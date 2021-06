Ničitelé, kteří nemají nepřítele: Slimákům letos počasí hraje do karet

Pro zahrádkáře bývají pohromou. Než se vzpamatujete a začnete proti nim bojovat, vezmou vaše záhony útokem. Pravdou ovšem je, že v některých letech je jich méně a nejsou tak aktivní, zatímco v jiných se přemnoží. Doslova o ně zakopáváte a neustálý boj s nimi se stává tak trochu sisyfovskou prací. Letos k naší smůle nastal ten druhý případ.

Chladno a vlhko – pro plže ráj

Bohužel se letos slimákům daří. Příčinou je chladné a vlhké počasí. Přitom ještě v březnu nic moc nenapovídalo tomu, s jakými potížemi se letos budeme potýkat. I když už bylo znát, že zřejmě bude letošní rok svých charakterem vlhčí, předpoklad byl, že vlhkost nepřekročí průměr. Nicméně další vývoj bohužel ukázal svoji nepříznivou stránku. Duben byl nadmíru chladný, mnohdy až mrazivý, takže teplotně a počasím odpovídal spíš typickému březnu. V květnu jsme se dočkali velmi proměnlivého počasí, které připomínalo velmi prodloužený apríl. Podle odborníků se kvůli tomu příroda zpozdila zhruba o měsíc.

S Medardovou kápí je invaze jistá

Výhodou vlhkého a deštivého počasí je skutečnost, že bude dostatek podzemních vod. Na druhou stranu v některých oblastech Čech a Moravy je vlhko až moc. Celkově nadbytek vláhy spojený s chladnějším počasím bohužel slimákům nahrává. V případě, že bude vlhké počasí pokračovat i během června, což je možné, pokud se vyplní pranostika svatého Medarda – 8. června: Medardova kápě, čtyřicet dní kape, tak je invaze plžů na záhony prakticky jistá. Ostatně začínají se bohužel objevovat už nyní.

Musíme doufat v oteplení a sušší počasí

Plži bez ulity si klidně poradí s celou rostlinou, ale moc šetrnější nejsou ani ti s ulitou, který se specializují na stonek. I tak má rostlina svoje dny spočítané. Jediná šance, že se situace zlepší, je doufat, že se nyní během krátké doby oteplí a teplo bude přetrvávat delší dobu. Nezbývá než vsadit na tuto kartu. Velkým problémem je skutečnost, že slimáci postrádají přirozeného nepřítele, který by jejich stavy zredukoval. Jediným jejich protivníkem je sucho a sluneční svit. Takže ve velmi suchých a slunečných letech sice rostliny na zahrádkách postrádají životodárnou vláhu, ale zase nemusíme bojovat se slimáčími nepřáteli. Ti totiž na zahradě působí až do podzimu, kdy teprve zalézají do země. Za celé léto a počátek podzimu potom dokážou napáchat obrovské škody.

Pomůže sběr, kachna i hlístice

Jak si se slimáky poradit a dotáhnout jejich likvidaci do vítězného konce? Klasikou je jejich sběr, jakmile za vlhkého a deštivého počasí vylezou. Pokud razíte heslo nechat žít všechno živé, můžete je odnést někam pryč, ale musí to být pořádně daleko. Protože ačkoliv se o pomalých lidech říká, že lezou jak slimáci, skutečnost je trochu jiná. Za půl dne s přehledem urazí i 50 metrů, takže ti, které jste vyexpedovali pouhých pár metrů za plot, se k vám mohou během noci s přehledem vrátit. Mnohem lepším bojovníkem je kachna indický běžec, pro kterou jsou slimáci lahůdkou. Další variantou je aplikace parazitických hlístic, které přidáte do zálivky na záhony. Zalezou do slimáků a zničí je. Všechny tři možnosti jsou samozřejmě určeny pro ty, kteří chtějí řešení šetrné k přírodě a mají zájem vyhnout se použití agresivních chemických přípravků.