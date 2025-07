Jak zachránit starou jabloň, která málo plodí: Druhý dech pro ovocného veterána

Možná ji máte na zahradě už desítky let. Možná ji vysadil děda a vy se jí odmítáte vzdát. A možná vás prostě jen mrzí, že z ní rok co rok spadne pár červivých jablíček a zbytek zůstane nahoře, kam se nedostanete. Stará jabloň ale ještě nemusí patřit do dřeva na zimu. Dá se zachránit – jen potřebuje trochu péče, trpělivosti a správný přístup.

Nejdřív si ji pořádně prohlédněte

Prvním krokem je zjistit, v jakém je jabloň vlastně stavu. Ne každé „neplodí“ znamená totéž. Zkuste si odpovědět:

Má vůbec květy?

Pokud ano, odpadávají, než se vytvoří plody?

Jsou jablka malá, červivá, deformovaná?

Je koruna hustá, přerostlá, nebo prořídlá a suchá?

U starých stromů bývá často kombinace více faktorů – a podle toho je potřeba zasáhnout.

Řez – záchranný, ale rozumný

Jednou z nejčastějších příčin slabého plodu je přehoustlá a zanedbaná koruna. Když se dovnitř nedostane světlo a vzduch, strom se víc soustředí na listy než na plody.

Neznamená to ale, že máte vzít pilu a všechno zkrátit napůl. Právě naopak. U starých jabloní je klíčový tzv. postupný zmlazovací řez – tedy po částech, rozdělený do několika let.

Co konkrétně udělat?

Odstraňte všechny suché, nemocné a překřížené větve .

. Prořeďte korunu, aby se do ní dostalo světlo.

Odstraňte vlky – tedy bujné vzpřímené výhony, které strom vyráží na úkor plodných větví.

– tedy bujné vzpřímené výhony, které strom vyráží na úkor plodných větví. Pokud je strom hodně přerostlý, zkracujte větve postupně po 1/3 každý rok – jinak riskujete, že strom dostane šok.

Tip: Nejvhodnější doba na větší řez je brzké jaro (únor–březen), když ještě neproudí míza.

Hnojení a výživa

Stará jabloň může mít prostě hlad. Pokud léta rostla na jednom místě bez přihnojení, půda už jí nemusí dávat, co potřebuje.

Jak ji podpořit?

Na jaře přihnojte kompostem nebo vyzrálým hnojem – rozprostřete ho v okruhu pod korunou (ne úplně ke kmeni).

– rozprostřete ho v okruhu pod korunou (ne úplně ke kmeni). Můžete přidat i draselné a fosforečné hnojivo , které podporuje kvetení a tvorbu plodů.

, které podporuje kvetení a tvorbu plodů. Na podzim je dobré dodat dřevěný popel – ideálně smíchaný se zeminou.

Pozor na dusík! Příliš mnoho dusíku (např. z čerstvého hnoje nebo trávníkového kompostu) podporuje růst listů na úkor květů.

Opylovač – jabloň není sólista

Možná jste to nevěděli, ale některé odrůdy jabloní potřebují k opylení „parťáka“. Pokud vaše jabloň kvete, ale nedělá plody, může být problém právě tady.

Řešení?

Zjistěte, jakou odrůdu máte – a podle toho, jaké opylovače jí svědčí.

Můžete vysadit druhou jabloň nebo se domluvit se sousedy.

Alternativně existují miništěpované jabloně do květináče, které stačí postavit poblíž na balkon nebo do zahrady – a zafungují jako opylovač.

A nebo se spolehněte na včely – ale musíte jim dát šanci. Nepoužívejte v blízkosti květů žádné postřiky!

Ochrana před škůdci a chorobami

I zdravě vypadající strom může být napadený – třeba strupovitostí, obalečem, nebo mšicemi. Pokud jabloň sice plodí, ale jablka jsou zdeformovaná, červivá nebo padají dřív, řešíte nejspíš tohle.

Nechci nikoho strašit chemií – ale občas biologická ochrana nestačí. Zkuste nejdřív přírodní cestu:

Lepové pásy na kmeny proti lezoucím škůdcům

na kmeny proti lezoucím škůdcům Postřik z přesličky nebo kopřiv jako prevence

jako prevence Letní postřik na bázi síry nebo draslíku, pokud už je strom napadený

Trpělivost přináší jablka

Obnova staré jabloně je běh na delší trať. Ale věřte mi – když jí dáte čas a péči, odmění se. A ten pocit, že jíte jablko z „toho starého stromu, co už byl skoro na odpis“, je k nezaplacení.

Takže než vezmete pilu a začnete plánovat nový záhon, zkuste tomu zelenému veteránovi dát ještě šanci. Možná vám ještě jednou vykouzlí plný košík jablek – a nejen vzpomínek.