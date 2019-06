Obyčejná tableta do myčky? 6 dalších použití!

Víte, že tablety do myčky nádobí nemusí končit jenom v myčkách? Jsou velmi účinným čistidlem a mnohdy nám ušetří pracné drbání zašlého porcelánu, vyčistíme jimi mikrovlnku nebo toaletu. Podíváme-li se na čistící tablety na nádobí jako na multifunkční čistící prostředek, zjistíme, že nám může v domácnosti občas docela slušně vytrhnout trn z paty.

V takovou chvíli nemusí být tragédií ani to, když omylem koupíte nevhodné tablety do své myčky. Vy je využijete jinak!

Šup s nimi do pračky: Odmastí ji

Skvělým nápadem je nechat občas jet pračku bez prádla na vyvářku – ale s jednou (nadrcenou) tabletou do myčky v bubnu. Nenahradí úplně čističe pračky, ale dokáže pomoci v případě, že potřebujete pračku odmastit nebo vyčistit po delší době nebo velkém praní velmi špinavého, případně mastného prádla. A zejména, pereme-li na studené programy, mastné nečistoty z propoceného prádla (nebo praní kuchyňských utěrek) se časem mohou usazovat i v pračkách.

Velký úklid porcelánu: Lesk jako blesk

Když dvě až tři tablety do myčky rozdrtíte do desetilitrového kbelíku s horkou vodou a namočíte do něj zašlý porcelán, příbory nebo nerez, značně si ušetříte práci s drbáním zašlé špíny. Ráno stačí nádobí pečlivě omýt pod čistou horkou vodou, veškerá špína a zašlost by měla jít lehce smýt hadříkem nebo houbičkou.

Připálené pánve: Pasta s velkou silou

Nadrcené tablety s troškou vody ve formě kašičky jsou skvělé, chcete-li vyčistit opravdu velké nánosy špíny, připálené pánve nemají šanci. Nechte působit nejlépe přes noc a zakryjte hrnce například igelitovým sáčkem nebo potravinářskou fólií, aby kašička nevyschla. Ráno stačí lehce vydrbat.

TIP: Stejně dobře kašičku můžete použít na vyčištění sporáku, trouby nebo mikrovlnky.

Čistič do koupelny: Když dojde čistič

Když vám dojdou koupelnové čističe, stačí také sáhnout po tabletách do myčky. Dobře vyčistí wc mísu, ale také vanu, umyvadlo a nerezové baterie. Nezabírá tolik na vodní kámen, ale na běžné nečistoty, zejména od například rezavé vody (po opravách potrubí, nebo po smytí barvy na vlasy), jsou geniální.

Omylem obarvené prádlo: Dejte mu šanci

Někdy se stane, že omylem obarvíme v pračce světlé prádlo. Pokud nemáte zrovna po ruce přípravek na omylem obarvené prádlo a spěcháte, dejte šanci tabletě do myčky. Rozdrcenou ji přidejte do pracího bubnu a zapněte znovu vhodný program na praní. Prádlo byste měli vyndávat poté notně vylepšené.

TIP: Dobře vybělí i zašlé záclony, navíc je odmastí, například ty, které pochytávají mastnotu z kuchyňských výparů.

Odmastí krabičky na svačiny

Častý stesk hospodyněk. Plasty na sebe vážou často nejen pachy, ale také nezdolnou mastnotu, která drží jako přilepená. Krabičky na svačiny pak mohou být doslova peklem – ale rozdrcená tableta do myčky na houbičce si s takovou mastnotou z plastu umí poradit ideálně.