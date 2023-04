Potřebují vaše zašlé garážové dveře renovaci? S našimi tipy to zvládnete hravě sami!

Dřevěná garážová vrata jsou oblíbenou volbou, jak si vytvořit krásný tradiční vzhled vašeho domova. Vyžadují však také určitou péči, aby si zachovala to, jak vypadají a také svůj špičkový stav. Bez pravidelné údržby však mohou brzy začít vypadat matně a vybledle. V tomto článku se s vámi podělíme o několik tipů, jak obnovit vaše stará dřevěná garážová vrata do jejich původní krásy.

Proč je třeba renovovat garážová vrata

Barvy, mořidla a další povrchové úpravy dřeva vám mohou pomoci ochránit vaše garážová vrata před následujícím:

Poškození škůdci. Hmyz, jako jsou termiti či brouci, může oslabit integritu vašich garážových vrat vytvořením děr a tunelů v panelech.

Hniloba dřeva. Kombinace vlhkosti a hub může způsobit hnilobu dřeva, která dřevo změkne a způsobí jeho znehodnocení.

Poškození počasím. Vítr může způsobit nahromadění nečistot na dokončeném povrchu vašich dveří a opotřebovat tak ochranné vrstvy.

Obecné opotřebení. Praskání a loupání nátěru může vystavit vaši garáž vlhkosti, hnilobě dřeva a škůdcům.

Blednutí. Vystavení slunečnímu záření způsobí vyblednutí barvy vaší garáže a ztenčení vrchního nátěru. K blednutí dochází rychleji u garáží orientovaných na jih a na západ.

Jak často je třeba renovovat garážová vrata

Obecně platí, že dřevěná garážová vrata by měla být renovována alespoň jednou za několik let, nebo dříve, pokud zaznamenáte některý z výše uvedených problémů. Pokud například vidíte, že se dřevo na několika místech začíná odlupovat, je pravděpodobně čas vyndat náčiní. Ve skutečnosti byste však měli každý měsíc udělat prohlídku a hledat známky degradace. Všimněte si, že u problémů, jako je poškození škůdci a hniloba dřeva, je oprava nátěru preventivním, nikoli nápravným opatřením. V takových případech bude nutná oprava garážových vrat.

Než začnete, shromážděte si následující příslušenství:

Středně hrubý brusný papír

Elektrická bruska

Brusný blok

Těsnící pistole

Rotační nástroj

Tmel na dřevo a nůž (vyberte správnou velikost pro opravy)

Odmašťovací čistič a čistič plísní (na dřevo)

Maskovací pásky a papír

Štětec nebo stříkací pistole

Ochranné brýle a rukavice

Protiprachová maska a respirátor

Základní nátěr

Mořidlo nebo barva na dřevo

Připravte dveře na opravu

Broušení a opravy

Nejlepší je, když si připravíte dřevěná garážová vrata ještě před lakováním nebo mořením. Takže začněte s procesem opravy, odstraňte odlupující se nátěr pomocí škrabky, pásové brusky nebo tekutého odstraňovače, podle toho, co je pro požadovaný úkol nejvhodnější. Možná také budete muset vyměnit poškozené dřevo nebo opravit praskliny.

Naneste vnější tmel na všechny švy a praskliny pomocí těsnicí pistole. Otvory a místa, kde bylo odstraněno shnilé dřevo, vyplňte tmelem na dřevo, který lze brousit. Než přejdete k dalšímu kroku, nechte výplň zaschnout.

Záplatovaná místa obruste elektrickou bruskou se středně zrnitým brusným papírem, abyste ušetřili čas. Pokud má plocha garážových vrat hodně oprýskané barvy, obruste ji celou. Ruční brusky lze použít po počátečním broušení, abyste se dostali do oblastí, kam jiné nástroje nedosáhnou.

Pro pronikání do rohů a mezi panely se doporučuje jemná elektrická bruska. Po dokončení tohoto procesu pokračujte k nastříkání dveří odmašťovacím čističem a aplikujte čistič na plísně, abyste odstranili plíseň, pokud nějaká je, opláchněte ji vodou a před další aplikací nechte zcela vyschnout.

Ošetření dřeva

Některá přírodní dřeva, jako jsou sekvoje nebo cedr, obsahují přírodní kyseliny zvané taniny, které chrání strom před ohněm. Taniny se mohou při ošetřování dostat na povrch, což by mohlo způsobit, že dveře dostanou tmavý nádech, který zkazí jejich celkový vzhled dveří. Chcete-li obnovit skutečnou barvu dřeva, můžete použít speciální ošetření, které zesvětluje dřevo, ale ujistěte se, že jej necháte schnout alespoň 24 hodin.

Maskovací úkoly

Před malbou nebo barvením místo nejprve zamaskujte. Ujistěte se, že všechna místa, kam nechcete, aby se barva dostala, jsou důkladně pokryty maskovací páskou a papírem.

Jak natřít nebo namořit garážová vrata

Nyní můžete nanést mořidlo nebo natřít garážová vrata. Nejprve otřete dvířka suchým čistým hadříkem, který nepouští vlákna, poté začněte dvířka natírat vámi vybranou barvou či mořidlem, projděte povrch rovnoměrně a ujistěte se, že na štětci nemáte příliš mnoho barvy. To by mohlo způsobit kapky a stopy štětce. Na olejovou lazuru můžete použít váleček nebo rozprašovač, při použití rozprašovače by měla stačit pouze jedna vrstva.

Lazura by měla zaschnout a proniknout do dřeva za méně než půl hodiny. Po 30 minutách očistěte suchým kartáčem všechny přebytečné skvrny, které se nevsákly do dřeva. Pokud chcete mít na dveřích lesklý povrch, můžete na skvrnu jednou nebo dvakrát nanést polyuretanový nátěr v závislosti na produktu, který používáte. Počítejte s tím, že polyuretanová vrstva se časem začne odlupovat, takže bude nutné ji před dalším přelakováním znovu odstranit.

Tipy a varování

Pod dvířka vložte karton, aby se barva nedostala na podlahu

Při broušení používejte ochranné brýle a rukavice

Rozprašovač nepoužívejte za větrného dne

Pokud používáte stříkací pistoli, používejte protiprachovou masku a respirátor

Dbejte na své zdravotní a bezpečnostní postupy pro každý úkol

Poté, co byla dřevěná garážová vrata obnovena do nového vzhledu, nezapomeňte podstoupit pravidelnou údržbu, abyste udrželi jejich funkci a vzhled. Pokud jsou však dřevěná garážová vrata poškozena až příliš, možná nebude možné je uvést do stavu, který si přejete. V tomto případě pro vás mohou být lepší volbou náhradní dřevěná garážová vrata.

Zdroj