Jak skladovat brambory, aby vydržely déle

Na rozdíl od jiných produktů vydrží brambory poměrně dlouho, než se u nich začnou projevovat první známky kažení. Bohužel i brambory však stále podléhají zkáze – stejně jako ostatní druhy zeleniny a ovoce. A právě proto kolem toho, kdy byste je měli vyhodit, panuje mnoho otazníků. Měli byste vyhodit brambory už tehdy, pokud naklíčily? Můžete brambory jíst i po odříznutí klíčků? Na všechny tyto a další otázky vám odpovíme v následujícím článku.

Jak dlouho vydrží brambory při pokojové teplotě?

Celé nevařené brambory mohou při skladování na chladném a tmavém místě (teplejším než lednice, ale chladnějším než průměrná teplota ve vaší kuchyni) vydržet až dva měsíce. Při pokojové teplotě, například na kuchyňské lince, vydrží brambory až dva týdny. Nejlepší způsob skladování celých nevařených brambor je bezpochyby mimo lednici. Skladování brambor v chladničce totiž způsobí, že se škrob změní na cukr, čímž získají sladkou chuť, kterou od brambor nechcete. O tom se dozvíte více za chvíli.

Jak skladovat brambory při pokojové teplotě

Pokud máte nevytápěný sklep, chladnou spíž nebo garáž, ve které příliš nekolísá teplota mezi horkem a chladem, je to ideální místo pro vaše brambory – od 7 do 13 stupňů C. V opačném případě se pravděpodobně budete muset spokojit s běžnou pokojovou teplotou. Pro nejlepší skladování je uchovávejte volně přikryté v papírovém sáčku, síťovaném pytli nebo kartonové krabici, aby byla zajištěna dobrá cirkulace vzduchu. Ujistěte se, že jsou uloženy odděleně od cibule, která může být skladována poblíž, protože vlhkost z brambor způsobí rychlejší zkažení cibule.

Jak dlouho vydrží brambory v chladničce?

I když jsme již zjistili, že lednice není nejvhodnějším místem pro skladování brambor, někdy nemáte jinou možnost. Nedostatek místa ve spíži nebo horké či vlhké podmínky jsou důvody, proč budete chtít brambory skladovat v chladničce. Pokud se z jakéhokoli důvodu rozhodnete brambory uložit do chladničky, vydrží vám tři až čtyři týdny, ale jak již bylo zmíněno, po uvaření mohou získat sladší chuť.

Jak uchovávat připravené brambory v chladničce

V některých případech je užitečnou zkratkou oloupání a/nebo nakrájení brambor předem. Syrové brambory, které byly nakrájeny, by měly být uloženy v míse se studenou vodou a v chladničce. Budou dobré po dobu následujících 24 hodin. A konečně, vařené brambory vydrží v lednici tři až čtyři dny, stejně jako většina zbytků.

Jak dlouho vydrží brambory v mrazáku?

Zatímco vařeným bramborám se v mrazničce daří dobře, syrové brambory nevydrží, proto je nejlepší je před zmrazením uvařit. Uvařené brambory, uložené v sáčku nebo vzduchotěsné nádobě vhodné pro mrazení, vydrží v mrazničce 10 až 12 měsíců. Zmrazenou bramborovou kaši je nejlepší spotřebovat do jednoho až dvou měsíců.

Jak skladovat vařené brambory v mrazáku

Ať už plánujete dopředu, nebo si jen odkládáte zásoby na horší časy, vařené brambory se v mrazáku obvykle dobře skladují. Zejména brambory s nižším obsahem škrobu, jako jsou červené brambory a brambory Yukon Golds. Můžete zmrazit i brambory s vyšším obsahem škrobu, jako jsou ruské brambory nebo brambory na pečení, ale ty mohou být po rozmrazení a ohřátí zrnité. Připravené brambory nechte vychladnout a poté je zmrazte v jednotlivých nebo skupinových porcích.

Jak poznat, že je brambora špatná nebo zkažená?

Zkaženou bramboru poznáte podle toho, že změkne nebo se scvrkne. Můžete si také všimnout kyselého nebo zatuchlého zápachu, který značí zkaženost. Zelené klíčky nejsou známkou zkaženosti. Naznačují však, že z brambory odcházejí živiny. To znamená, že se jejich kvalita začíná zhoršovat, ale ještě je nemusíte nutně vyhodit. Možná je třeba je jen upravit.

Měli byste vyhodit zelené nebo naklíčené brambory?

Záleží na tom, koho se ptáte. Mnozí tvrdí, že brambory jsou bezpečné ke konzumaci i po naklíčení, pokud nevykazují žádné známky kažení, jak je popsáno výše. Stačí, když před vařením jednoduše odstraníte všechny klíčky nebo zelené skvrny.

Odborníci však doporučují brambory, které zezelenaly nebo jim vyrostly klíčky, vyhodit, abyste se chránili před rizikem případné toxicity. Brambory totiž obsahují tzv. glykoalkaloidy. Jedná se o přírodní toxiny, jejichž nejnižší koncentrace se nachází v bílém těle brambor. Zelená slupka, klíčky a „oči“ obsahují nejvyšší koncentraci glykoalkaloidů. Při jejich konzumaci se mohou objevit příznaky zvracení, bolesti břicha, horečka a zmatenost.

Většinou se uvádí, že oloupání brambor a odstranění klíčků by mělo před tímto ochránit. A můžete se utěšovat tím, že hořká chuť, která je spojena s vysokým obsahem glykoalkaloidů, vaše chuťové pohárky před toxiny varuje. Ať už se rozhodnete brambory vyhodit, nebo ne, vždy buďte opatrní, když zacházíte s bramborami, které naklíčily nebo zezelenaly.