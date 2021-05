Která data expirace jsou skutečně důležitá?

Každý jsme v určitém okamžiku života vytáhli z ledničky cosi pochybného, očichali to a potom jsme to podali někomu jinému s dotazem: „Je to ještě dobré?“. Ale někdy „čichací test“ zkrátka nestačí, zvlášť, pokud kontrolujeme data vypršení splatnosti položek mimo lednici. Tyto předměty by mohly být po dosažení expirační doby zbytečné – nebo nebezpečné – a to aniž by nám ukázaly skutečné známky jejich zkažení. Je proto velmi důležité kontrolovat a porozumět datům jejich vypršení. Přečtěte si spolu s námi základní informace.

Dekódování terminologie

Datum expirace označuje poslední datum, kdy lze potraviny nebo výrobky pro domácnost bezpečně jíst nebo použít. Štítky, které obsahují „spotřebujte do“ či „doporučená lhůta“, nabízejí doporučení přímo od výrobce, aby byla zajištěna špičková kvalita. Podobně jako datum na pivních láhvích, které vám umožní sledovat, jak dlouho je pivo v nádobě skladováno (což je dobré vědět, protože se kvalita piva začne zhoršovat po 3 měsících).

Maso z obchodu

Maso se kazí velmi rychle a to i tehdy, pokud ho skladujeme v lednici. Vyvarujte se nepříjemným zažívacím potížím a skladujte v lednici drůbeží maso po dobu max. 1-2 dny. Hovězí, vepřové, jehněčí a telecí po dobu 3 až 5 dnů. Mořské plody po dobu 1-2 dnů. Mleté maso a mletá drůbež po dobu 1-2 dnů.

Čerstvé mléčné výrobky

Většina států vyžaduje u mléčných výrobků „prodat do“ data, aby se zajistilo, že je produkt po zakoupení stále použitelný. Mnoho dodavatelů také kvůli jasnosti zveřejňuje data „nejlepší, pokud je spotřebováno do“. Podle online zdroje WebMD je mléko v pořádku obvykle až týden po datu „prodat do“, vejce jsou bezpečná ke konzumaci po dobu 3-5 týdnů poté, co si je přinesete domů.

Konzervované zboží

Konzervované zboží, které je správně skladováno v tmavém, suchém a chladném prostředí, má dlouhou trvanlivost. Podle úřadu pro kontrolu potravin a léčiv jsou vysoce kyselá jídla, jako je rajčatová omáčka, bezpečná po dobu 18 měsíců. Potraviny s nízkou kyselostí jako jsou fazole nebo zelenina, vydrží ještě déle – až 5 let. Pokud však vaše plechovky vykazují známky vyboulení nebo změn barvy, okamžitě je vyhoďte. Mohly by totiž být kontaminovány bakteriemi.

Koření a bylinky

Koření a bylinky se nejlépe skladují mimo teplo, vlhko a přímé sluneční světlo. Přední výrobce koření McCormick doporučuje, abyste mleté koření skladovali po dobu 2-4 let, celé koření po dobu 4 let a celé bylinky (bobkový list) po dobu 1-3 roků. Pokud si ve skříňce na koření všimnete prošlé nádobky, obsah je pravděpodobně stále jedlý, ale ztratil velkou část své účinnosti a chuti.

Čistící prostředky

Mezi věci, které se dokážou kazit patří i čistící prostředky. Všechny totiž postupem času ztrácí na své účinnosti a pomalu „degradují“ plastové nádobky ve kterých jsou skladovány. Nejlepším postupem, jak zajistit jejich čistící efekt je řídit se následujícími pravidly. Tekuté a práškové prostředky skladujte po dobu 6-12 měsíců. Multifunkční prostředky po dobu 1-2 let. Dezinfekční spreje a ubrousky po dobu 2 let. Klasické mýdlo na mytí rukou 12-18 měsíců. A tekuté mýdlo po dobu 3 měsíců.

Léky a léčivé prostředky

Zákony vyžadují, aby měly léčivé přípravky data expirace a všichni uživatelé by je měly brát zcela vážně. Podle FDA se chemické látky v prášcích mohou v průběhu let rozkládat a měnit a stávají se tak silnějšími – až takřka jedovatými. Nebo se naopak stávají neúčinnými a neschopnými poskytnout potřebnou sílu a dávku léčiva. Všechny léky mají na obalu vyznačenou dobu použitelnosti a po tomto datu by měly být zlikvidovány. Pokud se vám doma povalují prošlé léky, můžete je také odnést zpět do lékárny, kde je zlikvidují za vás.

Hasící přístroje

Výrobci uvádějí životnost hasícího přístroje na 5-15 let. Zatímco u hasícího přístroje nemusí být datum expirace tak jasně vyznačeno, jako je tomu u jiného zboží. I tak byste měli datum pravidelně kontrolovat. Pokud je ukazatel v zeleném poli, tak je hasící přístroj v pořádku a můžete ho použít, jakmile ale spadne do pole červeného je důležité ho vyměnit za nový.