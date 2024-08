Letní jablíčka: V srpnu je ideální čas na jejich sklizeň. Co z nich uvařit dobrého?

Srpen je měsícem hojnosti, kdy mnoho zahradníků sklízí svá letní jablíčka. Toto šťavnaté a osvěžující ovoce je ideální nejen pro přímou konzumaci, ale také pro přípravu mnoha lahodných pokrmů. Letní jablíčka mají specifickou chuť, která je sladká s lehce kyselými tóny, což je činí perfektními pro různé kulinářské účely. V tomto článku se podíváme na několik skvělých receptů, které můžete připravit z čerstvě sklizených letních jablíček.

Jablečný koláč

Ingredience:

1 balení listového těsta

4–5 letních jablíček

50 g cukru

1 lžíce skořice

1 lžíce citronové šťávy

1 vejce (na potření)

1 lžíce mouky (na posypání těsta)

Postup: Předehřejte troubu na 180 °C. Jablíčka oloupejte, vyjměte jádřince a nakrájejte na tenké plátky. V míse smíchejte jablíčka s cukrem, skořicí a citronovou šťávou. Na plech vyložený pečicím papírem rozprostřete listové těsto, které posypete moukou. Na těsto rozložte jablíčka tak, aby okraje zůstaly volné. Okraje přehněte přes jablíčka. Potřete okraje těsta rozšlehaným vejcem. Pečte v troubě přibližně 25–30 minut, dokud těsto nezíská zlatavou barvu.

Jablečný kompot

Ingredience:

1 kg letních jablíček

200 g cukru

1 l vody

1 lžíce citronové šťávy

1 tyčinka skořice

3 hřebíčky

Postup: Jablíčka oloupejte, vyjměte jádřince a nakrájejte na čtvrtky. V hrnci smíchejte vodu, cukr, citronovou šťávu, skořici a hřebíčky. Přiveďte k varu. Přidejte nakrájená jablíčka do hrnce a vařte na mírném ohni asi 10–15 minut, dokud jablíčka nezměknou. Kompot nechte vychladnout a podávejte vychlazený.

Jablečné lívance

Ingredience:

2 letní jablíčka

200 g hladké mouky

1 lžíce cukru

1 lžička prášku do pečiva

1 vejce

300 ml mléka

Špetka soli

Olej na smažení

Postup: Jablíčka oloupejte, vyjměte jádřince a nastrouhejte nahrubo. V míse smíchejte mouku, cukr, prášek do pečiva a sůl. V jiné míse vyšlehejte vejce s mlékem. Postupně přidávejte suché ingredience do mokrých a dobře promíchejte, aby vzniklo hladké těsto. Do těsta přimíchejte nastrouhaná jablíčka. Na pánvi rozehřejte olej a smažte lívance z obou stran dozlatova. Podávejte s javorovým sirupem, jogurtem nebo ovocem.

Jablečný džem

Ingredience:

1 kg letních jablíček

500 g cukru

Šťáva z 1 citronu

1 lžička skořice

Postup: Jablíčka oloupejte, vyjměte jádřince a nakrájejte na malé kousky. V hrnci smíchejte jablíčka s cukrem a citronovou šťávou. Přiveďte směs k varu a za stálého míchání vařte, dokud jablíčka nezměknou a směs nezačne houstnout. Přidejte skořici a dobře promíchejte. Hotový džem plňte do sterilizovaných sklenic a uzavřete.

Závěr

Letní jablíčka jsou v srpnu ve své nejlepší formě, takže je ideální čas využít je k přípravě chutných pokrmů. Ať už se rozhodnete pro klasický jablečný koláč, osvěžující kompot, voňavé lívance nebo lahodný džem, jistě potěšíte své blízké a přinesete do svého domova kousek léta. Pusťte se do vaření a užijte si bohatství chutí, které vám letní jablíčka nabízejí.