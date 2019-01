Lednový výsev

Možná si myslíte, že v lednu je na první výsev rostlin opravdu ještě velmi brzy. Naštěstí to není tak úplně pravda, a pokud se vám po zahradničení již stýská, můžete se pomalu dostat do svého živlu. Jediné, co k tak časnému výsevu bude potřeba, je skleník nebo pařeniště. Pravda, možná vám takové předpěstování rostlinek dá trochu větší práci, ale zaručujeme vám, že o to větší radost budete mít z konečného výsledku. V zimě je potřeba si dávat pozor na nedostatek světla. To sice není až tak potřeba v prvních dnech klíčení, ale následně se bez něho rostlinky již neobejdou. Jestliže se pokoušíte předpěstovat si více rostlinek najednou, rozhodně nebude na škodu denní světlo obohatit o zářivku s denním spektrem. Substrát volíme lehký, bez přídavků živin. Semínka rostlin do substrátu jemně vtlačíme a mírně zavlažíme pomocí zavlažovače na květiny. Vysetá semínka přikryjte perforovanou folií. Díky tomu vznikne přímo ideální klima pro klíčení rostlin. Důležité je samozřejmě také větrání a čerstvý vzduch, aby nedošlo k napadení houbovými chorobami. Jednou za týden můžete spolu se zálivkou použít i minerální hnojivo.

Papriky

K předpěstování se hodí hlavně skleníkové odrůdy. Pro jejich úspěšné klíčení je třeba teplota, která nebude klesat pod hranici 25°C. Málokdo má však pokoj stále vytopený na takto vysokou teplotu a tak se vám může stát dobrým pomocníkem elektrická vyhřívací dečka. Teplo, které se k rostlinám dostává hezky od kořínků, jim bude velmi prospívat. Poté, může teplota mírně klesnout, ale nikdy ne pod hranici 20°C.

Mochyně peruánská

Pokud tuto rostlinku ani neznáte, je rozhodně na čase to změnit. Jde o méně známý druh, ale rozhodně stojí za vaši pozornost. Jde o rostlinu, jejíž plody jsou jedlé, je asi metr široká a vysoká. Její jedlé plody lze zakoupit i v obchodech ale najdete je tam ale opravdu jen výjimečně a jejich cena je navíc opravdu velmi vysoká. Proto se její pěstování rozhodně vyplatí. Pěstuje se navíc stejně jako papriky. Ke klíčení je třeba potřeba 25°C a později 20°C.

Salát

Pokud se chystáte pěstovat ranou odrůdu, kterou později budete rychlit ve skleníku, či v pařeništi, můžete si ji jednoduše předpěstovat v domácích podmínkách. Ke klíčení potřebuje teplotu 25°C. Pozor dejte na to, aby teplota nikdy nebyla vyšší, protože ve vyšší teplotě salát už nejspíš nevyklíčí. Poté, co naklíčí, měl by dál růst naopak v chladném prostředí, kde se bude teplota pohybovat kolem 10 – 15 °C.

Květák, brokolice

Právě teď je ta pravá chvíle zasít rané odrůdy květáku. Jeho sazeničky pak už jen jednoduše přemístíte do skleníku, nebo pařeniště. Ideální teplota pro klíčení se opět pohybuje v rozmezí od 20 do 25 °C. Po vyklíčení již postačí teplota kolem 10°C. Stejně tak je tomu s ranými odrůdami brokolice. Krásně nám vyklíčí již při teplotě 20°C a následně postačí teplota kolem 10°C.

Celer a kedlubna

V tuto dobu můžete předpěstovat sazeničky bulvového celeru, ke klíčení jim postačí 15°C. V takové teplotě vám vyklíčí do jednoho měsíce. Pokud na klíčení spěcháte, můžete teplotu zvýšit na 20°C a vyklíčí vám již do jednoho týdne. Raným odrůdám kedlubny postačí ke klíčení teplota kolem 18 – 20 °C a poté může klesnout až o 5°C.¨

Časné výsevy přímo do skleníku či pařeniště

Vysévat lze samozřejmě i rovnou do skleníku, nebo do pařeniště. Je to možné například u mrkve a ředkviček. V obou případech vysáváme do vytápěného skleníku. Pařeniště, nebo skleník nevytápěný volíme pouze za velmi příznivého počasí. Mrkev bude krásně klíčit už při teplotě 10°C. V takových podmínkách klíčení potrvá zhruba tři týdny. Rychleji bude klíčit už při 15°C, nebo i při 20°C. Stejně tomu je i u ředkvičky, která nám vyklíčí do jednoho týdne při teplotě 20°C.