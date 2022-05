Jednoduché způsoby, jak zajistit, aby vaše čerstvé řezané květiny vydržely déle

Není lepší způsob, jak zkrášlit svůj domov, než kyticí řezaných květin. Čerstvé květiny, ať už jste je koupili v místním květinářství nebo si je přinesli do interiéru z vaší vlastní zahrady, dodávají přívětivý nádech, který se v běžné výzdobě domácnosti těžko hledá. Bohužel řezané květiny nemají tendenci vydržet dlouho. S našimi tipy ale jejich životnost prodloužíte hned o několik dní!

Často stříhejte stonky

Stonky rostlin jsou úžasné struktury. Fungují jako základní transportní systémy, dodávají vodu a živiny všem částem rostliny, které to potřebují. Udržují květy vzpřímené a silné. A reagují na poškození rostlin tím, že pošlou všechny dostupné zdroje, aby vyléčily jakákoli zranění – jako je odříznutí celého stonku od rostliny.

Pokud jste se někdy podívali na konce stonků zakoupené kytice květin, všimněte si, že nevypadají jako stonky odříznuté z vaší zahrady. Zdá se, že jsou ztvrdlé, jako by se podél řezu vyvíjely výrůstky. To je součást obranného systému rostliny. Stonek utěsňuje léze, aby zabránil škodlivým bakteriím v poškození vnitřní struktury rostliny.

Bohužel toto těsnění také omezuje stonku nasávání vody (a všech základních živin přidaných do vody, aby květy vydržely déle). A bez vody, která je drží v chodu, většina čerstvě řezaných květin během několika dní zemře.

Abyste s tímto jevem bojovali, vždy květiny ořízněte navíc, jakmile si je přinesete domů. Pravděpodobně je budete muset oříznout tak, aby se vám vešly do vázy, pokud jim ale dopřejte větší řez, prodloužíte tak jejich životnost. Stonky seřízněte pod úhlem 45 stupňů, aby se zvětšila plocha řezu a rostlina tak mohla nasát více vody. Takto stonky ořezávejte každých několik dní, abyste jim zajistily potřebné živiny a vodu.

Také nezapomeňte květinám často měnit vodu.

Soda

Soda poskytuje řezaným květinám dvě výhody – cukr a kyselost. Cukr vyživuje květy a kyselost způsobuje, že stonky rychleji nasávají vodu. Přidejte ½ šálku sody do plného šálku vody, v závislosti na velikosti vaší vázy. Soda může podporovat růst bakterií, takže je důležité vodu často vyměňovat a pokaždé přidat další sodu. Abyste hlídali čistotu vody a vázy, zvolte čirou sodu. Ujistěte se, že není bez cukru, jinak vám všechny výhody uniknou.

Vodka

Pokud vám došla soda, možná budete chtít místo toho sáhnout po vodce. I když nebude krmit vaše květiny, plní základní funkci – omezuje produkci ethylenu. Ethylen je plyn, který usnadňuje proces zrání. Je přítomen ve vaší zeleninové zahrádce a na zahradě s řezanými květy způsobuje, že se květiny otevírají a dozrávají. Přidáním vodky do vázy můžete zpomalit tento proces „zrání“ a květiny uchovat.

Nemusí to trvat věčně, ale určitě to oddálí stárnutí květin a udrží je čerstvé ještě několik dní. Předpokládá se také, že inhibuje růst bakterií a udržuje vodu déle čistší. A co je nejlepší, na začátek toho moc nepotřebujete. Postačí i posledních pár kapek ze staré láhve, která vám zbyla v komoře. Pro dosažení nejlepších výsledků jednoduše přidejte pár kapek tohoto čistého lihu do vody (nepřidávejte ho moc, velké množství vám přehluší květy).

Bělidlo

Chcete-li se vypořádat s růstem bakterií ve váze – použijte bělidlo. Bělidlo se doporučuje pro řadu onemocnění řezaných květin – hnijící stonky, zakalená voda – ale jeho vlastnosti v boji proti bakteriím jsou výhodou číslo jedna. Přidáním malého množství bělidla do vody (méně než čajová lžička) zůstane vaše voda čistá a bez bakterií, takže květiny budou prospívat ve šťastném prostředí.

Bělidlo má jeden negativní vedlejší účinek – změnu pH vody. Bělidlo je základní látka a řezané květiny preferují kyselé prostředí. Abyste tomuto problému předešli, používejte pouze nejmenší množství bělidla. Nikdy nekombinujte tento trik s jinými triky s kyselými látkami, protože směs bělidla a kyselin, jako je ocet, uvolňuje nebezpečné chemikálie.

Jablečný ocet a cukr

Zatímco některé z těchto triků se zaměřují na jeden prvek růstu řezaných květin, tento se zaměřuje na všechny. Jak již víme díky sodovkovému triku, cukr slouží jako druh rostlinné potravy a dává květinám to, o co byly po odstranění z rostliny zbaveny. Zatímco sladká soda je určitě způsob, jak doručit potřebné živiny, obyčejná lžička běžného cukru bude mít stejný účinek.

Bohužel i sladká voda podporuje růst bakterií. Zavedením druhé složky tohoto triku – jablečného octa – je tento bakteriální růst omezen. Květiny získávají potravu, aniž by seděly ve špinavé vodě. A jako bonus, kyselost také zlepšuje příjem vody, což zajišťuje, že živiny budou doručeny ještě rychleji. V říši květin je tento trik naprostou jistotou.