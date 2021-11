Jak správně vyčistit náhrobek v 8 krocích

Strávili jste někdy čas procházkou po starých hřbitovech? Pokud ano, tak jistě víte, jaké účinky mohou mít přírodní elementy na náhrobky. Poškozování okolní faunou a flórou, kontaminanty ve vzduchu, zvířata a lidé mohou způsobit, že se kameny stanou časem nečitelnými. My vám nyní poradíme 8 snadných kroků, díky kterým budou vypadat opět hezky.

Zde je několik základních kroků a speciální pokyny pro každý typ kamene. Upozorňujeme, že se jedná opravdu o základní pokyny a každý kámen by měl být vyhodnocen samostatně. Se zastaralými kameny zacházejte opatrně a jemně. Jejich čištění vyžaduje dovednost odborníka, který byl náležitě vyškolen památkářem.

Krok č. 1 – Získejte povolení

Možná patříte mezi ty lidi, které bude nejvíce zajímat, jak vyčistit náhrobek svých blízkých či předků. Pokud je tomu tak, musíte nejdříve požádat o svolení ostatních členů vaší rodiny, abyste směli náhrobek vyčistit.

Na druhou stranu, zajímá vás čištění kamene z historických nebo altruistických důvodů? Ujistěte se, že dostanete povolení od potomků zesnulého. Je možné, že je nebude možné dohledat. V takovém případě bude zapotřebí získat souhlas od hřbitovní správy nebo obecního zaměstnance, který na hřbitov dohlíží. Předem myslete na to, že tito lidé nemusí být rádi, že chce kámen vyčistit neškolený člověk.

Krok č. 2 – Ujistěte se, že je kámen zabezpečený

Staré náhrobní kameny (desky) se mohou stát po stovkách let nestabilními. Ujistěte se proto, že než s ním začnete pracovat, budete mít jistotu, že drží pevně na místě. Chcete přeci během celého čistícího procesu zůstat v bezpečí.

Krok č. 3 – Zkontrolujte venkovní teplotu

Dotkněte se povrchu náhrobku holýma rukama. Je kámen horký na dotek? Pokud ano, nečistěte jej studenou vodou. To by mohlo způsobit praskliny. Zvažte zakrytí kamene, dokud teplota neklesne. Pokud to není možné, použijte k čištění teplou vodu. Nepokoušejte se kámen vyčistit, pokud je v předpovědi počasí šance, že budou mrazivé teploty.

Krok č. 4 – Podívejte se na rostliny rostoucí na kameni

Přirozeným instinktem člověka je, že automaticky strhne jakoukoli rostlinu z kamene pryč, jakmile ji uvidí. Odborníci na čištění náhrobků před tímto ale varují. Místo toho rostliny odřežte (zejména břečťan) u kořene a pravidelně podél révy. Přísavky některých rostlin mohou kameny poškodit. Přísavky můžete odstranit, ale nejlepší je počkat, až rostlina zemře a poté dokončit čištění.

Krok č. 5 – Kámen prozkoumejte

Zastavte se a důkladně prokoumejte kámen, než začnete s jeho čištěním. Mohou existovat ukazatelé, kdy budete muset zavolat odborníky, kteří vám s čištěním pomníku pomohou.

Zde je několik věcí, které je třeba na pomníku hledat:

Delaminace – Některé kameny jsou vrstvené. Nezačínejte s procesem čištění, pokud vidíte, že se vrstvy kamene začínají oddělovat. Toto je práce pro profesionála.

Duté zvuky – Slyšíte dutý zvuk, když lehce poklepete na kámen? Pokud ano, nepokoušejte se jej vyčistit.

Velké praskliny – Ať už je kámen prasklý z dotěrného kořene stromu nebo z jiného zdroje, nepokoušejte se kámen vyčistit. Křehký kámen se může snadno odštípnout a tak by měl být před zahájením čištění nejdříve řádně opraven.

Krok č. 6 – Navlhčete kámen vodou

Zaprvé, stojí za zmínku, že byste nikdy neměli k čištění náhrobku používat vysokotlaký čistič. Způsobilo by to nenapravitelné škody. Místo toho použijte rozprašovač (postřikovač) nastavený na mlhu. Kámen jemně navlhčete čistou vodou a sledujte, jak usychá. Hledejte, zda-li kámen nemá trhlinky. Pokud objevíte více trhlin a nebo se zdají být velmi široké, nepokračujte v procesu čištění.

Krok č. 7 – Kámen jemně vydrhněte

Zjistili jste, že je kámen v dostatečně dobrém stavu, aby jej mohl vyčistit amatér? Pokud ano, můžete přejít k dalšímu kroku. Namočte kámen a počkejte pár minut. Následně pomocí dřevěného či plastového kartáče oškrábejte z kamene mech a další rostliny, které na kameni objevíte.

Krok č. 8 – Kámen opláchněte

Kámen důkladně, ale jemně vydrhněte od všech nečistot, které jste na povrchu našli. Všimněte si, že v tomto článku nebyla žádná zmínka o čistících prostředcích. Většina zdrojů a odborníků nedoporučuje používat čistící prostředky, dokud nedostanete školení o tom, které výrobky nepoškodí jak kámen, tak okolní vegetaci.

Speciální přístup pro každý typ náhrobku

Tyto pokyny lze použít k čištění většiny náhrobků, ale pro konkrétní materiály je třeba vzít v úvahu speciální pokyny.

Žula

V létě může být žula velmi horká a její čištění tak velmi problematické. Bude těžké udržet povrch mokrý, když se voda bude rychle odpařovat. Pomník by proto nakonec mohl vypadat pruhovitě – pozor na to!

Mramor

Mramor je obzvláště náchylný k poškození, pokud používáte čistící prostředky. Při čištění mramorového povrchu buďte opatrní. Nepoužívejte drátěné kartáče ani agresivní čistící metody.

Břidlice

Při čištění náhrobků z břidlice se vyhněte roztokům octa. Místo toho vyzkoušejte nanést tenkou vrstvu voskové pasty. Jakmile povrch zaschne, naneste pastu na hladký povrch.

Pískovec

Pískovec je dostatečně měkký na vyřezávání a dostatečně tvrdý, aby vydržel po staletí. Problém při používání pískovce je ten, že často dochází k delaminaci a rozpadá se, když se do vrstev dostane vlhkost. Při práci s pískovcovými náhrobky buďte velmi opatrní.

Co nepoužívat při čištění náhrobků

Profesionálové v minulosti používali k čištění památek následující produkty a nástroje. Dnešní odborníci se bohužel shodují, že byste tyto výrobky neměli nikdy používat k ochraně a údržbě náhrobků.

Bělidlo

Lidé celé roky čistili náhrobky bělidlem. Ve skutečnosti můžete najít mnoho webových stránek, které doporučují používat tento výrobek pro domácnost k čištění mramoru a jiných kamenů. To je chyba – bělidlo zanechává na náhrobních kamenech usazeniny soli, které mohou rozbít povrchy kamenů a způsobit jejich rozpad.

Drátěné kartáče

Vyvarujte se používání drátěných kartáčů. Drátěný kartáč sice odstraní všechny řasy (zelený nános), které zakrývají kámen, ale s tím odstraní také části kamene.

Vysokotlaký čistič

K čištění náhrobků nepoužívejte vysokotlaké čističe. Ty sice dokážou odstranit všechny nečistoty, které se na náhrobku nalézají, ale náhrobky tím zároveň poškodí.

Elektrické nářadí

Nakonec se vyvarujte použití jakéhokoli elektrické nářadí k čištění náhrobků. Některé společnosti používají k čištění povrchů kamenů nylonová kola připevněná k vrtačce. To způsobí nenapravitelné poškození a může způsobit, že kameny budou nečitelné.

Většina lidí má dobré úmysly, když čistí náhrobek. Jen se ujistěte, že vaše dobré úmysly nezpůsobí více škody, než užitku. Při čištění kamene svých milovaných se řiďte osvědčenými postupy.