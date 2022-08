Lesní houby a obrovské zdravotní výhody spojené s jejich konzumací

Kdo z nás nemiluje jít do lesa, nejen kvůli odpočinku, ale také kvůli našemu národnímu oblíbenému „sportu“ – houbaření. Není nic krásnějšího, než si domu odnést košík plný nejrůznějších houbiček, které můžeme nejen sušit či nakládat, ale také z nich vyrobit vynikající pokrmy, které jsou navíc zdraví velmi prospěšné. V tomto článku se společně podíváme na to, jaké benefity konzumace lesních hub přináší.

Ke konzumaci divokých hub vede lidi několik antropologických sil, což je trend, který si zaslouží zkoumání i oslavu, protože divoké houby (rozumějte lesní) představují nejen zdroj výživných látek, ale také spojení s lesy a tradicemi našich předků.

První z nich spočívá v tom, že bez ohledu na skutečnost, že v průběhu 19. a 20. století začalo 12 plodin a 14 druhů zvířat zajišťovat to, co dnes tvoří přibližně 98 % světové stravy, vzrostl hlášený výskyt sběru divokých hub v celosvětovém měřítku za posledních 56 let přibližně o 2100 %.

Druhým důvodem je, že lesní ekosystémy začínají být chráněny jako centra produkce potravin s vysokou hustotou živin, které je často obtížné pěstovat nebo je to v lesním systému přinejmenším snazší. Mezinárodní unie lesnických výzkumných organizací odhaduje, že třetina světové populace je závislá na lesních biomech jako zdroj potravy, paliva a léků.

Jednou z těchto potravin jsou houby a 90 druhů, které se komerčně pěstují v odvětví s ročním obratem 50 miliard dolarů, bledne ve srovnání s nedávnými katalogy jedlých hub, kterých je celkem 2 000 a které lze sbírat a jíst – a dalších 200, které jsou výživné, ale vyžadují nějakou předběžnou úpravu.

S tímto boomem sběru divokých hub přicházejí rady všech amerických vlastenců o tom, že „80 % hub je jedovatých“. Na druhou stranu, mnoho jedlých hub má jedovatého dvojníka (vezměme v potaz třeba takovou muchomůrku růžovou zvanou masák, která se dá zaměnit za jedovatý druh velmi často), a tak jsou rozdíly mezi nimi obvykle dobře zdokumentovány.

Autor Eric Boa ve své knize Wild Edible Fungi podrobně popisuje, že naprostou většinu uznávaných jedlých hub nelze tak snadno pěstovat, a proto se musí ručně sbírat v lesích, díky čemuž jsou ceněny jako potravina a zdroj příjmů pro místní obyvatele v severní Itálii i na čínských kopcích.

Živiny a jedinečnost

Dlouhodobé studie sběru hub ve švýcarských horách navíc prokázaly, že sběr divokých hub nemá žádný vliv na budoucí úrodu. Částečně je to proto, že struktury mycelií jsou dramaticky odolné.

Stejně jako biointernet představují myceliální sítě hlavní část biomasy houbové říše, jedné ze šesti říší života. Proplétají se půdou a spojují stromy, půdní mikroby a další rostliny s živočichy nad nimi prostřednictvím nasazení plodnice mycelia, kterou nazýváme houba.

Bylo prokázáno, že tato neuvěřitelná forma života přenáší informace a živiny mezi rostlinami a přijímá od stromů platby v podobě sacharidů, aby je ochránila před škůdci a bakteriemi.

Jako potravina jsou vynikajícím zdrojem mnoha důležitých mikroživin a fytonutrientů, jako jsou vitaminy B2, 3 a 5, řady minerálních látek, například mědi a selenu, a řady karotenoidů, indolů a polyfenolů, které slouží jako protirakovinné, antioxidační a protizánětlivé látky.

Houby pěstované pro supermarkety pravděpodobně obsahují zanedbatelné množství vitaminu D, ale díky přítomnosti houbové látky zvané ergosterol může divoká houba, která je vystavena UV záření, obsahovat až 1 500 IU vitaminu D3 a D2, což je ve většině nefortifikovaných potravin velmi vzácné.

Léčivé účinky

Studie provedená na 663 starších Číňanech zjistila, že u těch, kteří konzumovali dvě porce hub týdně, se snížilo riziko mírné kognitivní poruchy, zatímco dvě epidemiologické studie zjistily, že se v mozku starších lidí zabránilo růstu amyloidních proteinů, které způsobují Alzheimerovu chorobu.

To je jen část toho, co se Harvard rozhodl uvést na svých webových stránkách, ale hloubka lékařských studií o houbách je až dechberoucí.

Studie prokázaly, že houba Reishi, která je v čínské medicíně považována za cenný lék, chrání játra, výrazně potlačuje alergické reakce a aktivuje imunitní buňky, zejména ty, které zabíjejí nádorové buňky.

Jihokorejská studie zjistila, že bílé krvinky ošetřené houbou čagou vykazovaly o 40 % menší poškození DNA než ty, které houbou ošetřeny nebyly. Podobně jako škrábání disku je poškození DNA příčinou mnoha chronických onemocnění v naší společnosti.

V časopise Agriculture and Food Chemistry bylo prokázáno, že houba čaga, která se běžně prodává v obchodech jako doplněk stravy, poskytuje příliš mnoho ochranných účinků, než abychom je mohli vyjmenovat, a byla popsána jako houba s výjimečnými výživovými a zdraví podporujícími aspekty.

To jsou jen některé z druhů pěstovaných pro komerční prodej a konzumaci. Stejně jako u zvířat se i u hub vyvinuly zvláštní obranné mechanismy proti patogenům, jako je penicilin, a ty, které žijí ve volné přírodě – a nikoli v kontrolovaném prostředí -, jsou pravděpodobně na tyto zdraví prospěšné látky mnohem bohatší.

Sbírání hub je skvělou záminkou k procházkám po lese – a přidat se k místním komunitním sběračským skupinám a dozvědět se o druzích hub z první ruky od odborníků je skvělý způsob, jak začít sbírat houby podle svých znalostí, místo abyste se dívali do příručky.