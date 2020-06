Nyní je ten správný čas pro sušení a mražení bylinek

Většina bylinek se sbírá právě na jaře a začátkem léta, a proto právě teď je čas, který domácí bylinkář nesmí promeškat. Domácí bylinky si lze snadno vypěstovat na zahrádce, ale klidně v květináči na okenním parapetu či na balkoně.

Proč pěstovat bylinky svépomocí?

Doma vypěstované bylinky rozhodně za námahu stojí. Máme je 100% bio (pokud si je tedy vypěstujeme od semínka), sbíráme je zdravé, sušíme a zpracováváme je šetrně. Domácí péčí při skladování obvykle umíme u bylinek zachovat mnohem více vůní, chutě i léčivých látek, než je tomu u zakoupených bylinek.

Domácí bylinky se hodí pro zdraví, jsou skvělé do vaření, uděláme si z nich nejen léčivé, ale i chuťově výtečné čaje, a samozřejmě jsou to nepřehlédnutelné krásky. Je až neuvěřitelné, jak dokonalou krásu nám umí nabídnout bylinková zahrádka. Přitom je obvykle nenáročná, bylinky se často spokojí s půdou, nad kterou by třeba ušlechtilá zelenina ohrnula nos.

Pět domácích bylinek, které si rozhodně uskladněte

Libeček

Právě teď, začátkem června, se tento voňavý poklad našich zahrad žene do květu, a to je ta správná chvíle na jeho sběr a uskladnění. Ostříhaná rostlinka sice opět vyraší, ale již méně bohatě. Bude vám ještě čerstvá sloužit do konce sezóny.

U libečku se pro použití v kuchyni sklízí listy. Měli bychom to stihnout před rozkvětem. Listy a stonek lze sušit, ale též mrazit. (Ke zdravotním účelům se pak později sklízí kořen.) Perfektním bude libeček v domácích zálivkách na saláty (mix sušeného libečku, cibule, mrkve a petržele), a též do polévek.

Meduňka

Meduňka je úžasná čajová bylinka. Navíc se dá koupit v několika variaciích, třeba citronová, díky čemuž má ještě intenzivnější aroma. Sklízí se rovněž před květem, což je opět nyní, na počátku června. A pozor, pokud ji necháte vykvést, nic se pořád neděje, do čajíků se hodí. Avšak semena mají schopnost se poměrně dobře šířit, takže brzy budete mít z bylinkové zahrádky meduňkovou.

Meduňku je vhodné sušit, avšak dost tím ztrácí na vůni a aroma je méně výrazné. Řešením je meduňku mrazit, nebo si uvařit meduňkový sirup. Ten se pak přidává do černého čaje jako ochucovadlo a sladidlo současně.

Máta

Milujte mátu? Pěstovat ji lze na záhonku i v truhlících. Na mojito si ji vypěstujete i na balkoně. Vyberte si však tu správnou odrůdu. Jmenuje se přesně po tomto koktejlu. Mátu lze sušit, to se pak hodí na čaj. Do koktejlů je lepší mražená. Stejně tak na zdobení různých delikátních dezertů. Pokud si ji chcete uchovat k tomuto účelu, zamrazte si vrcholové dvojlístky.

Pažitka

Máte nadúrodu pažitky a nestíháte ji jíst? Snažte se ji ještě před květem sklidit a jemně nakrájenou sušit do domácích směsí koření, nebo v tomto stavu mrazit. Pár lžiček do přírodního sýru a máte dokonalou pomazánku. Nebo spolu s koprem do brynzy. To je unikátní slovenská pochoutka! Pažitka vám po ostříhání v sezoně vyroste ještě minimálně dvakrát.

Šalvěj

Je to skvělý pomocník, který nám v podobě chutného čaje poslouží i jako kloktadlo při bolestech v krku, na léčbu zánětu dásní, ale třeba i na ošetření hnisajících ran. Pro tyto účely je nejlepší šalvěj uchovávat sušenou. Kdo miluje noky se šalvějovým máslem, ten si ty nejmladší lísky nakrájí a takto zmrazí. Sušená šalvěj je do vaření příliš tvrdou a obvykle nezměkne.

Jak zpracovat bylinky?

Bylinky lze sušit, mrazit, z některých je vhodné udělat pesto (tedy rozmixovat, přidat případné ingredience a zalít olejem), jde z nich též dělat ochucený olej, ochucený ocet, nebo se z nich vaří sirupy. Nejčastěji však bylinky sušíme.

Sušte bylinky správně

Bylinky je nejlepší sušit volně, tedy například v neobydleném podkroví či pod pergolou na kartonu a na plátně. Nikdy bylinky nesušte na prudkém slunci. Nepatří ani do trouby, nebo do sušičky, která nemá speciální funkci na sušení bylinek. Jsou takové sušičky a bylinky umí sušit při pouhých 20 °C. Bylinky odkládáme dokonale vysušené, do dobře uzavíratelného obalu. Uschováváme je ve tmě. Hodí se i papírové sáčky (nerecyklované a nebělené).

Mražení bylinek je stále oblíbenější

Stále častěji se bylinky též mrazí. Optimální je mrazit je rozložené a až po zmrazení dávat do nádoby. Některé lze rovnou nasekat (kopr, pažitka), jiné se mrazí v celku a od stonku se oddělají až před použitím nebo vůbec (meduňka). V mrazničce si bylinky zachovají výživové látky, vitamíny, minerály i aroma. Lepe než při sušení.

Nechte rozkvést svá okna a balkony bylinkami

Bylinky z vašeho balkonu udělají ráj na zemi. Nerozházela by vás ani další karanténa. Svůj balkon budete milovat. Užijete si každodenní vaření bylinkových čajíčků, dělání zdravých pomazánek, salátových dresinků i vaření s čerstvými bylinkami. A co nespotřebujete teď, to si odložíte na do mrazničky na zimu či nasušíte. O tom, že bylinky patří na zahradu, snad vůbec nikdo nepochybuje. Pokud ji máte, u rodinného domu či na chalupě, určitě je pěstujte.