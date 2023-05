Poke Bowl – Miska plná zdraví a rozmanitých chutí

Poke Bowl je oblíbené jídlo, které má kořeny v tradiční havajské kuchyni a velmi rychle se rozšířilo také po celém světě. Tento pokrm se skládá z čerstvých ryb, zeleniny a různých omáček, které jsou servírovány na vrstvě rýže nebo jiných obilovin. Díky své vynikající chuti a zdravým složkám se stal oblíbenou volbou pro mnoho lidí, kteří hledají zdravou a chutnou alternativu k běžným fast foodům. V tomto článku se podíváme na to, co je to Poke Bowl či jaké ingredience se do něj přidávají.

Co je Poke Bowl

Pokud jste někdy měli to štěstí, že jste si mohli dát úžasný poke bowl, už víte, v čem spočívá jeho kouzlo. Zářivě růžová barva lososa, všechny ty chutné polevy a chuť, která se přímo rozplývá v ústech! Poke bowl je klasický havajský pokrm, který lze podávat několika lahodnými způsoby. Nejvýrazněji se vyznačuje tím, že obsahuje syrového tuňáka ahi nakrájeného na kostičky. Poke může obsahovat také lososa, hamachi, chobotnici nebo dokonce tofu. Ryby se marinují v soli s dalšími tradičními a rozmanitými přísadami. Obvykle se podává s rýží a furikake.

Složení misky Poke

Poke bowls se v posledních letech rozšířily po celém světě, daleko od břehů Havajských ostrovů. S rostoucí slávou ahi po celém světě rostla i rozmanitost poke bowls a ingrediencí, které se používají k vytváření nových verzí této ostrovní klasiky. Začněme základním receptem na poke bowl.

Bílkoviny – na kostičky nakrájená ryba se často prodává na kila samotná s vybranou marinádou. Za „autentické“ se považují tuňák ahi a chobotnice, přičemž standardně se používá to první. Poměrně běžný je však i losos.

Na Havaji najdete nespočet variant poke – dokonce i v místních řetězcích obchodů s potravinami – od mušlí až po pipikaulu, což je polosušené hovězí maso. Sami vidíte, že poke bowl může být skutečně všestranné.

Marináda – syrová ryba se přelévá lehkou, na umami bohatou marinádou ze soli a/nebo japonské sójové omáčky, často sezamového oleje, česneku a zázvoru. Často se také objevují sezamová semínka, zelená cibule nebo sladká bílá cibule, případně chilli vločky.

Rýže – misky poke se obvykle připravují na lůžku z bílé sushi rýže. Pokud neseženete sushi rýži, můžete použít i běžnou krátkozrnnou nebo střednězrnnou rýži. Někteří lidé používají také hnědou rýži. V restauracích a poke stanicích můžete často nahradit rýži dušenou zeleninou nebo květákovou rýží. S rostoucí oblibou poke jsou tyto misky stále zajímavější a přizpůsobivější.

Poke Bowl přílohy

Mezi další oblíbené polevy, i když ne vždy autentické podle původního receptu, patří:

různé druhy mořských řas: furikake, nori, ogo, wakame.

avokádo nakrájené na plátky nebo kostičky

fazole edamame

krabí maso nebo krevety

rybí jikry

fermentovaná zelenina

syrová zelenina jako ředkvičky, okurky, mrkev

sezamová semínka a smažená šalotka

mango

jalapeňos

koriandr

houby

tofu

Nápady na omáčku Poke Bowl

Pokud jde o omáčky, japonský vliv je v seznamu ingrediencí na prvním místě. Najdete zde ponzu, yuzu, teriyaki a shoyu, což je sójová omáčka japonského typu. Často se objevuje také majonéza Sriracha nebo kokosová omáčka s tropickým kořením.

Může být poněkud těžké vybrat si konkrétní ingredience, když jsou všechny tak lákavé. Trik spočívá v tom, že je stejně nejspíš vyzkoušíte všechny. Velmi běžné je podávat poke bowl se dvěma omáčkami.

Různé omáčky si můžete vyrobit doma ze základních surovin ze spíže.

Vyzkoušejte pikantní majonézu smícháním obyčejné majonézy s pálivou omáčkou nebo chilli vločkami a trochou kečupu.

Nastrouhaný zázvor, česnek a med můžete smíchat se sójovou omáčkou a připravit tak sladkou polevu.

Yuzu je citrusová ingredience, kterou můžete nahradit trochou nastrouhané citronové kůry a citronové šťávy přidané do sójové omáčky, medu a sezamového oleje.

Omáčka ponzu je další citrusová poleva na bázi sójové omáčky.

Báječný je také japonský sezamový dresink (goma).

Výživa Poke Bowl

Ukázalo se, že poke bowls mohou být velmi výživným jídlem. V obchodech s poke a v restauracích, kde si můžete jídlo sami „sestavit“, je to ideální zdravé jídlo, které si můžete objednat, když jste zrovna venku.

Poke bowls obsahují hodně bílkovin, zdravých tuků (omega-3) a chuti, což jsou ideální ingredience pro pocit energie a sytosti. Miska s rybou, rýží a zeleninou má vyvážený obsah živin a vysoký obsah vitaminů skupiny B, antioxidantů a minerálů.

Kolik kalorií obsahuje jedna miska?

Počet kalorií se pohybuje v různém rozmezí, ale v jedné misce najdete přibližně 300-600 kalorií. Největšími ukazateli vyšší kalorické mísy budou omáčky na bázi majonézy, rýže navíc a smažené přílohy, které jsou v běžných poke místech stále častější. Nápověda pro vás: Pokud je v názvu slovo „pikantní“, může se jednat o bohatší ( i na kalorie) pokrm.

Jednodušší, tradiční verze s rýží, rybou, zeleninovými přílohami a omáčkou na bázi shoyu a oleje bude mít nižší kalorickou hodnotu a vyváženější poměr bílkovin, tuků a sacharidů.

Recept na Poke Bowl

Ingredience:

Pro ryby:

450 g syrového tuňáka ahi nebo jiné syrové ryby dle výběru

2 polévkové lžíce shoyu (nejlépe japonské sójové omáčky)

2 lžíce sezamového oleje

2 lžíce avokádového oleje (nebo jiného neutrálního oleje)

1 lžička havajské soli

1 lžička chilli vloček

2 lžíce nasekané zelené cibulky

2 stroužky česneku, nasekané

1 polévková lžíce nasekaného zázvoru

1 šálek sladké bílé cibule nakrájené na plátky

1 polévková lžíce inamony nebo náhradní nasekaný makadamový ořech (nepovinné)

2 čajové lžičky černého/bílého sezamu

Pro mísu:

vhodná je i krátkozrnná nebo střednězrnná rýže.

nakrájené avokádo

nakrájená okurka

1 šálek nakrouhaného zelí nebo ředkviček

jakékoli další přílohy ze seznamu v článku výše

Instrukce:

Připravte si rýži na sushi, kterou budete podávat teplou s miskou poke. Pokud neseženete rýži sushi, můžete použít i krátkozrnnou nebo střednězrnnou rýži. Podle potřeby ji nahraďte květákovou rýží, dušenou zeleninou apod. Sushi rýže je nejpůvodnější způsob přípravy základu pro rybu.

Připravte si 450-500 g syrového tuňáka ahi v kvalitě sushi.

V misce smíchejte všechny čerstvé přísady a nakonec přidejte rybu. Můžete ihned konzumovat, není třeba dlouho marinovat.

Podávejte studeného na teplé sushi rýži a ozdobte oblíbeným kořením furikake nebo mořskými řasami či dalšími libovolnými přílohami.

Poznámky: Kvalitní a čerstvé ryby jsou základem, proto nakupujte s rozvahou! Můžete použít tuňáka či lososa. Ryby nakupujte u renomovaných prodejců mořských plodů – zejména pokud nežijete u moře. Divoké ryby jsou vždy nejlepší a mořské ryby jsou bezpečnější ke konzumaci v syrovém stavu než sladkovodní. Dříve zmrazené mořské plody prodávané v obchodě s potravinami jsou obecně také bezpečné. Tuňák ahi nemusí být v místě vašeho bydliště dostupný, takže místo něj můžete zvolit tuňáka žlutoploutvého nebo udržitelnějšího lososa.

