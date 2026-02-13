Zlobí vás balkon? Praskliny a zatékání zvládnete vyřešit i bez řemeslníka
Balkon bereme často jako takové příjemné místo na kávu, relax nebo pěstování bylinek. Jenže někdy nám tohle „venkovní prodloužení bytu“ začne dělat vrásky. Začíná to nenápadně – tady malá prasklina, tam kousek opadané omítky. A po jednom vydatném dešti už je jasno – zatéká. Nejdřív si říkáte, že to necháte na později, ale čím dřív se to začne řešit, tím líp. A tak se pojďme společně pustit do první pomoci balkonové části svépomocí.
Jak poznat, co je jen „kosmetika“ a co už vážný problém
Ne každá prasklina znamená průšvih. Někdy jde jen o vlasovou trhlinu v omítce, která vznikla třeba vlivem počasí. Jindy už ale mohou být praskliny hlubší, a hlavně – pokud do nich zatéká, může se problém časem zhoršovat. Vlhkost totiž dokáže nadělat pěknou paseku nejen na povrchu, ale i uvnitř konstrukce.
Pokud se tedy na balkoně objeví:
- viditelné praskliny v omítce (i drobné, ale „živé“, tj. zvětšující se)
- mapy od vody na stěně nebo na stropě pod balkonem
- odfouknutá barva nebo odlupující se omítka
Pak je čas zasáhnout.
Co dělat, když praská omítka
Prvním krokem je povrch pořádně očistit. Starou omítku, která už stejně nedrží, je potřeba oškrabat – klidně jen špachtlí. Klidně použijte starý kartáč na rez, funguje skvěle. Poté místo navlhčete (jen lehce, aby nová vrstva dobře přilnula) a použijte tmel nebo jemnou maltu určenou pro exteriéry.
Důležité je nepřetřít to jen barvou – bez vyplnění praskliny barva nic nezachrání. Po zaschnutí opravy ji ale samozřejmě sjednoťte s okolím, ať to nevypadá jako záplata. Mimochodem – vyplatí se použít fasádní barvu odolnou proti vlhkosti.
Zatékání? To chce vypátrat příčinu
Zatékání je zrádné hlavně v tom, že ne vždy je hned vidět, odkud voda přichází. Mnohdy se jedná o staré spáry mezi dlaždicemi. Voda proniká dolů a tam se hromadí. Důležité je zjistit, jestli má balkon správný spád – tedy jestli voda odtéká směrem od domu, a ne naopak. Pokud se drží v rohu nebo teče ke zdi, je to špatně.
Pokud jsou spáry vydrolené, je potřeba je vyškrabat a vyplnit novým flexibilním tmelem. Dá se to zvládnout i bez speciálního nářadí. Stačí trochu trpělivosti. Pokud je podezření, že je poškozená hydroizolace pod dlažbou, je situace složitější – ale dočasně pomůže i kvalitní nátěr na bázi kaučuku nebo polyuretanu, který vodu odpuzuje.
Malé věci, které udělají velký rozdíl
- Pravidelně čistěte odtokový žlábek – mřížky na okraji balkonu se často ucpou listím nebo pískem a voda nemá kam odtékat.
- Kontrolujte spáry a dlažbu – i drobná netěsnost může časem pustit vodu dolů.
- Zastínění balkonů plachtou nebo rákosem může pomoci omezit přímé působení deště (a navíc to dobře vypadá).
- Používejte odolné materiály – hlavně barvy, tmely a nátěry by měly být určené do exteriéru a snášet výkyvy teplot.
Kdy volat odborníka?
Ne každý problém se dá zvládnout svépomocí. Pokud se vám balkon rozpadá pod nohama, odfukuje se ve velkém beton nebo zatékání ničí interiér, určitě je na místě zavolat statika nebo stavební firmu. Ale na běžnou „údržbu“ většina lidí úplně v klidu stačí sama.
Za mě platí jednoduché pravidlo – čím dřív si problému všimnu a zasáhnu, tím méně práce (a peněz) to nakonec stojí.
