Měli byste nová prostěradla před použitím nejdříve vyprat?

Když si pořídíte zbrusu nové povlečení od své oblíbené značky, je lákavé ustlat si postel a skočit do ní hned, jakmile rozbalíte obal. Přestože nové povlečení může hned od začátku vypadat luxusně a pohodlně, mohou se v něm skrývat nevítané částečky, jako je prach a špína. Navíc produkty, které se používají k udržení jejich pěkného vzhledu na poličce, mohou způsobit, že budou škrábat a budou nepříjemné. A ačkoli neexistuje žádné pevné pravidlo, které by říkalo, že musíte nové povlečení před použitím vyprat, tak my to rozhodně doporučujeme.

Proč byste měli prát nová prostěradla

Pokud si nekupujete nebo nevyrábíte vlastní ložní prádlo, které výslovně neobsahuje chemické látky, vaše povlečení pravděpodobně obsahuje přísady, které mohou dráždit vaši pokožku, oči a dýchací cesty. Ložní povlečení se také obvykle vyrábí v továrnách, kde s ním manipulují nejrůznější pracovníci a vnášejí do něj vlastní zárodky. Dokonce i přírodní vlákna, jako je bambus, mohou při své cestě do vašeho domova zachytit zbloudilé chemické a dráždivé látky.

Pokud jste náchylní k alergiím nebo máte citlivou pokožku – prach, nečistoty a chemikálie na novém povlečení mohou vyvolat nežádoucí reakci. Pokud je nejprve nevyperete, může vás po ulehnutí do postele svědit pokožka či dojít k jejímu podráždění.

Pokud si kupujete nebo vyrábíte vlastní barvené, barevné povlečení, rozhodně ho před položením na postel vyperte. Pokud tento krok neučiníte, mohlo by dojít k tomu, že by se vám barvivo během spánku dostalo na kůži a oblečení. Pokud však povlečení nejprve vyperete, zbavíte je přebytečného barviva a tomuto problému předejdete.

Jak prát nová prostěradla

Než hodíte nové povlečení do pračky, vždy nejprve zkontrolujte štítek na něm. Na štítku jsou uvedeny pokyny pro daný materiál, proto si je vždy nejprve přečtěte. Obecně platí, že tmavé povlečení perte ve studené vodě a bavlněné povlečení v teplé vodě.

Chcete-li při prvním praní nového povlečení dosáhnout důkladného vyčištění, zvažte přidání šálku jedlé sody nebo půl šálku octa do praní. Směs jedlé sody a octa nejenže zbaví prostěradla nečistot a alergenů, ale také je změkčí a odstraní škroby, které výrobci často používají, aby je udrželi v obalu „lákavé pro oko“. Škrob sice udržuje čistý a hladký vzhled prostěradel na regále, ale na dotek může způsobit obtíže. Chcete-li z nového povlečení získat co nejvíce, nejprve je vyperte.

Vyprat nové povlečení není vždy tak jednoduché, jako když ho hodíte mezi ostatní prádlo. Vždy se nejprve podívejte na štítek s pokyny. Další užitečné rady, které je třeba mít při praní povlečení na paměti:

Prostěradla dávejte do sušičky a nezapomeňte používat změkčovač tkanin, abyste prostěradla změkčili, snížili statickou elektřinu a zajistili jejich příjemnou vůni.

Sušte pověšené nebo v bubnové sušičce na nízké teplotě, abyste zabránili srážení a vyblednutí.

Pokud máte citlivou pokožku, vyzkoušejte jemný prací prostředek.

Luxusní povlečení perte ve studené vodě na šetrný režim.

Zabraňte tomu, aby se vaše ostatní oblečení zamotalo nebo sbalilo do povlečení, a to tak, že povlečení budete prát odděleně.

Používejte vlněné míčky do sušičky, které pomohou povlečení rychleji uschnout.

Povlečení perte přibližně jednou týdně

Neperte prostěradla s oblečením a ručníky, aby zůstala měkká a zkrátila se doba sušení v sušičce.

I přes tyto tipy se nová prostěradla časem opotřebují nebo se na nich objeví mírné zabarvení. Protože se prostěradla používají tak často, opotřebovávají se rychleji než ostatní lůžkoviny. Jejich životnost nakonec závisí na materiálu, ze kterého jsou vyrobena, a na tom, jak často je používáte a perete. Povlečení vyměňujte každé dva až tři roky. Lněné povlečení vydrží o několik let déle než povlečení z jiných materiálů.

Měli byste prát všechny nové lůžkoviny?

Doporučujeme prát všechny nové předměty, které se dotýkají vaší pokožky. Ať už se jedná o povlak na polštář, přikrývku nebo dokonce pyžamo, projití pračkou je zbaví nečistot, zbytků a alergenů.

Vždy se podívejte na štítek na praném předmětu, kde jsou uvedeny konkrétní pokyny pro praní a sušení. Domácí pračka by mohla některé předměty, včetně přikrývek, dek, peřin nebo deky, poškodit. Jiné, jako například matracové podložky, se pro změnu prostě nemusí hodit. Možná také budete muset zajít do prádelny, abyste předmět vydezinfikovali, nebo jej odnést přímo do čistírny.

Zdroj