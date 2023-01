Jak si zorganizovat spíž, aby byla přehledná a vše mělo své místo

Kuchyňská spíž je místem, kde většinou skladujete potraviny a další potřeby pro vaření. Pokud tedy není správně uspořádaná, není tak užitečná, jak by mohla a měla být. Uspořádaná spíž vám usnadní hledání toho, co zrovna potřebujete k vaření a jídlu, a vytvoří tak další potřebný prostor pro nezbytnosti. Organizace polic ve spíži může také ušetřit peníze tím, že se méně plýtvá potravinami, které často zůstávají skryté mezi vším tím nepořádkem a tak přijdou zbytečně nazmar.

Jak si zorganizovat spíž krok za krokem

Krok 1: Inventarizace

Než začnete, poznamenejte si nejdříve, co máte v současné době ve spíži. Seznam si sepište pomocí tužky a papíru. Písemný záznam o tom, co máte, vám pomůže zjistit, co nejvíce a nejčastěji používáte, a poskytne vám určitý přehled o tom, jak to nejlépe uspořádat. Všimněte si, jak jste dříve zaplňovali police. Pravděpodobně jste tehdy přemýšleli a regály jste zásobovali tak, jak vám to přišlo přirozené. Možná budete překvapeni, co dokáže začít znovu a vše cíleně přeorganizovat.

Krok 2: Vyprázdněte ji

Vyjměte ze spíže všechny věci. Při odstraňování předmětů si dejte záležet na jejich roztřídění do skupin, abyste měli náskok při reorganizaci. Zkontrolujte data spotřeby všech položek a vyhoďte vše, co je prošlé. Počet potravin, které jste nakoupili a zapomněli na ně, zatímco tam ležely a zabíraly potřebné místo, vás možná překvapí. Darujte všechny položky, které najdete a které jsou ještě dobré, ale u kterých víte, že byste je nemuseli použít. Vše ostatní, co zjistíte, že nepotřebujete, vyhoďte.

Krok 3: Úklid spíže

Důkladně vyčistěte spíž odshora dolů. Je nevyhnutelné, že se časem objeví drobné skvrny, které zanechají na policích a jiných površích lepkavé nebo špinavé skvrny (například od tekutých dochucovadel). Čím déle tam tyto drobné nečistoty zůstanou, tím je pravděpodobnější, že přilákají nechtěné škůdce, jako jsou mravenci. Vyčistěte všechny police, regály, skladovací nádoby a stěny antibakteriálním nebo antimikrobiálním čisticím prostředkem pro domácnost a houbou nebo hadrem. Podlahu následně vyčistěte antibakteriálním čisticím prostředkem na podlahy a mopem.

Pomocný tip:

Každý měsíc utřete prach nebo otřete regály a konzervy, abyste omezili hromadění prachu, drobků a dalšího nepořádku, což také může pomoci odradit škůdce.

Krok 4: Instalace nových úložných řešení

Nyní, když je vše ze spíže pryč, využijte této příležitosti k rekonstrukci nebo výměně stávajícího úložného prostoru. Přemýšlejte o uspořádání a o tom, co nejlépe vyhovuje prostoru vaší kuchyně. V dnešní době je na trhu k zakoupení mnoho verzí policových systémů do spíže, takže si udělejte průzkum a rozhodněte se, co se vám líbí a co se pro vaši spíž nejlépe hodí.

Můžete si také postavit a nainstalovat vlastní police do spíže. Jen nezapomeňte všechny nové regály připevnit ke stěnovým čepům. K jejich vyhledání použijte vyhledávač hmoždinek a tužkou označte jejich polohu. Kování regálového/skladovacího systému lze bezpečně upevnit do hmoždinek pomocí elektrického šroubováku nebo vrtačky. Při instalaci úložných systémů zakoupených v obchodě nezapomeňte vždy dodržovat všechny montážní pokyny výrobce.

Pomocné tipy:

Zvažte instalaci stojanů na vnitřní stranu dveří spíže, abyste měli snadný přístup ke sklenicím s kořením a dalším předmětům na vaření.

Při skladování některých často používaných konzerv mohou být užitečná řešení, jako jsou zásobníky na konzervy. Jsou praktické, protože uvolňují místo pro jiné předměty a umožňují vám vzít potřebnou konzervu, jako by byla vydávána z automatu.

Při plánování a instalaci regálů mějte na paměti základní rozvržení, jak budete zboží skladovat, abyste mohli naplánovat ponechání dostatečného prostoru pro vysoké předměty, jako jsou krabice s cereáliemi apod.

Krok 5: Uspořádání potravin

Roztřiďte položky ve spíži do zón nebo skupin: konzervy dohromady, potraviny v krabičkách s potravinami v krabičkách, sáčky se svačinou dohromady atd. Poté je roztřiďte podle podskupin v rámci větších skupin – konzervy: polévky společně, zeleninové konzervy společně atd. Upřednostněte umístění skupin tak, že často používané položky umístíte blíže ke vchodu do spíže nebo tam, kde budou jinak nejblíže a nejsnáze přístupné. Například položky jako koření a bylinky mějte blízko dveří spíže, abyste je mohli rychle použít při vaření.

Pomocné tipy:

Koření a bylinky seřaďte podle abecedy nebo podle jiného systému, který vám pomůže rychle a snadno najít to, co potřebujete.

Obiloviny, cukr, zrní, kávu a mouku vyprázdněte do uzavíratelných skladovacích nádob, aby vydržely déle čerstvé a abyste efektivně využili prostor na policích.

Investujte do lenošky nebo otočného stolu ve spíži.

Ve spíži nebo v její blízkosti mějte nákupní seznam, abyste si mohli snadno poznamenat položky, které potřebujete, než vám dojdou.

Položky, které by mohly kapat a způsobovat lepkavé skvrny, jako je například javorový sirup, ukládejte do košíků nebo na tácky, abyste mohli snadno vyčistit nevyhnutelné skvrny.

Položky, které potřebujete, ale používáte je jen sporadicky, by měly být uloženy na nejvzdálenějších a nejvyšších nebo nejnižších policích nebo za pravidelně používanými položkami. Denně používané předměty, jako je káva, cereálie, chléb apod. uchovávejte pohromadě ve skupině. Položky používané jednou týdně, jako je rýže, konzervy, těstoviny a potřeby na pečení, roztřiďte do jiné zóny. Skupiny můžete dále rozdělit na podskupiny, například zeleninové konzervy a ovocné konzervy.

Speciální položky používané jednou měsíčně nebo při zvláštních příležitostech by měly být ve spíži uloženy na místech, která nepřekážejí, na vyšších nebo nižších policích, jak je uvedeno výše. Těžké položky by měly být rovněž uloženy na nižších policích nebo na podlaze, pokud jsou obzvláště těžké. Dalším bodem je třídění věcí ve spíži podle jídla, kdy se v jedné oblasti nachází snídaně a v jiné večeře. To se hodí především, pokud si plánujete jídla na týden dopředu.

Regály zásobujte tak, jak to dělají supermarkety: kdo dřív přijde, ten dřív odejde. To vám pomůže používat položky ve spíži v pořadí, v jakém jste je nakoupili. Je to logické, ale často se na to zapomíná u položek, jako jsou těstoviny, rýže a konzervy – tedy trvanlivé položky, které mohou na polici nějakou dobu vydržet. Snížíte tak množství odpadu vzniklého zkažením položek, které jsou schované za novějšími nákupy. Při třídění pečlivě sledujte data čerstvosti.

Nakonec byste si měli uspořádat spíž tak, aby vám co nejlépe vyhovovala. Pokud k tomu budete přistupovat strategicky, můžete svou spíž uspořádat chytřeji.

To je vše! Nyní je vaše kuchyňská spíž uspořádaná a připravená zefektivnit a zpříjemnit přípravu jídel celé rodině.