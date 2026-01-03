Zapomenuté zimní rostliny: 5 druhů, které stojí za pozornost
Většina z nás má zahradu spojenou s jarem a létem. V zimě se chodíme ven spíš jen podívat, jestli nám zůstal nějaký keřík živý, jestli trávy ještě drží tvar a jestli ptáci nesnědli úplně všechno. Zima prostě působí jako období, kdy zahrada spí. Jenže když se člověk začne dívat pozorněji, zjistí, že existují rostliny, které mají právě teď svou chvíli. Nejsou to typické hvězdy zahradních časopisů, většina lidí o nich nikdy neslyšela a v zahradnictví je občas musíte cíleně hledat.
Ale o to víc stojí za pozornost — protože dokážou udělat z ledna úplně jiný měsíc. Tady je pět zimních rostlin, které u nás nejsou moc známé, ale přitom jsou nádherné, nenáročné a zahradě dodají atmosféru, kterou byste od prosince do února nečekali.
Sarcococca – nenápadný keřík, který v zimě voní jak parfém
Sarcococca (v češtině někdy „vonokvětka“) je rostlina, kterou by měl znát každý, kdo má rád vůně. Je malá, stálezelená a vypadá trochu jako obyčejný keřík. A pak přijde leden a celá zahrada začne vonět. Opravdu vonět — sladce, intenzivně, trochu jako jasmín. A to i v době, kdy je půda zmrzlá.
Co je na ní skvělé:
- kvete od prosince do března,
- voní i v mrazech,
- má malé nenápadné kvítky, ale o to silnější vůni,
- roste i ve stínu, kde většina rostlin strádá.
Je ideální k vchodu domu nebo k cestičce, kde se vůně zachytí v závětří. A pozor: čím větší zima, tím intenzivnější vůně.
Pernetie – malý keřík s bobulemi, které vypadají jako cukrátka
Pernetie je taková zimní kuriozita. V létě skoro nevzbudí pozornost, ale když přijde chlad, pyšní se bobulemi v odstínech bílé, růžové nebo červené. Vypadají jako malé perly nebo bonbóny. Jen je důležité vědět, že bobule nejsou jedlé — ale na pohled jsou fantastické.
Proč ji zkusit:
- je stálezelená,
- barevné bobule drží celou zimu,
- tvoří kompaktní tvar,
- vypadá skvěle ve skupinách nebo v květináčích na terase.
Pernetie má ráda kyselou, humózní půdu, takže pokud vám dobře roste vřes nebo azalka, bude spokojená i ona.
Chimonanthus praecox (zimokvět) – květina, která kvete, když mají ostatní rostliny dovolenou
Zimokvět je přesně ta rostlina, u které se člověk zastaví a přemýšlí, jestli to je opravdu květ — v lednu. Je to keř, který kvete uprostřed zimy voskově žlutými květy s jemnou vůní medu. A kvete tak brzy, že v době, kdy většina rostlin vypadá úplně ztraceně, zimokvět doslova svítí.
Co je o něm dobré vědět:
- kvete od prosince až do března,
- nesnáší moc větru,
- miluje závětří a slunné stěny domů,
- voní krásně, ale jemně — ideální k posezení nebo k chodníku.
Je to jedna z těch rostlin, které mají „wow efekt“. A přitom téměř nikoho nenapadne si ji pořídit.
Pieris japonica – zimní exot s jarní duší
Pieris je možná nejhezčí stálezelený keř pro milovníky neobvyklého listí. V zimě drží pevnou zelenou strukturu, ale brzy na jaře — často už koncem února — vytváří převislé hrozny květů, které vypadají trochu jako zvonky konvalinek. Ale i v zimě má co nabídnout: jeho nové výhony mají často červenou nebo bronzovou barvu, což krásně kontrastuje se sněhem nebo tmavými jehličnany.
Proč se hodí na zahradu:
- je dekorativní celý rok,
- má rád kyselou půdu (skvělý k rododendronům),
- nezalekne se chladu,
- působí lehce exoticky.
Pieris vypadá skvěle v kombinaci s mechovými kameny, kapradinami nebo v japonsky laděných zákoutích.
Hamamelis – čarodějnická lísková „hvězda“ zimy
Hamamelis si tu zaslouží místo, i když není tak úplně neznámý. Přesto se u nás pořád pěstuje málo. Jeho květy vypadají jako žluté nebo oranžové třásně a objevují se právě v zimních měsících. Vůně je citrusová, čistá, nevtíravá. Celkově působí jako rostlina z jiného světa.
Co umí:
- snese mráz,
- kvete od ledna do března,
- je nenáročný na tvar,
- a vypadá krásně i ve sněhu.
Hamamelis je jeden z nejspolehlivějších „zimních magnetů“ na oko.
Proč o těchto rostlinách nevíme častěji?
Protože většina lidí vybírá rostliny v létě — když kvete všechno. Zimní zahrada je ale úplně jiná disciplína. A právě tehdy vyniknou druhy, které v létě nevypadají tak přesvědčivě, ale v lednu jsou nenahraditelné. Zahrada díky nim nepůsobí mrtvě. Má strukturu, barvu, vůni a hlavně — život.
Zimní rostliny nejsou jen doplněk, ale skutečná zapomenutá kapitola zahrady
Co se týče zimy, máme pořád tendenci vnímat ji jako období „ticha“. Ale s pár správnými rostlinami se z ní stává jedno z nejzajímavějších období roku. Ne překážka, ale příležitost.
A když si jednou pořídíte sarcococcu nebo zimokvět, uvidíte sami, jak moc se změní vaše představa o zimní zahradě.
Komentáře k článku
Nenalezeny žádné komentáře, buďte první, kdo článek okomentuje.