Nákup nového domu bývá investicí na celý život

A není tedy div, že bychom výběru měli věnovat velkou pozornost. První možnost je nechat si dům postavit přesně podle požadavků, ale i za tím se skrývá nejedno úskalí. My se v dnešním článku věnujeme koupi staršího domu. Dozvíte se, na co se zaměřit, aby byla vaše investice opravdu na celý život. Bydlení vám totiž může otrávit nejeden faktor, ať už jde o sousedy nebo místní služby.

Dostupnost služeb

Pokud se stěhujete do místa, kde to až tak neznáte, nezapomeňte se informovat na úroveň, ale také obsazenost místních škol či školek. Právě vzdělání je pro mnohé z nás alfou a omegou, na které závisí spokojené bydlení. Při představě, že děti dovážím třeba i do několik kilometrů vzdáleného města, je pro mě nepředstavitelná. Větší děti už mohou chodit do školy samy – a to opět rodičům uleví. Velmi důležitá jsou také sportoviště, dostupnost lékařské péče a její kvalita. V neposlední řadě musíme zmínit také parkování. Málokterý dům totiž disponuje vlastním parkovacím místem nebo garáží. Není nic otravnějšího, než přijet po celém dni v práci domů a blok objíždět několikrát, dokud se nenajde vhodné místo na zaparkování.

Sousedé

Se sousedy je to těžké. Někdo je s nimi za dobře natolik, že jim dokonce svěří klíč od nemovitosti. Můžete ale narazit na sousedy, kteří mají nesnesitelně uštěkaného nebo vzteklého psa. Jejich kočka vám může močit na zahrádce a jejich děti být příliš divoké na to, abyste si užili chvilku klidu při grilování na zahrádce. Toto je faktor, který není radno podcenit, protože s tím příliš nenaděláte.

Ani pokud je váš dům v podstatě na samotě, tak nemáte vyhráno. Informujte se na možnost budoucí zástavby, prostudujte si územní plán. Možná se ani nenadějete a z klidných polí, které sem tam navštíví jen srnka, budou parcely a vám bude kolem domu jezdit xy nákladních vozů denně.

Dům jako takový

Koupit starší dům je vždy riziko. Může zde být spousta skrytých nástrah. Na druhou stranu má svou historii a kouzlo. Musíte ale počítat s jistými investicemi, které se mnohdy vyšplhají na hodnotu novostavby. Zde oslovte odborníka. Spousta společností už se dnes orientuje v problematice skrytých vad.

Voda, plyn, topení, elektrická energie

Velkým plusem je, pokud je v domě zaveden plyn. Vytápění plynem je stále o mnoho levnější než v případě elektrické energie. Pokud je zde i kotel na tuhá paliva, je potřeba řešit, zda je uhlí, potažmo dřevo na celou zimu kam uskladnit a zda vůbec bude ve vašich silách pravidelně topit tak, aby zdi nestihly vymrznout. Velmi moderní jsou krby, ale ty nejsou pro každého. Více se dočtete ZDE.

Sledujte rozmístění zásuvek, ale také zdroj pitné vody. Není výjimkou vlastní studna nebo vrt. Taková voda je sice mnohdy velmi dobrá, ovšem pokud například obsahuje velmi mnoho železe, nepočítejte s tím, že byste vyprali světlé prádlo v pračce bez toho, aniž by dostalo narezavělý nádech.

Na co dál pamatovat?

Pokrytí sítí mobilních operátorů, možnost zavedení internetu

Spojení hromadnou dopravou

Vyspádování pozemku, ale i třeba terasy kvůli dešťové vody, odvod dešťovky z okapů

Kolaudace venkovních zděných kůlen

Vlhkost v interiéru a plísně v zimním období

Veškerá potřebná dokumentace

A hlavně pozor na podezřele levné nemovitosti!