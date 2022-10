Máte doma rybenky? Poradíme vám, jak se jich rychle a účinně zbavit

Nikdo z nás nemá rád doma hmyz, zvláště mravence, octomilky a rybenky. Pokud vám lezou doma poslední zmiňované, je čas s nimi něco udělat. Jak se s rybenkami účinně vypořádat?



Tito malí stříbřití živočichové libující si ve tmě a vlhkosti vám mohou připomínat svojí barvou sardinky. Sice nekoušou, ani neštípou, ovšem to neznamená, že je chcete mít doma. Nejčastěji je najdete v koupelně v koutech, škvírách nebo pod špatně těsnícím silikonem. Jediným pozitivem je, že se hravě vypořádají s roztoči. Co s nimi ale můžete dělat, abyste se jich zbavili?



Něco málo o rybenkách

Tvarem i povrchem těla, na němž jsou malé stříbřité šupinky, připomíná rybku. Každá rybenka, pokud ji nezabijete, žije tři roky. Za tu dobu naklade několik stovek vajíček. Milují vlhkost, tmu a teploty od 22-27 °C, proto se nejčastěji vyskytují v koupelně, případně na toaletě. Přímé světlo nemají rády, proto okamžitě prchají do temných koutů. Nevýhodou je, že bez potravy vydrží i několik měsíců. Jinak se živí drobečky či kobercovým lepidlem, odumřelými zbytky kůže, kousky nehtů či vlasů. Jestliže dojde k jejich přemnožení, může se stát, že vám zničí oblečení, ale třeba i knihy a fotografie.

Na malé škůdce suchem

Je sice pěkné, že každý den doma vytíráte, nicméně pakliže nevytřete do sucha, nemůžete se divit, že se rybenkám u vás doma líbí. Milují 75-99% vlhkost vzduchu. Pravidelně proto větrejte, v koupelně klidně i hodně sviťte a nechte také pořádně vysušit koupelovou rohožku. Pakliže jsou ve vaší koupelně různé škvírky a dírky, ať již ve spárách u dlaždic nebo okolo těsnění vany, vše pečlivě zadělejte. Co rybenky opravdu nesnášejí, je vůně levandule.

Umístěte do koupelny proto několik pytlíčků levandule, případně použijte aromatický levandulový olej. Můžete jej přidat i k saponátu, s nímž vytíráte podlahu. Obden jej nakapejte do rohů. Tomuto hmyzu ale vadí i vůně pravé vanilky. Proto rozřízněte vanilkový lusk a vložte jej do koupelny na zem. Počkejte dva týdny a měli byste vidět výsledky. Dalším osvědčeným, avšak ne příliš voňavým trikem je bramborová past. Nastrouhejte syrovou bramboru a položte ji na noviny na koupelovou podložku nebo do rohů. Nechte ji tam přes noc. Ráno uvidíte, kolik rybenek se do ní nastěhovalo.

Větší množství rybenek může být znamením proto, že doma máte plíseň. Tak pozor na to. Vhodné je také nechat zkontrolovat odpadní potrubí instalatérem. Pokud se vám nechce přímo do tak invazivní kontroly, pročistěte si potrubí sami, třeba Krtkem.

Chemické zbraně

Jestliže nemáte pocit, že by na vaše rybenky cokoliv domácího zabíralo, v drogérii si můžete pořídit chemické bojovníky. Osvědčeným pomocníkem je například Biolit, který se vypořádá i s mravenci, nebo Liquid Gel Fortox. Nabízejí se ale i jiné. Osvědčeným pomocníkem je Borax neboli tetroboritan sodný smíchaný s moučkovým cukrem v poměru 1:1. Jen pozor, u alergiků a citlivějších jedinců může vyvolat nežádoucí reakce. Máte-li doma děti nebo mazlíčky, borax úplně vynechte. S rybenkami si můžete poradit i speciálními lepicími páskami.

Pakliže by přece jen nic nepomáhalo, obraťte se na deratizátory nebo uklízecí agenturu. Ta by si měla přesně vědět rady, jak s otravným, leč neškodným hmyzem účinné zatočit.

Skvělou prevencí je důkladně čistit všechny spáry a kouty, proplachovat odpad horkou vodou a na noc dávat do vany a umyvadla zátky, aby se rybenky nemohly dostat ven.