Jak se vyvíjí cena elektřiny? Jak předejít velkému zdražení?

Nemalou část rozpočtu domácnosti spolknou účty za elektřinu. Zdražení elektřiny se obává každý, zejména však domácnosti, které elektřinou topí. Jak se vyvíjí cena elektřiny a máme očekávat její zdražení?

Bojíte se, že elektřina bude v blízkém období zdražovat? Těžko věštit ze skleněné koule, ale podle expertů tomu vše nasvědčuje. A to hned z několika důvodů. Během pandemie sice domácnosti odebíraly proud jako divé, ale firmy a hlavně průmysl mnohem méně. To se do ceny elektřiny pro nás, zákazníky, promítlo pozitivně. O elektřinu byl menší zájem, a tak zlevnila. Do budoucna se ale počítá s oživením výroby a tím pádem zvýšením ceny elektřiny. Na velkoobchodní cenu má velký vliv také zvyšování cen emisních povolenek. Ty si musí zakoupit každý znečišťovatel, pochopitelně včetně uhelných elektráren, díky tomu mohou sice znečišťovat, ale jejich výrobu to pěkně prodraží. Cena povolenek v nedávné době rapidně vzrostla a je jasné, že elektrárna ze svých zdrojů tento nárůst nebude dotovat, ale že zátěž přenese na velkoodběratele a ti na koncového zákazníka. Jak se tomuto zdražování bránit?

Rada číslo jedna: Fixujte!

Elektřinu si můžete objednat prostřednictvím smlouvy na dobu určitou, nebo neurčitou. Pokud zvolíte smlouvu na dobu určitou, pak vám dodavatel elektřiny garantuje, že po tuto dobu nezvýší cenu elektřiny. Ta bude zkrátka po celý rok, dva, nebo tři, což jsou nejčastější smluvená období, stejná. Zákazník se tak nemusí zabývat sledováním vývoje ceny elektřiny, zpozornět by měli pouze před koncem smluveného období. Během této doby ale nemůže zákazník sběhnout k jinému dodavateli a musí zůstat původnímu věrný, ačkoliv objeví skvělé ceny někde jinde. Pokud zákazník zvolí smlouvu na dobu neurčitou, pak to znamená, že může kdykoliv odejít. Na druhou stranu není jeho cena elektřiny stálá, ale dodavatel ji může volně upravovat. Pro fixaci nastává právě ta nejvhodnější doba. „Vzhledem k očekávanému zdražení elektřiny je skutečně fixace ceny na místě. Cenu si lze fixovat na rok až tři, pochopitelně čím je delší doba fixace, tím se cena za kilowattu elektřiny zvyšuje. Menší riziko je třeba totiž něčím vykoupit,“ upozorňuje Lukáš Kaňok ze společnosti Kalkulátor.cz, která srovnává ceny energií.

Rada číslo dvě: Srovnávejte!

Právě teď je skvělá doba na to, abyste se porozhlédli po všech nabídkách dodavatelů elektřiny a vybrali si tu nejvhodnější. „Pro změnu dodavatele je jistě výhodná doba. Dodavatelů elektřiny na našem trhu působí více jak sto, jejich tarifů je ještě více. Je jasné, že zákazník nemá šanci to zvládnout. Proto mu nabízíme, že srovnání provedeme za něj. Do kalkulačky je třeba zadat údaje o spotřebě za poslední období, dále o distribuční sazbě a jističi, který zákazník využívá. Tyto údaje se neuvádějí kvůli naší zvědavosti, ale kvůli upřesnění nabídky. Dále je třeba zadat informace o aktuálně využívaním tarifu a jméno dodavatele elektřiny. Díky tomu můžeme vypočítat, kolik bude zákazník platit příští rok, a kolik může ušetřit s tarify, které mu vyhledáme. Samotné srovnání tarifů trvá chvilku, zákazník si poté zvolí ten, který mu nejvíce vyhovuje. Takto lze ušetřit ročně několik tisíc korun, a to zcela bezpracně a s minimální námahou,“ dodává Lukáš Kaňok.

Autor: Michaela Kadlecová