Nepečený lotuskový cheesecake

Lotusky-světoznámé malé sušenky podávané většinou ke kávě. Koupíte je ale i ve velkém balení. Lotuskové sušenky jsou natolik oblíbené, že se z nich začalo vyrábět máslo, chcete-li pomazánka. My měli tu čest ji ochutnat v jednom z Brandnooz boxů. Je opravdu neotřelé, příjemně sladké chuti a na cheesecake se opravdu hodí. Příprava dnešního receptu je snadná a rychlá, takže ji zvládnou určitě i cukrářští začátečníci.

Na korpus budete potřebovat (dortová forma 24 cm):

200 g sušenek Lotus

50 g máslových sušenek

100 g másla

Na krém budete potřebovat:

½ sklenice lotuskového másla (200 g)

200 g Mascarpone

250 g nízkotučného tvarohu

100 g lučiny (paloučku)

250 ml smetany ke šlehání

1-2 lžíce moučkového cukru

želatinu (nejvhodnější je želatina v plátcích)

Postup:

Rozevírací dortovou formu o průměru 24 cm vyložte pečícím papírem. Sušenky rozmixujte a přidejte do nich rozpuštěné máslo. Hmotu upěchujte do pečícím papírem vyložené formy a dejte odpočinou do lednice.

Želatinu připravte dle návodu. Pokud použijete jako my-tu v plátcích, nechte je nabobtnat v malém množství vody a pak zahřejte do rozpuštění, nechte mírně vychladnout.

Do téměř vyšlehané šlehačky přidejte sýry, opatrně prošlehejte, přidejte všechny zbylé ingredience a želatinu.

Dobře prošlehejte a navršte v rovnoměrné vrstvě na korpus. Formu přikryjte alobalem a dejte do lednice alespoň na 4-5 hodin ztuhnout, klidně i přes noc.

Po vychladnutí boky cheesecaku ořízněte ostrým nožem, aby se uvolnil od formy a opatrně formu sundejte. Cheesecake můžete ozdobit čokoládovou polevou a kousky sušenek.