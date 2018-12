Léčivé plody hlohu

Dnes se sice dají koupit různé vitamíny nebo prášky téměř na vše, co vás trápí. Rozhodně ale nezapomínejte na dary přírody, protože i ty mohou být zázračné a navíc jsou zadarmo. Hloh je navíc i okrasný keř, který na zahradě udělá velkou parádu. Velmi často ho můžete vidět i na okrajích lesů nebo v parcích.

Hloh obecný

Jde o keř, který se může dorůst až do pětimetrové výšky. Jeho listy jsou pohledné, zelené a lesklé. S příchodem jara se keř obsype bílými květy a ke konci léta se květy promění v malé červené plody. Léčivé však nejsou jen plody ale i květy a listy. Květy obsahují silice, flavonoidy, aminopuriny, saponiny, třísloviny. V plodech naleznete vitamín C a vitamín B, karoteny, flavonoidy, třísloviny, glykosidy, pektiny a cukry. Byl by doslova hřích tyto dary, které nám hloh dává nevyužít v plné míře.

Léčivé účinky

Díky látkám, které hloh obsahuje, je velkým pomocníkem při prevenci proti infarktu, ale i skvělou doplňující léčbou, pokud jste ho již prodělali. Tyto látky totiž zlepšují průchodnost cév a tepen. Můžeme vlastně říct, že hloh zlepšuje obecně prokrvení celého organismu a posiluje srdce. Výborným pomocníkem může také být při problémech s krevním tlakem a je zcela jedno, zda trpíte na tlak vysoký, nebo nízký. Květy této rostliny mají na naše tělo zklidňující účinky. Jde tedy o přírodní lék, který můžeme užívat v období, kdy jsme vystaveni velkému stresu. Následky stresových situací často bývá také nespavost a i při té vám květy hlohu pomohou. Jde o zcela přírodní produkt, takže pro vaše tělo bude jeho užívání mnohem lepší, než braní chemických preparátů. Skvělým pomocníkem je také pro ženy, které právě prochází menopauzou. Velmi účinně totiž dokáže tlumit nepříjemné účinky tohoto stavu.

Jak hloh užívat

Pokud chceme, aby hloh účinkoval ve své plné síle, je nutné ho užívat opravdu poctivě a dlouhodobě. Rostlina se řadí mezi ty, které nejsou toxické a nemá ani žádné jiné vedlejší účinky. Jeho konzumace je pro vás naprosto bezpečná. Své problémy ale rozhodně nepodceňujte, pokud vás trápí například vysoký tlak, rozhodně navštivte i lékaře.

Z květů nebo plodů hlohu si můžete připravit například čaj. Jeho příprava je velmi jednoduchá. 1 čajovou lžičku sušeného hlohu zalijte 200ml vroucí vody a nechte 10 minut louhovat. Připravte se na to, že čaj může být lehce hořký. Pokud vám takto nebude chutnat, přidejte trochu medu a jeho chuť bude hned lepší. Čaj také bude lepší, pokud ho spojíme i s dalšími bylinkami. Skvěle bude chutnat ve spojení s mátou a meduňkou.

Z hlohu si můžete připravit také sirup. Ten se vyrábí z čerstvých plodů a potřeba jich bude asi 500g. Dále budete potřebovat 750g třtinového cukru. Dále budete potřebovat odšťavňovač, protože bude třeba plody zbavit šťávy. Pokud odšťavňovač nemáte, můžete plody také rozmačkat a šťávu vylisovat přes sítko. Šťávu pak pomalu zahříváme na teplotu asi 70°C a postupně do ní vmícháváme cukr. Míchat bychom měli tak dlouho, dokud neucítíme, že se cukr ve směsi zcela rozpustil. Vzniklý sirup pak nalijte do lahve a uchovávejte v chladu a temnu. Užívejte ho v případě obtíží 3x denně jednu lžičku.