Krb v interiéru není pro každého

Když jsme uvažovali o vytápění našeho rodinného krbu, pro manžela byl krb jasnou volbou. Je totiž truhlář a má přístup k odřezkům dřeva. To samozřejmě zaujalo i mě, protože vynaložené finanční prostředky za vytápění činí nemalou položku rodinného rozpočtu. Peníze ale nejsou vše…

Jak naznačuje titulek článku, krb nebo krbová kamna opravdu nejsou pro každého. Existuje na to jednoduchá poučka. Pokud byste doma nesnesli zvíře, pravděpodobně budete z krbu nešťastní. Pokud si totiž nedokážete představit, že žijete se psem či kočkou kvůli nepořádku, který způsobí, pak žádná pozitiva soužití se zvířetem toto nepřekonají. Jedna moje kamarádka si pořídila psa – a ten když línal, kamarádka vysávala a vytírala několikrát za den a dostala z toho tik do oka!

Třebaže už se vyrábějí krbové vložky s téměř dokonalým spalováním, stejně je potřeba manipulovat se dřevem nebo dřevěnými briketami. To s sebou nese zvýšenou prašnost. Prach je všudypřítomný, ale tím to nekončí.

Při přikládání vzniká i jiný nepořádek, kousky dřeva, piliny, kousky kůry, které odpadnou ze dřeva. To vše je v lepším případě jen kolem krbu. Pokud kolem nemáte dostatek místa na uskladnění dřeva na zátop a následné přihození do krbu, pak pravděpodobně budete mít větší zásobník na terase a podobně. Pak je cesta dřeva ke krbu klidně i přes celý obývací prostor, a to s sebou nese nutnost minimálně vysát po každé manipulaci se dřevem. Zde bych měla zmínit fakt, že běžný domácí vysavač je na takovou práci krátký. Pořídit jsme museli vysavač na popel, který má výkonný filtr. Ten sice není drahý, ale je to další verk do baráku.

Jendou za čas je potřeba krbovou vložku vyčistit, to by se manželky měly na den odstěhovat. Na druhou stranu popel je výborný do kompostu, protože ho krásně provzdušní, zlehčí a dodá dusík. No ale v zimě by na kompostu v podstatě byl jen ten popel, tak ho sypeme kolem trvalek, tújí, prostě všude po zahradě. No a nevadí to vůbec ničemu. Ale ani to nestačí a pak už jde do popelnice (samozřejmě řádně vychladlý, protože horkem zdeformovaná popelnice je fakt k vzteku)

Broučci, mušky, kuny….

Dřevo na vyschnutí máme uskladněné za domem. Je přikryté, protože nesmí namoknout. Je zde vždy tak 2 roky, dokud nevyschne, aby mělo co nejvyšší výhřevnost. Během té doby se do něho nastěhují různá zvířátka. Jednou zde dokonce bydlela kuna, která měla dřevo za vlastní a my jsme byli jejími rukojmími. V dřevě má během tak dlouhé doby domeček i veškerý hmyz, který vám přijde na mysl. Vy si pak dřevo nastěhujete do obýváku vedle dřeva s tím, jak jednoduché budete mít přikládání. A najednou se divíte, jak se ta havěť začne vlivem tepla a světla probouzet a pochodovat po bytě. Jde o miniaturní černé broučky až po obří brouky střevlíkovitého tvaru, mouchy a jiný okřídlený hmyz. Prostě další lahůdka pro pořádek milující manželky.

Kouř?

Když dobře zatopíte, dobrá krbová vložka kouřit nebude. Ale mít po ruce stále dostatek podpalovače, třísek, papíru a podobně je docela nad lidský úkol. Takže trocha kouře vás nemine. Co je ale horší, ten ucítíte i v druhém podlaží, kde krb vůbec nemáte. Když nám krb instalovali, pán z centra vytápění se smál, že má zákaznici, která nyní nechala krb zaslepit, protože cítila divný kouřový pach na schodech do prvního nadzemního podlaží domu. V té době mi to přišlo úsměvné. No ale já ten kouř na schodech cítím také.

Čím topit?

Dřevo by mělo být tak akorát vyschlé, ne moc, ne málo. Nesmí být mokré, protože jinak má malou výhřevnost a kouří. Ne moc, protože pak to vypadá, jako když hoří stodola. Aneb přeschlé dřevo blafne a ani se nestihnete rozkoukat a už přikládáte. Navíc vysokým žárem (pozor ten může být způsobený i pilinovými briketami) se dokonce krb může poškodit.

Co se podpalovačů týče, v obývacím prostoru nechcete nic jako je Pepo a další syntetické podpalovače. Sáhnete po přírodních-ty jsou zase drahé, ale nevadí, alespoň nesmrdí, jak kdyby vám v obýváku někdo vylil lahev nějaké čpící chemikálie.

Jednou jsme zkusili dřevo koupit. Šlo o krásně připravené třísky a dokonalá polínka. Topení jeden večer nás vyšlo asi na 1000 Kč, takže pro většinu normálně fungujících rodin nereálné. Ze dřeva nelezli žádní brouci, dokonce nebylo ani zaprášené, prostě dokonalé!

Takže co říci závěrem. Ten náš krb já i přes všechna výše popsaná úskalí miluju. Ohni v interiéru se nic nevyrovná. Náš krb umí ohřívat i teplou vodu, takže nemáte z plně napuštěné vany až takové výčitky. Když potřebuji něco rychle usušit, dám to ke krbu. Na mysli mám houby, ale i oblečení. Krb sice není pro každého, ale udělá asi tolik nepořádku jako kočka a pes dohromady a těch našich mazlíčků bychom se také těžko zbavovali. Pro nás jednoduše mají více pozitiv, než dokáží vyprodukovat nepořádku. Stejně to máme i s krbem.