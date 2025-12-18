Drážďanská vánoční štola
Nedávno jsme poprvé navštívili německé Drážďany a krom dechberoucí architektury nás oslnila i místní pochoutka, štola. Neváhali jsme a vyprosili si recept. Štola se pomalu, ale jistě vkrádá mezi české sladké vánoční dobroty. Měla by se chvíli rozležet, tak s její přípravou neotálejte. Dříve byla díky použitým surovinám symbolem bohatství a je velmi sladká, proto jsme si recept upravili a přidali o trochu méně cukru. V tom se potom celá štola po upečení „vykoupe“, a tak není potřeba mít přeslazené i těsto. Ostatně sladkou chuť samozřejmě dodají i rozinky a kandovaná pomerančová kůra.
- Na jednu velkou nebo 2 menší štoly budete potřebovat:
- 500 g hladké mouky
- 135 g krupicového cukru
- 1 vanilkový cukr
- 1 lžička čerstvé citronové kůry nebo ½ lžičky sušené
- 1,5 prášku do pečiva
- špetku soli
- 300g měkkého tučného tvarohu
- 200 g másla
- 2 vejce
- 200 g směsi nasekaných ořechů
- 100 g rozinek
- 50 g kandovaného ovoce
Dále pak: rum na namočení rozinek, máslo na potírání štoly během pečení a po upečení, moučkový cukr na obalení.
Postup:
Rozinky je potřeba předem naložit do rumu, jinak by byly příliš tvrdé. Postačí asi 2 hodiny, ale lepší je to přes noc. To je asi nejtěžší úkol, který vás čeká. Recept totiž ani nemůže být jednodušší.
Smícháme všechny suché ingredience, přidáme rozpuštěné vychladlé máslo a tvaroh a vypracujeme kompaktní těsto. Pokud je příliš tuhé, přidejte lžíci citronové šťávy, pokud naopak příliš tekuté, přisypte malinko mouky. Ostatně mouka je právě tou ingrediencí, která působí na konzistenci těsta. Proto e nikdy recepty neřiďte zcela striktně. Do zpracovaného těsta už jen pomalu přimíchejte ořechy a rozinky.
Těsto opatrně přendáme na vál a vyválíme asi 2 cm silný plát.
Ten už stačí srolovat jako roládu jen s tím rozdílem, že konec neschováváme dospod, ale naopak ho necháme hrdě přiznaný nahoře. Konce štolové rolády podhrneme. Přeneseme na plech s pečícím papírem nebo do šikovného pekáčku.
Pečeme ve vyhřáté troubě na 180 °C a každých 15 min potíráme rozehřátým máslem. Upečenou štolu necháme mírně vychladnout a naposledy ji potřeme rozehřátým máslem, obalíme v moučkovém cukru a necháme zcela vychladnout. Vychladlou štolu zabalíme do alobalu a necháme rozležet. A tady přichází další úskalí tohoto receptu-a to štolu nesníst. Určitě bude dobrá i nerozležená, ale zkuste to vydržet.
Naše tipy:
- Nemáte rádi rozinky? Místo nich můžete použít brusinky.
- Velmi vhodné je do směsi přidat i nesolené sekané pistácie, štole dodají opravdu luxusní šmrnc.
- Nemáte kandovanou pomerančovou kůru? Použijte jakoukoliv kandovanou ovocnou směs. Zejména děti budou nadšeny například ze zelených kousků.
