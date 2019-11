Před nedávnem jsme dostali recenzní knihy z edice Smarticular od nakladatelství Kazda. Kniha Pět domácích prostředků nahradí celou drogerii nás velmi zaujala. Bez nadsázky se jedná o knihu, která nás po dlouhé době oslovila natolik, že se o její recenzi musíme podělit. Již dlouho se totiž v domácnosti i redakci snažíme používat jen a pouze ekologickou drogerii. Ne vždy je ale její balení natolik ekologické, aby nás uspokojilo.

Tak třeba ekologické tablety do myčky uvězněné v plastovém obalu (ať už v rozpustném nebo ne). Zřejmě proto je naší jedničkou v receptura na ekologický prostředek do myčky s dávkováním cca 25 g (vrchovatá polévková lžíce) a ze surovin:

kyseliny citronové

prací sody

jedlé sody

soli do myčky

No není to úžasné? Nádobí je navíc opravdu čisté. Jsme nadšení! Druhou recepturu, kterou jsme odzkoušeli, je univerzální citrusový čistící sprej. Na něho potřebujete pouze citrusové slupky (my jsme použili grep, citron a pomeranč) a klasický 8% kvasný ocet a šroubovací sklenici se širším hrdlem (aby do ní šly slupky dobře umístit).

Čistou suchou sklenici naplňte natrhanými slupkami asi 1 cm pod okraj, zalijte octem a nechte stát 2-4 týdny, dokud ocet neztmavne. Dle publikace je potřeba ocet sem tam dolít. Slupky musí být ponořeny. Už se těšíme, až citrusy navoněný ocet přelijeme do lahvičky s pumpičkou a vyčistíme kuchyňskou linku.

Příručka obsahuje nespočet tipů, jak jedlá soda, prací soda, ocet, kyselina citronová a jádrové mýdlo a jejich kombinace bez problémů svými účinky strčí do kapsy běžné komerční neekologické prostředky. Jde o recepty z webového portálu smarticular.net, které jsou rozděleny do několika kapitol:

čistění a úklid

praní

péče o tělo

zdraví

výživa

domácnost

zahrada

další využití

My se chystáme pouze na kategorii receptů drogerie do domácnosti. Na kosmetické produkty, šampony a výživu si zatím opravdu netroufáme.