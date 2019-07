Rýmovník je bylinka, která se u nás v poslední době těší čím dál větší oblibě. Není se čemu divit, jde totiž o opravdový zázrak. Jeho léčivé účinky jsou nepopsatelné a velmi snadno se s jeho pomocí dostanete s každoročního tradičního nachlazení. Lze tuto bylinu množit a není to příliš složité?

Je množení rýmovníku náročné?

Existují rostliny, u kterých bychom vám rozhodně nedoporučovali se do jejich množení pouštět. Je to totiž tak složité, že je lepší tuto činnost nechat raději na profesionálech. To se ale naštěstí netýká rýmovníku. Jeho množení je totiž velmi jednoduché a troufáme si tvrdit, že to zvládne téměř každý. Pokud jste zahradník začátečník, ani tak se nemusíte bát, protože to určitě hravě zvládnete i vy!

Rýmovník množíme jeho vrcholovými řízky

K množení využíváme tedy jeho výhony. Rýmovník se řadí mezi rostliny, které velmi dobře zakoření ve vodě. Pokud se pro tento způsob rozhodnete, je ale nutné dodržet určité zásady. Jen tak totiž budete úspěšní. Z té části stonku, která bude ponořena ve vodě, je nutné odstranit všechny listy. Pokud chcete, abyste měli krásnou a bohatou rostlinu, zaštípněte mu, po jeho zakoření výhonky. Poté, co rýmovník zakoření, máte dva možné způsoby k jeho pěstování. První je klasický a všichni ho jistě dobře znáte. Jde totiž o pěstování v klasickém zahradním substrátu.

Zakořeněnou rostlinku opatrně zasaďte do menšího květníčku s lehkým, dobře propustným substrátem (velmi vhodný je klasický zahradní substrát s pískem v poměru 2:1). Na dno květníku dejte písek nebo třeba štěrk. To zabrání zahnívání kořínků. Rýmovník totiž nesnáší přemokření.

Náš tip: Pokud chcete hezkou kompaktní pokojovku, zasaďte do jednoho květníku několik zakořeněných vrcholových řízků.

Druhý způsob je o něco zajímavější, jde totiž o hydroponický způsob. V podstatě jde o to, že rostlinky necháte růst ve vodě, do které asi jednou za 14 dnů dolijete vodu s hnojivem pro bylinky. Takto doléváte jen a pouze odpařenou vodu (rostlinu nesmíte přehnojit)

Množení listovými řízky

Rýmovník je opravdový plevel. Množit se dá také podobně jako africké fialky. Ustříhnete lísteček, vložíte do substrátu až po čepel listu a zejména ze začátku pravidelně jemně zaléváte tak, aby substrát nebyl příliš mokrý, ale také nesmí zcela vyschnout. Takto vám za několik měsíců vznikne krásně kompaktní rostlinka – a to vše z jediného lístečku mateční rostlinky.

Jak tedy můžete vidět samotné množení rýmovníku rozhodně není nic náročného a ani nic, čeho byste se měli obávat. Pokud se tedy pro množení této rostliny rozhodnete, vyberte si spíše jarní měsíce. Pokud jste to ale na jaře nestihli, nevadí. Rýmovník je rostlinou odolnou a proto dobře snese i množení v jiných ročních obdobích.