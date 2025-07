Klejotok: Nemoc, kterou trpí hlavně peckoviny

Možná to znáte. Jdete zahradou, podíváte se na svou meruňku nebo višni – a najednou si všimnete, že z kmene nebo větví vytéká lepkavá, jantarově zbarvená hmota. Někdy jen trochu, jindy celé „slzy“, které vypadají skoro jako pryskyřice. Klejotok. Slovo, které ve mně dřív vyvolávalo trochu paniky. Co to je? Proč se to děje? A hlavně – jak to zastavit?

Za ty roky, co pěstuju na zahradě stromy, jsem se s klejotokem setkala víckrát, než bych chtěla. Někdy byl důsledkem mých vlastních chyb, jindy prostě přišel i přes veškerou péči. V každém případě jsem si na tohle téma musela posvítit víc. A protože vím, že v tom nejsem sama, sepíšu vám, co jsem zjistila – i co mně osobně fungovalo.

Co je vlastně klejotok?

Jednoduše řečeno, jde o výron mízy, který se objeví, když je strom něčím podrážděný, napadený nebo oslabený. Míza vytéká ven a na vzduchu zasychá do lepkavé, lesklé hmoty. Často to vypadá dramaticky – zvlášť když pryskyřice stéká po kmeni nebo větvi jako zranění.

A co je důležité – klejotok není nemoc jako taková, ale spíš reakce stromu na nějaký problém. Signál, že se s něčím pere.

Nejčastější příčiny

Klejotok postihuje hlavně peckoviny – třešně, višně, meruňky, broskvoně, švestky… Prostě stromy, které mají citlivější kůru a rychleji reagují na stres.

Mezi nejčastější důvody patří:

Mechanické poškození – řez v nevhodnou dobu, odlomená větev, poranění od sekačky nebo kůry ohryzané zvěří.

Mrazové trhliny – hlavně po zimě, kdy se kůra poškodí prudkými změnami teplot.

Přemokření nebo naopak sucho – i stres z půdních podmínek může vyvolat klejotok.

Napadení houbami nebo bakteriemi – typicky třeba moniliová spála nebo bakteriální rakovina.

Nadměrné hnojení dusíkem – přehnojené stromy jsou bujnější, ale zároveň náchylnější k praskání kůry.

Já osobně jsem jednou způsobila klejotok řezem meruňky v létě – pozdě jsem zjistila, že u peckovin je ideální řez provádět v době vegetace, ale jen brzy na jaře nebo hned po sklizni. Letní zásahy jsou pro ně velký stres.

Co s tím?

Jakmile si klejotoku všimnu, první věc, co udělám: zkontroluju, odkud a proč vytéká. Někdy je to jen drobná ranka, jindy vidím prasklinu nebo důlek po odlomené větvi. Pokud je pryskyřice čistá, čirá a není cítit zápach, většinou nejde o nic akutního – ale přesto to hlídám.

Pokud je místo kolem výtoku tmavé, měkké nebo zapáchající, je dobré jednat:

1. Ránu očistím – opatrně špachtlí nebo ostrým nožem odstraním zasaženou kůru, až ke zdravému dřevu. Nikdy ne příliš hluboko!

2. Dezinfikuju místo – buď klasickou březovou mastí, nebo postřikem s obsahem mědi (funguje i proti bakteriím a houbám).

3. Nanesu stromový balzám nebo štěpařský vosk, hlavně pokud je rána větší.

A pak sleduju – jak se to hojí, jestli se neobjeví nová místa. Někdy je potřeba zasáhnout znovu.

Důležitá je i prevence

Od té doby, co vím, jak citlivé peckoviny jsou, snažím se klejotoku předcházet:

Řez dělám jen za sucha , nejlépe brzy na jaře nebo po sklizni.

, nejlépe brzy na jaře nebo po sklizni. Nepřeháním to s dusíkem . Hnojím raději kompostem nebo speciálními hnojivy pro ovocné stromy.

. Hnojím raději kompostem nebo speciálními hnojivy pro ovocné stromy. Stromy chráním proti mrazu – u mladých kmenů používám bílou nátěrovou barvu nebo jutovou pásku, která brání popraskání.

– u mladých kmenů používám bílou nátěrovou barvu nebo jutovou pásku, která brání popraskání. Pravidelně kontroluju kmeny a větve, hlavně po silném větru, mrazech nebo dešti.

Klejotok už dnes neberu jako konec světa. Je to sice nepříjemný signál, ale zároveň možnost zasáhnout včas a stromu pomoct. Když se problém zachytí v začátku, ve většině případů se dá zvládnout – a stromy se bez následků zotaví.

A upřímně? Od té doby, co si víc všímám drobných detailů a dávám stromům prostor a péči, potýkám se s klejotokem čím dál míň. A to je asi to nejlepší, co jim můžu dát – kromě vody a slunce – pozornost.