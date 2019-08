Kuna dokáže pořádně škodit. Jak ji vyhnat?

Kuny jsou sice na první pohled příjemná a sympatická zvířátka, na druhou stranu ale jde o šelmy, které nám mohou velice nepříjemně otravovat život. U nás známe dva druhy kun, a to kunu lesní a kunu skalní. Zatímco lesní šelmička bývá plachá a místem jejího pobytu je les, kuna skalní si naopak libuje v návštěvách budov ve vesnicích i městech. Klidně si za svůj byt vybere třeba střechu vašeho domu.

Pochutnají si i na veverce

Šelmy náleží do čeledi lasicovitých a velikostí zhruba odpovídají kočce, přičemž kuna lesní bývá větší. Od sebe se oba druhy odlišují také náprsenkou. Zatímco lesní má nažloutlou a sahající od hrdla až na přední pacičky, její skalní kolegyně má náprsenku bílou. Společné naopak mají obě dvě hnědé štíhlé tělo a velkou ohebnost. Výborně šplhají i skáčou. Živí se hlavně malými zvířaty včetně třeba veverek, různých hlodavců, ale také ptáků a jejich vajíček. Chutnají jim zbytky potravy. Ovoce či med nebo mléko. Na zimu se zásobují. Pokud trpí nedostatkem potravy, vyrážejí do měst. V městských stavbách pak nepobývají pouze v zimě, ale často se tu usadí natrvalo. Kromě období kaňkování, kdy se páří, žijí samostatně.

Rozkoušou i gumovou hadici

Snaží se využít nejrůznějších skrýší a štěrbin ve stavbách a stávají se nezvaným hostem v našich obydlích. Jak zjistit, že máte doma podnájemníka – kunu? Určitě uslyšíte v nočních hodinách hluk – tehdy kuny míří za potravou. Dál ucítíte pach jejich trusu a moči – značkují si tak svoje teritorium. Další nelibá vůně se může linout ze zbytků shnilé potravy a mršin, které si do svého doupěte dotáhnou. Mohou napáchat spoustu škod. Ve střeše vám rozcupují dřevitou vatu izolace, rozkoušou gumové hadice, vyřádí se i na gumových součástkách v autě, nebo dokonce elektrických kabelech, což může vést k různým poškozením. A za další mohou přenášet vzteklinu, prašivinu i řadu parazitů.

Pachové nástrahy nepomáhají

Jestliže máte doma kunu, nezbývá než ji vypudit. Mnohdy to ale bývá docela oříšek, protože kuny jsou mazané. S pachovými nástrahami, jakou jsou vlasy či zvířecí moč a podobně proto obvykle uspějete jenom na chvilku, nebo vůbec. Nejúčinnější jsou profesionální odpuzovače kun. I ty je ale třeba poměrně často měnit, jinak vyčichnou. Navíc fungují většinou jenom n krátkou vzdálenost.

Zkuste ultrazvuk

Jednou z možností, jak kunu vypudit, jsou ultrazvukové plašiče. Zvuky kuna těžko snáší a opustí prostory. Kvalitní plašiče zároveň mění frekvence a intenzitu zvuků, aby si kuny nezvykly. Některé ultrazvukové plašiče jsou vybaveny dokonce i LED bleskem, intenzivní světelné záblesky kuny vyženou. Je možné také kunu chytit do pasti, sklopce. Do pasti ji nalákáte na vajíčko, kus masa, nebo ovoce. To funguje ale obvykle jenom tehdy, nemá-li kuna nikde v okolí potravu.