Jak správně pečovat o dřevěnou podlahu?

Dřevěná podlaha je bez debat stále moderní. K vidění je v bytech starších, ale i v moderních stavbách. Dodává místnosti větší pocit útulnosti a působí teplým dojmem. Pokud ale chcete, aby vypadala stále jako nová, budete o ni muset správně pečovat. Není to však jen o správných typech přípravků, ale také o optimální teplotě a vlhkosti vzduchu.

Optimální teplota a vlhkost vzduchu

Zajistit podlaze tyto podmínky může někdy být opravdu tvrdý oříšek. Přitom je to tak důležité! Ideální vlhkost vzduchu by se v místnosti se dřevěnou podlahou měla pohybovat kolem 40 – 60%. Pokud bude v místnosti nižší vlhkost vzduchu, dřevo bude mít tendenci velmi rychle sesychat. Optimální teplota by se pak měla pohybovat v rozmezí kolem 15 – 25 °C. Opatrní musíte být například i při větrání v zimních měsících. V takovém případě sice do místnosti dostanete svěží, studený vzduch, ale ten zároveň bude velmi suchý. Vlhkost v místnosti pak může velmi prudce klesnout a to se dřevěné podlaze rozhodně líbit nebude. To, co vám ale rozhodně vlhkost vzduchu pomůže dostat to správné hladiny, jsou pokojové květiny. Ty nejenže vodu vypařují, ale v zimě je také rosíme a tím dostaneme vodu i do okolního vzduchu. Pokud ani květiny nestačí, na pomoc můžete také vzít zvlhčovač vzduchu, který je v obchodech běžně k dostání.

Na pomoc vezměte olej

Ani když budete v místnosti udržovat tu správnou vlhkost, nebude to dřevěné podlaze stačit. Do zbraně tak můžete vzít ještě olej. Přírodní přípravky na olejové bázi podlaze perfektně dodají podlaze potřebnou vlhkost, ale navíc také působí proti tvorbě prasklin a mimo to také naimpregnují a dodají dřevu pružnost. Zároveň ale musíte myslet na to, že podlahu, kterou ošetříte pomocí oleje, budou mnohem více ohrožovat chemické přípravky a také gumové podrážky. Olejem podlahu natíráme nejlépe jednou až dvakrát ročně, ideálně na konci topné sezóny.

Správné čištění podlahy

Dřevěnou podlahu můžeme čistit buď mokrým, nebo suchým způsobem. Je jen na vás, který způsob vám bude blíže. Myslet musíte ale na to, že příliš vody dřevěné podlaze škodí. Pokud tedy zvolíte mokrý způsob, budete muset být na mytí dva. Zatímco jeden bude vytírat, druhý bude muset pomocí vysavače na mokré vysávání vodu z podlahy odstraňovat. Po jejím umytí by v ideálním případě podlaha měla být zcela suchá. K čištění suchým způsobem budeme potřebovat jednokotoučový stroj, na kterém je připevněna sací jednotka a sprejovací zařízení. Pokud vás příliš nezaujala ani jedna metoda, můžete si také pořídit kvalitní ždímací mop. S jeho pomocí pak na podlaze budete vytírat osmičky, díky kterým budete nečistoty stále stahovat k sobě.

Podlaze se věnujte v pravidelných intervalech

Všichni to známe. Dnes se nám nechce, odložíme práci až na zítra. Jenže zítra se nám chtít také nebude a tak to jde den za dnem stále dokola. Proto si stanovte pevný den, ve kterém se budete podlaze věnovat. My vám doporučujeme péči provést alespoň jednou za tři měsíce. Mějte na paměti, že určitá pravidelnost je základním bodem pro udržení hezkého a kvalitního stavu vaší dřevěné podlahy.