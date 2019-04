Mšice vám likvidují rybíz. Co dělat?

Krátce poté, co na jaře vyraší lístky rybízu, už na ně zaútočí nepříjemní škůdci. Určitě jste se už s podobnou situací někdy setkali. Ano, nedají vám pokoj. Mšice rybízové prostě čekají na ten správný okamžik. Jak je poznáte a jakými zbraněmi s nimi můžete bojovat?

Útok sotva vyraší

Rozpoznání těchto škůdců je docela jednoduché. Jakmile na jaře vyrazí listy rybízu, netrvá dlouho a vrhnou se na ně. Je lhostejné, zda jde o bílý, červený nebo černý rybíz, potýkají se s nimi všechny druhy. Na listech, respektive jejich lícní části se začnou objevovat puchýře zbarvené dožluta. Listy chřadnou, jsou zkroucené. Zároveň trpí i pupeny, které mají nepravidelný tvar. Mšice vysají víc cukru, než umí zpracovat, takže jejich činnost je doprovázena vylučováním sladké tekutiny. Ta přitahuje mravence. Takže skutečnost, že se k rybízu slézají mravenci je známkou, že na něm řádí mšice. A spodní strana listů rybízu pak skrývá nepříjemné překvapení: kolonii plnou mšic. Samičky jsou bezkřídlé, měří asi 1,2-1,8 mm a jsou žlutozelené nebo oranžové barvy.

Vylíhne se až třicet generací

Jak je možné, že mšice zaútočí na rybíz tak brzy zjara? Přezimuji na jeho kůře poblíž pupenů. Během jara se pak líhnou larvy mšic, které se uhnízdí na rubu listů a sají z nich šťávu. Mšice se rozmnožují velice rychle. Za jediný rok se může vylíhnout dokonce třicet generací mšic. V létě se pak jejich dalším oblíbeným stanovištěm stávají hlavně hluchavkovité rostliny, a to hluchavky nebo čistec. S podzimem pak ale znovu zamíří zpátky na rybíz, ve kterém mají výhodné stanoviště určené k přezimování.

Jak s mšicemi zatočit?

Pokud máte štěstí, pustí se do nich sami jejich přirození nepřátelé, mezi které patří třeba slunéčka sedmitečná včetně jejich larev. Nejsou ovšem sama, práci odvedou také larvy zlatooček a pestřenek, dále škvoři, ploštice, sekáči a pavouci, a dokonce i někteří roztoči. Kdyby si s nimi poradili jenom jejich přirození nepřátelé, bylo by to optimální, ale bohužel se to často nedaří. Zřídkakdy bude u vás na zahradě tak velké množství tohoto hmyzu, který bohužel valem ubývá.

Zkuste přírodní repelenty

Proto je bohužel nezbytné zvolit i méně ekologické řešení v podobě postřiků. Ty sice znamenají chemický zásah, ale jsou účinné. Vyberte selektivní insekticid, který zároveň neškodí přirozeným predátorům. Jinak totiž riskujete, že mšice velmi výrazně oslabí rybízové keře a v důsledku toho bude vaše úroda mnohem menší než obvykle. Můžete ale zkusit také přírodní repelenty, a sice pěstovat na zahradě rostliny, které mšice odpuzují, a to pažitku, saturejku, heřmánek čili jakési přírodní repelenty.