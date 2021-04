Jak uvolnit ucpaný odtok ve vaší kuchyni či koupelně

Ucpaný odtok je velmi nepříjemnou záležitostí. Naštěstí existuje mnoho věcí, které můžete vyzkoušet předtím, než zavoláte instalatéra. Jak ho uvolnit závisí do značné míry na tom, co vlastně stojí za jeho ucpáním. Například nahromaděné vlasy nemůžeme odstranit stejným způsobem, jako nahromaděnou zubní pastu. Stejně tak bude potřeba odtok uvolnit spíše manuálně, než pouhým nasypáním či nalitím chemického přípravku. Pokud si nejste jisti, co je hlavním viníkem, který za tuto nepříjemnost může, doporučujeme začít jednoduššími postupy.

Pokud se vám nepodaří uvolnit odtok některou z níže popsaných variant, bude na čase, abyste se začali poohlížet po nějakém komplexnějším řešení (včetně zmíněného instalatéra). Abychom vám pomohli přijít na to, kde začít, připravili jsme si pro vás několik rad, tipů a metod, díky kterým byste měli zvládnout uvolnit ucpaný odtok sami. Některé z nich obsahují produkty, které se již nyní nachází u vás doma, zatímco pro jiné si budete muset udělat výlet do místního obchodu s domácími potřebami (nebo je objednat online). Ať už se vydáte jakýmkoli směrem, postupujte podle návodů a procvičte si přitom svou trpělivost. I vzdorné odpady lze obvykle vyčistit s trochou DIY pomocí.

Vyzkoušejte zvon na odpad

I když si obvykle myslíte, že zvony na odpad jsou nástrojem, který se používá pouze na toaletu, lze jej také použít k uvolnění odpadů ve dřezu. Nejdřív se ujistěte, že je zvon úplně čistý (pokud si tím nejste jisti, otřete ho dezinfekčním prostředkem). Umístěte ho na odtok a zatlačte směrem dolů, abyste zajistili pevné uchycení a poté ho použijte obvyklým způsobem.

Stejně jako u toalety byste měli slyšet zřetelné uvolnění, pokud zvon splnil svou úlohu, jak měl. Jakmile k tomu dojde, pusťte do odtoku horkou vodu, abyste uvolnili případné usazeniny. Pokud tento postup nepomohl, vyzkoušejte jinou z následujících metod.

Nalijte do odtoku vroucí vodu

Toto je jedním z nejúčinnějších a také nejjednodušších způsobů, jak uvolnit ucpaný odtok. Začněte tím, že naplníte hrnec vodou a vařte ji na sporáku do bodu varu. Během ohřívání odstraňte ze dřezu všechnu stojatou vodu pomocí hadříku či nějaké nádobky – dřez by měl být suchý. Když se voda vaří, opatrně ji nalijte do odtoku. Začněte s trochou a postupně přilévejte. Nelijte do dřezu rovnou celý obsah hrnce!

Než docílíte požadovaného výsledku, je možné, že budete muset postup několikrát opakovat. Pokud se vám nepodaří odtok uvolnit napoprvé, nechte vodu vychladnout a poté uvařte další hrnec. Mezitím odstraňte vodu, která zbyla ve dřezu. Pokud to stále nejde a chcete vyzkoušet jinou metodu, dejte této ještě 2-3 pokusy.

Vyzkoušejte ocet s jedlou sodou

Toto duo je základem, pokud se jedná o řešení domácích, úklidových projektů, které zahrnují i ucpané odtoky.

Po smíchání vytvoří ocet a jedlá soda bublinkovou reakci, která dokáže uvolnit vše, co způsobuje ucpání. Odstraňte ze dřezu veškerou stojatou vodu a poté do odtoku nasypte jeden šálek jedlé sody a poté nalijte jeden šálek standardního octa (jablečný bude fungovat také, pokud doma nemáte obyčejný). Měli byste vidět, jak směs začne ihned pěnit. Nechte ji působit 15 minut a poté pomalu nalijte do odtoku vroucí vodu, abyste zjistili, jestli je odtok již průchozí.

Kombinace soli a octa

Jedlá soda nepomohla? Nevadí, zkuste místo toho své štěstí se solí. Sůl má leptavé účinky, které sami o sobě nejsou příliš dobré pro vaše trubky, ale v kombinaci s octem pomůže odstranit nečistoty, které mohou způsobovat problémy s odtokem.

Pokud chcete vyzkoušet tuto kombinaci, opět nejdříve odstraňte stojatou vodu ze dřezu. V malé misce smíchejte jeden šálek soli s jedním šálkem octa a míchejte, dokud se sůl zcela nerozpustí. Směs nalijte do odtoku a nechte ji působit po dobu 15-30 minut, záleží na závažnosti ucpání. Poté opět spláchněte vroucí vodou. Vodu lijte pomalu, abyste zjistili, jestli je odpad stále ucpaný a nebo už odtéká.

Sáhněte po profesionálním čističi odtoků

Pokud všechny předchozí pokusy selhaly, je načase sáhnout po profesionálním čističi odtoků. Komerční prostředky jsou chemicky uzpůsobené kvůli jedinému úkolu – aby spolehlivě vyčistily vaše odpady. Na trhu jsou k dostání různé typy a druhy, které se liší v závislosti na typu ucpání s nímž se potýkáte (mastnota, vlasy, jídlo atd.). Pokud nemáte rádi chemické prostředky kvůli možným zdravotním problémům (dýchání výparů, prašnost), které mohou způsobovat, tak doporučujeme zakoupit si nějakou z nechemických variant.

Nevýhodou při používání komerčních čističů odtoků je, že jsou korozivní. To znamená, že mohou potenciálně poškodit vaše potrubí. Týká se to zejména starších a plastových trubek, kde oba tyto typy nemusí být schopny odolat síle prostředku. Dobrým pravidlem, kterého byste se měli držet, je nezkoušet používat komerční typy prostředků na opravdu silně ucpané odpady, jelikož i chemie v nich obsažená má své limity. Nejprve vyzkoušejte kutilské verze. Možná se vám díky nim podaří ušetřit nějaké peníze i potíže s komerčními čističi odpadů.

Pero na čištění odpadů

Pero, nazývané také instalatérský had, je fantastický nástroj pro odstraňování ucpaných odpadů. Zejména, pokud se jedná o nahromadění, které se může nacházet hlouběji v potrubí a které se nedá odstranit výše zmíněnými metodami. Tento postup je mnohem náročnější, než ostatní uvedené metody a bude potřeba provést amatérskou instalatérskou práci. Pokud to nedokážete (nebo se obáváte svých schopností), je nyní ten pravý čas si zavolat profesionální pomoc.

I tak chcete vyzkoušet svépomocí vyčistit odpady pomocí pera? Začněte tím, že vypnete přívod vody, poté odstraňte sifon, což je zakřivená část odtokové trubky umístěné pod dřezem/umyvadlem. Předtím, než sifon odstraníte, dejte pod něj kbelík. Pravděpodobně vám vyteče trochu stojaté vody. Je také dobré, abyste při práci měli rukavice pro ochranu.

Jakmile sifon uvolníte a odstraníte, vezměte si pero a zasuňte ho do části trubky, která vede do zdi. Jestliže narazíte na odpor, začněte tlačit a tahat, abyste odstranili případné nánosy. Můžete také zkusit zasunout hada opačným směrem a pokusit se odstranit cokoli, co přispívá k ucpávání z bližší části samotného odtoku.