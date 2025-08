Pivoňky: Jak vybrat, vysadit a těšit se z květů desítky let

Když pivoňky kvetou, je to jako malý zahradní zázrak. Obrovské, nadýchané květy, které připomínají šaty z časů starých filmů, sladká vůně a ta elegance! A co je na nich nejhezčí? Nejsou to žádné choulostivé divy – naopak. Pokud se o ně dobře postaráte při výsadbě, budou vám dělat radost i desítky let. Někdy se říká, že pivoňka může kvést na jednom místě i celý život.

Takže pokud o nich přemýšlíte, teď je ideální čas se na ně připravit. Tady je pár osvědčených rad, jak pivoňky vybrat, vysadit a co s nimi dělat, aby vám každé jaro ukázaly to nejlepší, co umí.

Vybrat tu pravou? Nejtěžší část!

Pivoňky se dělí na bylinné (klasické trvalky), dřevité (keřovité, s dřevnatějícími stonky) a Itoh hybridy, což je taková krásná kombinace obou. Každý druh má svoje kouzlo – a vybírat můžete ze stovek kultivarů.

Co zohlednit při výběru?

Velikost květu – některé jsou drobnější, jiné obří, téměř jako talíř.

– některé jsou drobnější, jiné obří, téměř jako talíř. Barva – od bílé přes růžovou, malinovou, vínovou až po žlutou a krémovou.

– od bílé přes růžovou, malinovou, vínovou až po žlutou a krémovou. Typ květu – jednoduché, poloplné, plné – podle toho, co máte rádi.

– jednoduché, poloplné, plné – podle toho, co máte rádi. Vůně – některé voní silně, jiné jen lehce nebo vůbec.

Pokud chcete osvědčenou klasiku, doporučuju třeba starý kultivar ’Sarah Bernhardt’ – růžová, plná, spolehlivá. Naopak pokud toužíte po něčem extra, koukněte na Itoh pivoňky – mají krásné, syté barvy a květy drží výš nad listy.

Kdy a kam vysadit?

Nejlepší doba pro výsadbu je konec léta a začátek podzimu – ideálně srpen až září. Rostlina má pak dost času zakořenit, a na jaře vás může překvapit prvním květem.

Stanoviště:

Slunné místo , ideálně s aspoň 6 hodinami slunce denně.

, ideálně s aspoň 6 hodinami slunce denně. Hlubší, propustná půda , bohatá na humus. Pivoňky nesnášejí podmáčení.

, bohatá na humus. Pivoňky nesnášejí podmáčení. Pokud je půda těžká, vylepšete ji kompostem a pískem.

A pozor – pivoňku nevysazujte hluboko! Oči (pupeny) by měly být cca 3–5 cm pod povrchem. Pokud je zasadíte příliš hluboko, nemusí kvést vůbec – a to by byla škoda.

Trpělivost, pivoňko

Pivoňky nejsou sprintérky – spíš takové zahradní baletky. Po výsadbě potřebují klid, a než se pořádně rozrostou, může to trvat i 2–3 roky. Ale věřte mi, čekání se vyplatí.

Nezatracujte je, pokud první rok vykvete jen jeden květ – to je úplně normální. Postupně se rozrostou a za pár let budete dělat kytice na všechny strany.

Jak o ně pečovat?

Dobrá zpráva – pivoňky jsou nenáročné. Když je dobře zasadíte, zvládnou většinu roku bez vaší pomoci. Ale pár věcí jim přece jen udělá radost:

Na jaře přihnojte kompostem nebo hnojivem na kvetoucí rostliny (spíš s fosforem než dusíkem).

kompostem nebo hnojivem na kvetoucí rostliny (spíš s fosforem než dusíkem). Po odkvětu odstraňte květy , aby rostlina neplýtvala energií na semena.

, aby rostlina neplýtvala energií na semena. Na podzim seřízněte bylinné pivoňky cca 5 cm nad zemí – dřevité se nestříhají, jen odstraňujete suché výhony.

cca 5 cm nad zemí – dřevité se nestříhají, jen odstraňujete suché výhony. Dávejte pozor na plíseň šedou – občas se objeví v hustých porostech. Pomáhá větrání a nepolévat listy při zalévání.

Když pivoňka nekvete…

Nejčastější dotaz. A taky nejčastější důvod? Špatná hloubka výsadby nebo příliš stinné místo. Někdy za to může i přesazení – pivoňky nemají rády, když se s nimi moc hýbe.

Další příčina může být příliš bohaté hnojení dusíkem (například z trávníkového kompostu). To podporuje listy, ale květy ne.

Pivoňky v zahradě? Ano, prosím!

Pro mě jsou pivoňky nepostradatelnou součástí zahrady. Jsou krásné, voňavé, ladné a nostalgické. Přitahují pozornost, ale nikdy nepůsobí lacině. Jsou jako šperky mezi trvalkami – a pokud jim dopřejete správný start, budou vám kvést dlouhé roky bez rozmarných požadavků.

Tak co říkáte? Dáte jim šanci?