Mýty o mytí nádobí, kterým byste měli přestat věřit

Čištění nádobí – ať už ručně nebo v myčce – se zdá dost jednoduché. A přesto je kolem něj spousta dezinformací. Ve skutečnosti tolik, že bychom pravděpodobně mohli zdvojnásobit velikost tohoto seznamu. Prozatím však vše zkrátíme. Toto je 6 největších mýtů o mytí nádobí, které vám ve skutečnosti jen ztrácejí čas nebo přidělávají další práci.

Mýtus č. 1 – Před vložením nádobí do myčky je třeba jej opláchnout

Určitě byste měli do odpadkového koše seškrábat všechny zbytky jídla se kterými by mohla mít myčka na nádobí velké problémy. Avšak díky přílišnému mytí nádobí před vložením do myčky je ve skutečnosti nakonec méně čisté. Ptáte se, jak je to možné? Důvodem je, že váš prací prostředek pracuje se zbytky jídla, aby bylo vaše nádobí čisté. (Pokud nezůstanou žádné zbytky, čistící prostředek se nemá na co zachytit.) Senzory vaší myčky navíc určují, jak „těžké“ je čištění vašeho nádobí. Pokud se nádobí načte jako čisté, protože jste ho předmyli, myčka spustí lehčí cyklus, než byste pravděpodobně očekávali.

Mýtus č. 2 – Své houbičky můžete vydezinfikovat

Všichni uznáme, že houbičky jsou časem plné bakterií a nikdo z nás nechce šířit choroboplodné zárodky po kuchyňském náčiní (vařečky, nádobí, příbory). Mnoho z nás si může myslet, že dezinfikování houbiček jim může vdechnout nový život (a to občas i může, pokud není závada až příliš velká). Většinou je tedy dezinfikujeme v mikrovlnné troubě nebo je dáme do myčky či namočíme do bělícího roztoku, abychom je nemuseli vyhazovat. Nejen, že jsou tyto snahy ztrátou času, ale ve skutečnosti mohou být také nebezpečné, protože zabíjejí pouze slabší bakterie, ale ne ty silnější, které mají více prostoru pro množení. Tento úkon proto trvale vyškrtněte ze seznamu.

Mýtus č. 3 – Čím více čistícího prostředku, tím lépe!

Na rozdíl od toho, co byste si mysleli, více prostředku neznamená větší čistící sílu. Ve skutečnosti by to mohlo mít za následek přetrvávající zbytky prostředku, který se může stát nepříjemným na čištění. Stačí, abyste použili trochu mycího prostředku do myčky (stačí opravdu troška) a následně zkuste nasadit gumičku kolem čerpadla dávkovače (na ručně myté věci). Díky tomu zjistíte, že ho automaticky budete používat mnohem méně.

Mýtus č. 4 – Myčku nemusíte čistit

Myslíte si, že ušetříte čas, když nebudete čistit myčku (čas strávený vyčištěním něčeho je více času stráveného prací na něčem jiném)? Špinavá myčka bude mít za následek špinavé nádobí a pak budete muset trávit čas jejím opětovným mytím – ručně. Stačí stroj vyčistit každých několik měsíců a mezi čištěním přidat do horního koše misku octa, abyste zabránili usazování tvrdé vody.

Mýtus č. 5 – Myčka používá velké množství vody

Při průměrné relaci mytí rukou spotřebujete přibližně cca 75 litrů vody, zatímco průměrný cyklus myčky nádobí použije cca 38 litrů vody. (Energeticky nejefektivnější myčky nádobí používají mezi 15-23 litry). To je samozřejmě vyloučeno, pokud používáte napůl plný stroj. Jde tu ale o to, že můžete spustit myčku a ušetřit si tak spoustu času u dřezu, aniž byste se kvůli tomu cítili špatně.

Mýtus č. 6 – Do myčky může jít jen nádobí

Mnoho věcí můžete vložit do své myčky (ne však dřevěná prkénka, nože nebo litinové věci)! Vložte do myčky poličky z lednice, silikonové rukavice vhoďte do horního roštu, hračky svého dítěte vložte do síťovaného pytle na prádlo – záleží jen na vás, možnosti je mnoho. Nechte myčku, aby vyčistila všechny tyto věci za vás. Díky tomu budete mít volné odpoledne na cokoli, co chcete či potřebujete dělat.