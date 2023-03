Pampeliška, kam se podíváš. Vyrobte si z nich zdravý olej, chutný med a mnoho dalšího!

Pampelišku většinou známe a považujeme za nežádoucí plevel, který se rychlostí blesku šíří po našich zahradách a který je poměrně těžký vyhubit. Jen zasvěcení lidé ale ví, že pampeliška je především bylinka, která je velmi zdravá a dá se dokonale využít v domácnosti. Příště, než budete sekat zahradu tedy raději vezměte nějakou mísu, pampelišky si natrhejte a vyrobte si z nich některou z následujících (zdravých) věcí!

Pampeliškový olej

Pampeliškový olej je ideální pro kutily, můžete ho použít například do domácích mýdel nebo jako masážní olej. Jeho výroba je přitom velmi snadná. Postupujte podle návodu a připravte si dávku během několika týdnů.

Co budete potřebovat:

Pampelišky

Sladký mandlový olej nebo nosný olej dle výběru

Sýrové plátno

Nálevka na zavařování

Zavařovací sklenice

Postup: Nasbírejte misku nebo sklenici plnou hlaviček pampelišek. Opláchněte je pod vodou a položte na ručník, aby přes noc uschly. Sušené pampeliškové hlavičky nasypte do sklenice a naplňte ji olejem tak, aby zakrýval sušené pampelišky. Sklenici postavte na 1-2 týdny na slunné okno.

Ustřihněte plátno o rozměrech asi 20 x 20 a přikryjte jím zavařovací sklenici. Do sklenice přes plátno vložte zavařovací nálevku. Pampelišky, které byly ve sklenici naplněné olejem, nasypte do nálevky, do druhé sklenice. Nechte projít co nejvíce tekutiny, takže možná budete chtít nechat vše asi 5 minut odstát. Pampelišky vyhoďte a sklenici, která je nyní naplněná olejem, zavřete. Domácí pampeliškový olej můžete použít v mnoha receptech.

K čemu lze použít pampeliškový olej?

Jak již bylo zmíněno, je skvělý do kosmetických produktů. Ale protože má pampeliškový olej uklidňující účinky, je také skvělým masážním olejem. Stačí přidat pár kapek oblíbeného uklidňujícího esenciálního oleje a použít ho k masáži ztuhlých svalů. Je také vhodný pro vaše vlasy. A může být užitečný při stavech, jako jsou lupy a podráždění pokožky hlavy. Stačí trochu vmasírovat na pokožku hlavy po umytí vlasů. Olej obsahuje cholin, železo, hořčík, fosfor, draslík, biotin a vápník. Všechny tyto látky jsou užitečné pro posílení vašich vlasů.

Jak ho mám skladovat?

Nejlepší je, když ho budete skladovat v chladničce. Měl by se uchovávat na chladném a tmavém místě. Nikdy ho neskladujte na horkém místě nebo na přímém slunečním světle. Mohlo by tak dojít k jeho žluknutí.

Jak dlouho olej vydrží?

Správně vyrobený, scezený infuzní olej z tohoto květu vydrží asi rok. Dbejte na to, abyste z oleje scedili všechny okvětní lístky a nedokonalosti, aby se netvořily bakterie.

Recept na pampeliškovou mast

Zklidněte suchou, popraskanou kůži, bolesti kloubů a svalů pomocí této domácí pampeliškové masti. Budete potřebovat dávku pampeliškového oleje (viz recept výše) a včelí vosk, kokosový olej, esenciální oleje a olej s vitaminem E.

Co budete potřebovat:

dvojitý kotel (hrnec na rozpouštění vosku)

1 šálek pampeliškového oleje

30 g včelího vosku

60 g kokosového oleje

30 kapek esenciálního oleje z čajovníku (nebo dle vašeho výběru)

4 kapky oleje s vitaminem E (nepovinné)

1 sklenice od marmelády nebo podobná nádoba

Postup: Roztavte včelí vosk. Můžete použít mikrovlnnou troubu, ale pokud tak učiníte, tavte po malých časových úsecích a nepřehřívejte. Nejbezpečnější je rozpouštět včelí vosk pomocí dvojitého kotle. Pokud nemáte přístup k surovému vosku, můžete použít pelety ze včelího vosku. Do rozpuštěného včelího vosku přidejte infuzní pampeliškový olej a kokosový olej. Chladnější olej může způsobit, že včelí vosk začne tvrdnout. Pokud se tak stane, je to v pořádku – stačí hrnec opět na pár vteřin vrátit nad oheň. Přidejte esenciální oleje.

Odstavte ingredience z ohně a nechte je chvíli vychladnout. Do směsi přidejte 30 kapek esenciálního oleje. Dobrý je například Tea Tree Oil kvůli jeho zklidňujícím vlastnostem pro pokožku – ale pokud chcete, můžete použít i jiné druhy. Mast ihned přelijte do vhodných nádob. Můžete použít malé zavařovací sklenice, plechovky nebo jakoukoli nádobu, která je tepelně bezpečná a má víčko. Nádoby s mastí nechte asi hodinu vychladnout. Včelí vosk v receptu způsobí, že mast ztuhne. Jakmile se tak stane – výrobek je připraven k použití.

Pampeliškový med (sirup)

Pampeliškový med je plný zdraví prospěšných vitamínů, které všichni jistě oceníme – obzvlášť v období chřipek a viróz. Navíc se hodí nejen na oslazení čaje, ale také jím můžete polít palačinky či vafle.

Co budete potřebovat:

350 kusů pampeliškových hlávek bez stonku

960 ml vody

600 g krystalového cukru

1 citron nakrájený na plátky

Postup: Sbírejte květy pampelišek bez zelených stonků, pouze celé hlavičky pampelišek z každé rostliny. Okvětní lístky na chvíli namočte do několika šálků vody, aby se hmyz dostal na povrch a vy jste ho mohli odstranit. Omyté květy pampelišek přelijte čerstvou studenou vodou. Přidejte na plátky nakrájený citron. Vodu s bylinkami a citronem přiveďte k varu, snižte teplotu a nechte tekutinu dvacet minut vařit. Odstavte hrnec a nechte ho stát při pokojové teplotě.

Tekutinu přeceďte přes kousek čisté bavlněné látky a vyždímejte ji. Zbytek pampeliškových lístků a plátky citronu vyhoďte. Přiveďte přecezenou tekutinu k varu a poté snižte teplotu. Postupně přidávejte cukr a míchejte, dokud se všechen nerozpustí. Vařte při velmi nízké teplotě další 2 hodiny, aby měla správnou konzistenci, a sbírejte občasnou pěnu na povrchu, která se během vaření vytvoří. Hotový pampeliškový med nechte trochu vychladnout a poté jej nalijte do čistých zavařovacích sklenic. Každou sklenici uzavřete víčkem.

Jak skladovat pampeliškový sirup (med)?

Skladování pampeliškového medu je snadné, potřebujete jen tmavé místo. Dobře poslouží spíž, kde skladujete jiné potraviny, které nepotřebují být v lednici. Skladujte v zavařovacích nebo kameninových sklenicích s víčkem.

Pampeliškový ocet

Pro ty, kteří si rádi připravují vlastní salátové zálivky, je určen pampeliškový ocet, který vašim jarním zálivkám dodá šmrnc. Jako základ použijte bílý vinný ocet, jablečný ocet nebo bílý balzamikový ocet. Nepoužívejte příliš silný ocet, protože jinak nebudete pampelišky vůbec cítit. Zhruba za dva týdny, kdy ocet leží při pokojové teplotě, jej můžete přecedit pomocí plátna, abyste odstranili úlomky květů a zanechali krásný infuzní ocet.

Co budete potřebovat:

1 šálek žlutých květů pampelišky

1 šálek bílého vinného octa

Postup: Připravte si 1 šálek zavařovací sklenice se žlutými květy pampelišky. Je dobré ponechat zelený základ květu (kalich), ale nezapomeňte odštípnout stonky a listy. Doporučuji vybírat si pokud možno na vlastním pozemku, vyhýbat se krajnicím a posprejovaným plochám. Až budete mít pampelišky dostatek, omyjte je pod studenou vodou a zabalte je zpět do čisté sklenice. Naplňte nádobu až po okraj bílým vinným octem. Sklenici zavřete víkem a nechte přibližně dva týdny uležet při pokojové teplotě. Po uplynutí doby louhování sceďte ocet přes plátýnko a kousky pampelišky vyhoďte. Váš ocet by měl získat žlutý odstín. Přecezený ocet skladujte v dóze v lednici, kde bude připraven k přidání do salátu, kdykoli budete potřebovat!