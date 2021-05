Konečně způsob, jak snadno pěstovat zeleninu na balkoně

Pěstujete, nebo plánujete pěstování zeleniny na balkoně? Pak asi znáte běžná úskalí. Rostlinky snadno pod sluncem vysychají, přehřívají se. Aby se jim dařilo, potřebují mnoho hnojiva. A tak se často toužené pěstitelské úspěchy nedostavují. Český nápad řeší obě tyto nesnáze a přináší pěstování na balkoně s využitím základních, přírodních procesů.

Balkonoví pěstitelé dobře vědí, že sklízet sladká domácí rajčátka je skvělé, ale taky náročné. Rostliny jsou v malých květináčích na přehřátých balkonech vystavovány extrémním teplotám. Omezené množství živin v substrátu je potřeba řešit umělými hnojivy, jejichž výběr nebývá snadný, protože každému záleží na tom, co si nakonec sklidí ve své zelenině.

A tak vznikl český nápad na pěstební nádobu na balkon, která pojme 150 l substrátu a navíc kompostér. Je to vlastně systém vertikálních záhonků, do kterých můžete osadit až 20 rostlin. Jeho tvůrci mu dali jméno Berdík – jako spojení slov BER a DĚKUJ.

Konstrukce Berdíka je navržena do rohu i malého balkonu, díky čemuž ušetříte spoustu místa. Ale jeho největší výhodou je kompostér, který vede právě zadním rohem a je zakrytý víčkem. Do kompostéru pravidelně vyhazujete svůj bioodpad, který žížalky přetváří ve vermikompost. Kromě toho, že žížalky provzdušňují půdu, tvoří také tzv. žížalí čaj, který můžete použít pro znovu-zálivku. Je to vlastně tekutá forma vermikompostu a bývá označována za nejvyváženější přírodní hnojivo pro všechny rostliny světa.

Díky tomu, že je mnoho rostlin umístěno společně do jedné veliké nádoby, vytváří se přirozené mikroklima a rostliny si spolu s velikým objemem substrátu lépe udržují tepelnou stabilitu i vlhkost.

Berdík na balkon je na trhu druhým rokem a pěstitelé si ho velmi pochvalují. Nejčastěji pěstují cherry rajčátka, papriky, okurky, ředkvičky, saláty, jahody, bazalku, mátu a všechny různé bylinky. Více informací se dozvíte na www.berdik.bio.