadit místo buxusu?

Jestliže hledáte něco podobného buxusu, potom sáhněte po keři zvaném cesmína vroubkovaná. Jedná se o drobnolistý keř dosahující výšky až tři městy. Snadno si ho vytvarujete a zvládá stín i slunce. Cesmína není náročná na půdu, ale roste poměrně pomalu, což je její jediná nevýhoda. Stejně tak můžete ještě zvolit cesmínu ostrolistou.