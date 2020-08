Nové požadavky a trendy ve vytápění novostaveb

Nedílnou součástí rozhodnutí postavit si nový dům, je i získávání informací o požadavcích na energetickou náročnost staveb. V roce 2020 došlo v tomto ohledu ke změnám a nejsou to zdaleka změny konečné. Další úpravy nás čekají v následujících dvou letech. Cílem změn je motivovat lidi ke stavbám pasivních a nízkoenergetických domů.

Nové a požadované trendy ve vytápění novostaveb

Ve velké míře je nová výstavba rodinných domů ovlivněna požadavky na obnovitelné zdroje energie. Proto byly nastaveny i dotační parametry pro novostavby a jejich důsledkem jsou hlavně domácí fotovoltaické elektrárny, díky nimž je stavebník schopen dosáhnout na nejvyšší energetický standard a získat tak určitě zajímavou částku peněz.

Důležitost fotovoltaických elektráren vyplyne z následujícího shrnutí.

Ve zkratce o možnostech vytápění:

❶ Elektřina ze sítě se uplatňuje pro topení elektrokotlem nebo pro podlahové vytápění a samozřejmě pro ohřev vody. Tento způsob bez fotovoltaické elektrárny nebo jiného způsobu získávání energie z obnovitelných zdrojů neodpovídá požadavkům pro výstavbu domů podle úprav z roku 2020. Jeho výhodou jsou poměrně nízké pořizovací náklady a dostupnost, nevýhodou je cena za provoz.

❷ Topení zemním plynem může při pořízení kondenzačního kotle napojeného na otopnou sestavu a používaného jak k topení, tak k ohřevu vody vyhovovat. Po zpřísnění požadavků pro nové domy bude ale pravděpodobně nutné i v takových domech instalace obnovitelného zdroje energie . Výhoda je v poměrně rozumné pořizovací ceně a provozních nákladech. Nevýhodou je absence přípojek zemního plynu v mnoha lokalitách.

❸ Tepelné čerpadlo (vzduch/vzduch, vzduch/voda, země/voda aj.) novým energetickým požadavkům vyhovuje. I přes potřebu elektrické energie ze sítě si značnou část energie bere z okolního prostředí, což je řazeno mezi obnovitelné zdroje. Potěší nízké provozní náklady, ovšem nevýhoda je především ve vysokých pořizovacích nákladech.

❹ Topení dřevem a biomasou je určitě pro ekonomické plánování zajímavým řešením. Dřevo, brikety, pelety, štěpka jsou brány jako obnovitelné zdroje energie. Pro stavebníka jde o topení s účinností 80-90 %, pořizovací i provozní náklady jsou příznivé. Dostupnost paliva je dobrá. Automatické kotle jsou pohodlné na obsluhu. Pokud jde o topení dřevem, nevýhodou je předzásobení se, aby dřevo mělo požadovanou nízkou vlhkost a také už je třeba větší podíl manuální práce pro provoz. Jsou potřeba větší skladovací prostory.

❺ Za určitých předpokladů jde nakombinovat vytápění elektřinou ze sítě + obnovitelné zdroje. Jde o systém, který musí být přizpůsobený na míru jednotlivým stavbám. Aby řešení odpovídalo novým požadavkům, je elektrické topení bráno jen jako doplňkové a významnou část musí představovat podíl energie z obnovitelných zdrojů (fotovoltaická elektrárna, spalování dřeva, malé tepelné čerpadlo vzduch/vzduch).

Nevíte si rady s výběrem? Kontaktujte odborníky vytápění – internetový obchod a kamennou prodejnu AkoupelnyAtopeni.cz, rádi vám poradí s výběrem a zodpoví otázky. Navíc na e-shopu nakoupíte až o 60% levněji, než u běžného prodejce.

Cíl nových opatření

Nová energetická opatření mají snížit v domácnostech spotřebu energie. V současnosti tvoří v domácnosti až 70 % spotřebované energie vytápění, zbytek připadá na ohřev vody, spotřebiče a osvětlení. V nových úsporných domech by situace měla být jiná a topení by mělo tvořit méně než třetinu spotřeby energie. Nízká spotřeba energie by tak mohla být pokrytá z obnovitelných zdrojů.

Nová opatření nenutí lidi ke stavbě pasivních domů, je třeba ale už brát vážně opatření, která už jsou v pravidlech pro výstavbu budov od roku 2013 (Energetický standard budov s téměř nulovou spotřebou energie) a od roku 2020 se tedy začínají vztahovat i na výstavbu rodinných domů.

Výstavba domů s téměř nulovou spotřebou energie zahrnuje výpočet všech energií na její provoz (ohřev vody, osvětlení, větrání, vytápění atd.). Při stavbě jde kromě technického systému domu i o jeho zateplení. Vychází se ze stávajících používaných stavebních materiálů.

Jako nejméně příznivý zdroj je elektřina ze sítě. To je dáno nízkou účinností elektráren (asi 30 %) a získáváním energie z neobnovitelných zdrojů. Nejlepším zdrojem energie je dřevo, dřevěné pelety a využití energie z okolního prostředí.

V budoucnosti se očekává větší podíl pasivních domů, k jejichž přednostem patří maximální komfort, minimální provozní náklady a žádný negativní vliv na životní prostředí.