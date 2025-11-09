RSS Facebook Twitter

Internetový hobby magazín

Keře, které zdobí zahradu i v listopadu: Barvy, které zimu rozjasní

Lis 2509 Autor: Claudie Kornelová

Listopad má své kouzlo. Ráno bývá jinovatka, vzduch je ostrý a všechno se chystá k zimnímu spánku. Ale to neznamená, že by zahrada musela být šedá a smutná. I teď se dá najít spousta keřů, které hrají barvami, mají ozdobné plody nebo zajímavou kůru. Já sama mám ráda, když zahrada neztratí život ani po opadu listí – i kdyby jen pár rostlin mělo zůstat ozdobou mezi spícím trávníkem a holými větvemi.

keř

S těmito keři si oživíte zahradu i v zimě. Zdroj foto: Pixabay.com – GinaHans

Dřišťál: zářivé listy a červené kuličky

Dřišťál (Berberis) je moje stálice. Mám ho u plotu a každý rok mě překvapí, jak se jeho listy zbarvují do odstínů červené, oranžové a žluté. Když se na něj podíváte proti nízkému listopadovému slunci, skoro se rozsvítí. Navíc má krásné červené bobulky, které na větvích vydrží klidně až do zimy – a často na ně přiletí i ptáci.

Dřišťál je nenáročný, snese i sušší půdu a nepotřebuje skoro žádnou péči. Jen pozor, má trny, takže ho sázejte raději tam, kde kolem něj nechodíte často.

Brslen: když se zahrada zbarví do růžova

Další můj oblíbenec je brslen. Jeho podzimní barvy jsou opravdu nepřehlédnutelné – listy přechází z oranžové do sytě růžové, někdy až fialové. A když opadá listí, zůstanou mu malé růžovo-oranžové tobolky, které vypadají skoro jako z ozdobné výstavy.

Nejznámější je brslen evropský nebo křídlatý, ten druhý je obzvlášť efektní, protože větve mají zajímavé „křídlaté“ výrůstky. Na podzim ho stačí jen lehce zastřihnout, jinak se o sebe postará sám.

Skalník: nenápadný, ale v zimě oživí zahradu

Skalníky možná působí obyčejně, ale na podzim a v zimě ukážou, co umí. Mnoho druhů má po opadu listí větvičky obsypané červenými plody, které zůstávají až do Vánoc. Já ho mám vysazený na svahu a musím říct, že v listopadu vypadá lépe než v létě.

Je to ideální keř do menších zahrad, navíc skvěle odolává mrazu. Dá se tvarovat nebo nechat volně růst, podle toho, co se vám líbí víc.

keř

Skalník má výrazné červené plody, které vydrží až do Vánoc. Zdroj foto: Pixabay.com – Mandy7

Mahonie: zeleň, která se neztratí ani pod sněhem

Pokud chcete, aby v zahradě zůstalo i něco zeleného, sáhněte po mahonii. Je stálezelená, takže si zachovává lesklé listy i v zimě. V listopadu se její listy často barví do měděných tónů a krásně kontrastují se žlutými květy nebo modrými bobulemi.

Mahonie se hodí do polostínu, ideálně pod stromy nebo ke stěně domu. Moc se o ni starat nemusíte – občas ji zkraťte, aby zhoustla, a to je všechno.

Dřišťál a brslen nejsou jediné

Zajímavý efekt udělá i svída bílá, známá hlavně díky svým rudým větvím. Když kolem leží sníh, červené pruty krásně vyniknou. Nebo zimolez lesklý – jeho drobné, tmavé listy vydrží až do mrazů a díky hustému růstu vytváří pěkné pozadí pro barevnější rostliny.

Jak barvy v zahradě vyniknou ještě víc

Pokud máte pocit, že je zahrada v listopadu nudná, zkuste barvy keřů doplnit okrasnými trávami. Suché laty ozdobí prostor, a když se pokryjí jinovatkou, vypadají skoro jako z pohádky.

Skvělý efekt udělají i kameny nebo dřevěné prvky – červené bobule dřišťálu nebo oranžové tobolky brslenu se u kamenné zídky krásně vyjímají. A pokud máte zahradní světýlka, nasviťte keře zezdola – jejich barvy pak doslova září i po setmění.

Co udělat na podzim

Listopad je ideální měsíc pro výsadbu nových keřů, pokud to počasí dovolí. Půda je ještě teplá a rostliny stihnou zakořenit před zimou. Když se ochladí, stačí je přihrnout listím nebo mulčem, aby nepromrzly.

A pokud už máte hotovo a keře na svém místě, dopřejte jim alespoň trochu péče – odstraňte suché větve, zkontrolujte, jestli je nepoškodily myši, a kolem kořenů přidejte trochu kompostu.

Zahrada v listopadu nemusí být nudná ani šedivá. Stačí pár keřů, které si zachovají barvu nebo mají ozdobné plody, a hned má zahrada jinou náladu. Já mám ráda, když z okna vidím červený dřišťál, vedle něj růžový brslen a mezi nimi zelenou mahonii – připomínají mi, že i v zimě se dá najít krása, jen ji musíme chtít vidět.

