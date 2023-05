Květen – čas, kdy můžete začít sklízet rebarboru!

Rebarbora je odolná vytrvalá zelenina, která poskytuje jednu z prvních sklizní ve vegetační sezóně. Jedlou částí rostliny rebarbory je řapík – neboli stonek. Z úrody rebarbory se připravují koláče, džemy a dezerty, často v kombinaci s jahodami a velkým množstvím cukru! Sklízení řapíků v nevhodnou dobu nebo nevhodným způsobem však může ovlivnit budoucí růst celé rostliny. Tento článek vám prozradí, jak a kdy sklízet rebarboru, aby měla co nejlepší chuť.

Co je rebarbora

Rebarbora (Rheum rhabarbarum) je vytrvalá rostlina původem pocházející z Asie, která patří do čeledi pohankovitých. Rostliny rebarbory jen tak nepřehlédnete, neboť mají výrazné velké listy a jasně zbarvené stonky. V dospělosti dorůstá rostlina rebarbory do výšky a šířky až 90 cm. Každý list může být široký 30,5 až 46 cm. Jedná se o velmi krásné okrasné rostliny, proto neváhejte a vysaďte si rebarboru do trvalkových záhonů a obrub, zeleninové zahrady nebo do vyvýšených záhonů.

Rebarbora vyrůstá z dužnatých kořenů zvaných oddenky, které mohou žít mnoho let. Tyto podzemní oddenky jsou silné a vláknité. Z korun rostlin vyrůstají brzy na jaře listy. Jedlé listové stonky rebarbory mají poměrně kyselou chuť (právě proto se do většiny receptů přidává cukr). Sklizňové stonky jsou silné a šťavnaté a mohou dorůstat délky 12 až 18 cm.

Kde můžete rebarboru pěstovat

Tato zelenina je vynikající volbou pro všechna chladná podnebí. Rebarbora potřebuje, aby zimní teploty klesly alespoň na -2 až 4 °C po dobu minimálně 500 hodin, aby rostlina na jaře přerušila vegetační klid. Rostliny jsou velmi odolné, přežívají teploty až do neskutečných -34 °C. Pokud kořeny nesedí ve velmi vlhké půdě, přežijí bez újmy i tu nejtužší zimu. Když teploty na jaře dosáhnou přibližně 7 °C, rostliny se dostanou z klidu a začnou růst.

Nejlepší stanoviště pro pěstování rebarbory je bohatá, dobře propustná půda, doplněná kompostem a zbavená plevele. Nejlepší je plné slunce. Méně než 8 hodin slunečního svitu denně má za následek slabé stonky a povadlé rostliny. Takže zde platí, že čím více slunce, tím lépe.

Proč je důležité vědět, kdy sklízet rebarboru?

Je důležité si uvědomit, že listy rebarbory jsou pro člověka a zvířata toxické. Listy obsahují vysokou koncentraci kyseliny šťavelové, která může způsobit onemocnění. Ve velkém množství může být kyselina šťavelová smrtelná díky své schopnosti vázat se na vápenaté ionty v krvi, což při dlouhodobé konzumaci jejího dostatečného množství vede k problémům s ledvinami. Nenechte se tímto faktem však odradit od toho, abyste si pochutnali na stoncích rebarbory! Na jaře a v létě silné stonky žádnou kyselinu šťavelovou neobsahují . Sklízení stonků rebarbory je tedy v tomto období zcela bezpečné, pokud odříznete listy.

V pozdějších fázích sezóny však raději rebarboru nesklízejte, aby se rostliny mohly „dobít“ a nashromáždit dostatek energie pro příští rok. Pokud se budete držet sklizně na jaře a začátkem léta, bude vám to bohatě stačit.

Kdy sklízet rebarboru pro dosažení maximální chuti a výnosů

Kromě obav z obsahu kyseliny šťavelové je důležité vědět, kdy rebarboru sklízet, aby měla co nejlepší chuť a aby byl zachován optimální zdravotní stav rostlin. Hlavní období sklizně rebarbory je brzy na jaře, kdy jsou stonky křehké a šťavnaté a než ztvrdnou a zplstnatí. Nejvhodnější doba pro sklizeň je přibližně 8 týdnů od května do června. Příležitostnou hrst stonků můžete sklízet i v červenci, ale poté již další sklizeň neprovádějte.

Sklízejte ráno, když jsou rostliny dobře hydratované a nejsou stresovány odpoledním horkem. Výsledkem jsou šťavnaté stonky, které vydrží déle čerstvé.

Doba sklizně rebarbory závisí také na stáří rostliny. Během prvního roku růstu nově vysazené rostliny rebarbory nesklízejte . Ve druhém roce sklízejte pouze 4 stonky na rostlinu. Ve třetím roce a později sklízejte libovolný počet stonků, pokud rostlině vždy zůstane alespoň 6 stonků, které budou sloužit k dalšímu růstu. Pokud sklidíte příliš mnoho, ovlivní to výkonnost rostliny a následná stébla nebudou tak hustá.

Nejlepší způsob sklizně rebarbory

Mnoho zahrádkářů sklízí rebarboru tak, že řapíky odřízne ostrým nožem nebo odstřihne zahradnickými nůžkami, ale mnohem jednodušší a lepší je sklízet ji odlomením. Při sklizni nožem zůstávají po rebarboře pahýly stonků. Tyto pahýly hnijí a tato hniloba se může následně rozšířit do korun rostlin, zejména během vlhkého jara. Když nastane čas sklizně rebarbory, místo řezání uchopte stonek listu úplně dole, mírně jej otočte a táhněte do strany, abyste odstranili stonek u jeho základny. Při tomto postupu nezůstane žádný pahýl, který by mohl shnít. Tah do strany zabrání poranění oddenku a budoucích vyvíjejících se pupenů. Každý pupen vytváří několik stonků, takže jeho poškození může mít velký vliv na budoucí sklizeň.

Každá dospělá rostlina by vám měla dát za sezónu několik desítek stonků. Po sklizni stonků listy úplně odřízněte a vyhoďte je na hromadu kompostu jako ostatní rostlinné zbytky. Kompostovací proces rozkládá kyselinu šťavelovou, která se v nich nachází. Hotový kompost, který obsahuje listy rebarbory, můžete přidat zpět na zahradu.

Kdy přestat sklízet rebarboru

I když se možná soustředíte na to, kdy sklízet rebarboru, je také důležité vědět, kdy se sklizní rebarbory přestat. Chcete-li si zajistit dostatečnou úrodu rebarbory v příštím roce, nezapomeňte přestat sbírat listové stonky do konce července. Zbylé listy poskytnou energii pro další růst rostlin. Na vlastní zahradě přestávám se sklizní koncem června, protože zjišťuji, že na jaře má rebarbora lepší chuť. Jakmile přijde začátek července, zjistím, že stonky jsou tvrdé a nemají tak dobrou chuť, ale jak je uvedeno výše, není problém je sklízet až do konce července.

Co dělat, když rostlina rebarbory vytvoří květní stvoly

Někteří zahrádkáři si dělají starosti, když zjistí, že se uprostřed rostliny rebarbory tvoří květní stvol. Není se čeho obávat, avšak květní stvoly je třeba co nejdříve odstranit. Rebarboře tvorba květů ubírá energii. To brání tomu, aby listové stonky dosáhly svého maximálního potenciálu. Trik, jak vypěstovat dlouhé a široké stonky, spočívá v tom, že všechny květní stvoly odříznete hned, jakmile si jich všimnete. Nečekejte, až se květní stvol plně rozvine nebo až se otevřou poupata. Jakmile uvidíte květní stonek vyrůstající ze středu rostliny, ostrými nůžkami ho uřízněte u jeho základny. Nemůžete zastavit kvetení, ale můžete ho „zničit v zárodku“.

Proč moje rebarbora nemá více listů?

Pokud vaše rostlina rebarbory nemá dostatečnou výkonnost, je zde několik příčin, které mohou být špatně.

Omezená produkce může být důsledkem samokonkurence. Pokud se rebarbora přeplní a přeroste, může trpět. Každých pět až osm let na začátku jara vykopejte a rozdělte koruny.

Koruna může být zasazena příliš hluboko. Oddenky by měly být pouze 2,5 až 5 cm pod půdou. V případě potřeby je vykopejte a přesaďte.

Přílišné zastínění může mít také za následek málo stonků nebo ochablé, slabé stonky. Přemístěte proto rostlinu na slunnější stanoviště.

Květní stvoly co nejdříve odstraňte. Jak bylo uvedeno výše, ponechání rostliny v květu ji může oslabit a v následující sezóně vést ke špatné úrodě.

Na produkci řapíků má negativní vliv také nadměrná sklizeň. Nezapomeňte, že důležitou součástí poznání, kdy sklízet rebarboru, je také poznání, kdy se sklizní přestat.

Co dělat s rostlinami rebarbory na konci sezóny?

S příchodem pozdního podzimu byste měli přestat myslet na to, kdy sklidit rebarboru, a začít přemýšlet o tom, jak rostlinu připravit na zimu. Listy vaší rostliny rebarbory budou do prvních silných mrazů zčernalé, ale nebojte se. Není třeba dělat nic zvláštního, aby rostlina přečkala zimu. Nezapomeňte, že se jedná o mimořádně odolný druh, který nepotřebuje doplňkový mulč nebo dokonce hnojivo, aby zimu s přehledem přežil. Jakmile půda zmrzne, kořeny zůstanou v klidu, dokud opět nepřijdou teplé jarní teploty.

Jak skladovat sklizenou rebarboru

Vědět, kdy sklízet rebarboru, se rychle změní v to, co se vší tou rebarborou dělat! Naštěstí existuje mnoho receptů, které vám poradí, jak použit tuto koláčovou zeleninu. Sklizené stonky rebarbory můžete skladovat v plastovém sáčku v chladničce až dva týdny. Já většinou spodní konec řapíků zabalím do velmi mírně navlhčené papírové utěrky, aby zůstaly šťavnaté a kypré.

Další informace o tom, kdy sklízet rebarboru a tipy na pěstování

Rebarbora obvykle netrpí na mnoho problémů se škůdci, i když se může stát, že brouci občas poškodí listy. Nemusíte se toho však obávat, protože listy stejně nebudete sklízet.

Rebarbora je poměrně soběstačná rostlina. Dodávejte jí živiny prostřednictvím kompletního organického granulovaného hnojiva. Není třeba ho kopat do půdy, stačí ho na podzim posypat kolem rostliny. Dusík a další živiny, které se v něm nacházejí, se budou časem pomalu uvolňovat.

Zajistěte, aby místo pro výsadbu mělo dostatečnou drenáž, zejména v zimě. Korunky rebarbory uhnijí, pokud zůstanou v zimních měsících ve stojaté vodě. Příliš mnoho vlhkosti v chladném období může pro tuto vytrvalou zeleninu znamenat smrt.

Při správné péči a pochopení toho, kdy rebarboru sklízet a jak o ni nejlépe pečovat, se zahrádkáři mohou těšit z úrody po celá desetiletí. Nenáročnost a krásný vzhled této rostliny z ní činí hvězdu jarní (a letní!) zahrady.