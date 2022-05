Jak vyrobit kompostový čaj – výkonné tekuté krmivo pro vaše rostliny

Vytvoření kompostu je klíčem k úspěšnému ekologickému zahradničení. Je to důležitá dovednost, kterou by se měli naučit všichni zahradníci. Kompost lze použít jako pěstební prostředek v květináčích a nádobách či pro zakládání semen a podporu rostoucích rostlin. Lze jej rozprostírat jako mulč pro doplnění úrodnosti pěstebních ploch nebo použít k vytvoření nových zahradních záhonů. V tomto článku se dozvíte, jak z kompostu vyrobit kompostový čaj, který je velmi důležitý pro všechny vaše rostliny.

Co je kompostový čaj

Kompostový čaj nemusí znít jako nejchutnější nápoj. Ale pro mnoho vašich rostlin to tak je. Kompostový čaj je jednoduchá tekutina bohatá na živiny vyrobená spojením kompostu, který si vyrobíte na zahradě či balkonu, s vodou. Je to opravdu tak jednoduché! Spojením kompostu s vodou v podstatě převádíte živiny z půdního materiálu do kapaliny. To pak může být použito k zalití rostlin.

Možná se divíte, proč byste nepoužili kompost v původní podobě k hnojení rostlin. Odpověď je, že v kapalné formě mohou rostliny přijímat živiny ze směsi rychleji. Stejně jako šálek čaje pro člověka, kompostový čaj může dát rostlinám ve vaší zahradě rychlý impuls.

Výroba kompostového čaje

Jakmile vytvoříte kvalitní kompost, je čas přeměnit tento drobivý materiál na tekuté krmivo. Chcete-li tak učinit, měli byste:

Kompost prosejte, abyste odstranili všechny větší větvičky, kameny nebo jiné předměty, které se nerozpadly.

Naplňte kbelík, plechovku nebo jinou nádobu do 1/3 tímto kompostem.

Naplňte zbytek nádoby vodou. (Ideální je dešťová voda spíše než voda z vodovodu.)

Směs pořádně promíchejte.

Nechte směs uležet týden nebo dva, dokud živiny nenasáknou vodou.

Vzniklou tekutinu přecedíme přes plátno nebo sítko.

Použijte tento kompostový čaj na vaše rostliny ihned. (Nejlepší je tuto živinami nasáklou vodu použít okamžitě, nebo alespoň do jednoho dvou dnů, aby nedošlo ke ztrátě živin.)

Použití kompostového čaje

Tuto směs můžete umístit do konve a následně kompostový čaj, který jste vytvořili, použít k zalévání jako obvykle. Stejně jako samotnou vodu ji nalijte kolem základny rostlin. Toto je univerzální krmivo, které by mělo vašim rostlinám poskytnout přiměřeně vyváženou dávku všech hlavních živin a makroživin, které potřebují pro růst a dobrý zdravotní stav.

Můžete jej použít u většiny rostlin, i když je nejlepší jej použít u zralejších rostlin spíše než u velmi mladých sazenic. Je obtížné si být jisti přesnou bilancí živin a pokud je například obsah dusíku příliš vysoký, může to poškodit mladé rostliny.

Další věc, kterou můžete zvážit, je umístění kompostového čaje do rozprašovače nebo rozprašovače rostlin. To lze pak použít jako listové krmivo – nastříkat přímo na listy vašich rostlin, abyste je rychle povzbudili. Použijte kompostový čaj uvážlivě na rostlinách a kolem nich, aby zůstaly silné.