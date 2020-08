Koupaliště s přemnoženými sinicemi: Jaká rizika představují?

Horko vrcholí a většina lidí míří k vodě, k rybníkům a dalším přírodním koupalištím. Jenže koupel v takovém prostředí má některá rizika. Co když ve vašem oblíbeném rybníce narazíte na sinice? Vlézt do vody nebo raději ne? Co vám mohou sinice způsobit a jak se jim bránit?

Sinice se řadí k pradávným organismům, které jsou pro život na naší planetě velmi důležité. Produkují životodárný kyslík, proto jsou skutečným přínosem, to je nezpochybnitelné.

Jde o koncentraci

Koupání ve vodě s vysokou koncentrací sinic je spojeno s určitými problémy. Rok co rok se objevují varování nekoupat se tam, kde ve vodě žije velké množství sinic. Je-li v daném přírodním koupališti přiměřené množství sinic, nic se neděje. Nejsou vysoce koncentrovány, zředěné ve vodě nepůsobí potíže. Ovšem narušené životní prostředí, kdy se například hnojiva dostávají do vody v rybníce přinášejí ideální živnou půdu pro přemnožení sinic, a to už je problém.

Toxiny způsobují alergie

Sinice totiž kromě kyslíku vyrábějí toxiny, které u člověka mohou způsobovat různé alergie. Po koupeli se vám na kůži může objevit vyrážka. Oči, do kterých se kapky vody se sinicemi dostanou, jsou zarudlé, slzí a pálí. Pokud si vody náhodou loknete, riskujete i žaludeční a střevní potíže. Další komplikací mohou být rovněž bolesti hlavy. Určitě nechcete riskovat, aby jedno odpoledne u rybníka znamenalo, že budete polehávat v posteli a krmit se prášky na bolesti hlavy, běhat na záchod a užívat léky, které vám srovnají střevní mikroflóru nebo se natírat uklidňujícími mastmi proti vyrážkám.

Nezapomeňte se osprchovat

Máte-li citlivější pleť, úplně se koupalištím s větším množstvím sinic vyhněte. I jinak se hned po příchodu domů dostatečně osprchujte, abyste látky, které mohou způsobit alergie, co nejdříve smyli. Jak poznáte, že jsou sinice přemožené? Upozorní vás na to tzv. vodní květ. Malé zelené částečky u hladiny rybníka, které tvoří různé obrazce připomínající květy. Potom je třeba mít se na pozoru.

Test na sinice a řasy

Nespleťte si také sinice s řasami, u kterých vám nebezpečí nehrozí. Jak je od sebe poznáte? Naberte si vodu z koupaliště do průhledné lahve a nechte ji cca 30 minut odstát. Pokud zelená masa zůstane jenom na hladině a zbytek vody je čirý, obsahuje sinice. Zákal v celém vodnímu objemu znamená, že jde o řasy. Ty nepředstavují takový problém, ale i v takové vodě je lepší nekoupat se příliš dlouho a po příchodu domů se také osprchovat.

Aktuální informace o kvalitě vod

Podívejte se také na stránky Ministerstva zdravotnictví, kde je mapa a informace o aktuální kvalitě koupacích vod v České republice a rozbory veřejných koupališť a bývají tam i některá přírodní koupaliště jako velké rybníky a přehradní nádrže. Tam se můžete ujistit o bezpečnosti koupání v dané lokalitě a najdete tam i datum poslední kontroly složení vody.