Nejvyšší čas vysadit okrasné cibuloviny pro letní záplavu květů

Zjistěte, které cibuloviny se vysazují na jaře, aby vám zahrada v létě zářila barvami. Pečujte o ně správně hned od počátku.

S přicházejícím jarem nastává ideální čas pro výsadbu letních cibulovin, které rozzáří vaši zahradu v horkých letních měsících. Zatímco jarní cibuloviny jako tulipány, narcisy nebo krokusy se vysazují na podzim, existuje bohatá skupina cibulovin a hlíznatých rostlin, které vyžadují jarní výsadbu. S přípravkem Agro NATURA Moření okrasných cibulovin navíc zajistíte, že vaše rostliny budou zdravé a vitální od samého začátku.

Letní krásky, které se sázejí na jaře

Jakmile půda dostatečně prohřeje a pomine riziko přízemních mrazíků, přichází čas pro výsadbu letních cibulovin. Mezi nejoblíbenější patří begónie, které jsou ideální do polostínu a hlízy vysazujeme v dubnu. Mečíky (gladioly) – elegantní vysoké krásky úžasné k řezu do vázy vracíme do půdy postupně od dubna do května. Cibule majestátních lilií s omamnou vůní sázíme od března do dubna. Královny pozdního léta jiřiny (dahlie) jsou trochu choulostivější, proto s vysazením čekáme až po zmrzlých. Od dubna do května se také vysazují elegantní kaly a tropické kany.

Správná péče od samého začátku

Dříve než se pustíte do výsadby, vybalte cibule nebo hlízy a zkontrolujte jejich kvalitu. Měly by být pevné, bez známek hniloby nebo plísně. To však ještě není zárukou úspěchu. Aby vaše letní cibuloviny opravdu prospívaly, dopřejte jim speciální lázeň díky přípravku NATURA Moření okrasných cibulovin . Jedná se o přírodní prostředek s příjemnou kmínovou vůní. Podle návodu si připravíte jíchu (emulzi), do které na 5 hodin namočíte cibulky rostlin, které se chystáte vysadit. Cibulky následně necháte oschnout a provedete výsadbu. Přípravek vytvoří na povrchu cibule ochranný film, který odradí škůdce a fytopatogenní půdní houby.

Kromě posílení obranyschopnosti před houbovými chorobami, se zvýší i vitalita celé rostliny.

Mezitím si připravte záhon – půda by měla být kyprá, nepřemokřená a ideálně obohacená kompostem. Cibule se správně usazuje do hloubky na 2-3násobek velikosti a v dostatečné vzdálenosti od sebe. Důkladně zalijte a místo výsadby si označte kolíkem nebo tyčkou, abyste na stejně místo nechtěli v květnu vysadit nějakou letničku.

Dopřejte si bohatou letní zahradu plnou pestrých květů, které vám budou dělat radost po celé léto až do podzimu. Právě teď je ten správný čas začít – vaše zahrada vám za tuto péči bohatě poděkuje záplavou barev a vůní.