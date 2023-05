Jak se starat o šeřík, aby dlouho kvetl a jak se o něj postarat po odkvětu?

Šeřík patří mezi velice oblíbené keře a není se vůbec čemu divit. Jde o velice vonný keř, který nebude potřebovat vaši velkou péči. Roste v podstatě sám a dobře si poradí i s větrem, nebo mrazem. Pokud ale máte šeřík na zahradě a chcete si pro jistotu pojistit jeho bujaré kvetení i v dalším roce, můžete mu poskytnout drobnou péči, díky které si zajistíte i v dalším roce záplavu květů.

Oblíbený a nenáročný šeřík

Šeřík se zkrátka hodí do každé zahrady, a to i do takové, na kterou nemáte tolik času, kolik byste si přáli. Jde o keř, který má kolem 35 druhů, ale až na 800 kultivarů. Jeho květy jsou nejčastěji fialové, ale setkat se můžete klidně i s bílými. V našich končinách nejčastěji uvidíte šeřík obecný, který roste i volně na různých místech, aniž by se o něho někdo staral.

Kam na zahradě šeřík vysadit?

Pokud plánujete výsadbu šeříku, nejlépe ji proveďte na jaře, či na podzim. Vyberte pro něj místo dostatečně slunné, ale zvládne růst i v polostínu. Jen dávejte pozor, protože i u šeříku platí pravidlo, čím větší stín, tím méně květů. Skvěle se mu bude dařit v hlinitopísčité půdě, ale dobře poroste i v půdě jílové. Špatně se mu bude naopak dařit v půdě kyselé a přemokřené. Po jeho výsadbě ho můžete klidně lehce pohnojit. Zalévejte ho hlavně v období sucha, protože jinak je poměrně citlivý na přemokření, díky kterému by mohl začít zahnívat. Raději, než přemokření snese občasné sucho.

Šeřík lze pěstovat i na balkoně

Možná jste vůbec netušili, že tento krásně vonící keř můžete pěstovat i na balkoně a díky němu i z nějakého nevzhledného kouta vytvořit naprostou nádheru. Pěstování šeříku v květináči opět není vůbec náročné, jen musíte vybrat správnou odrůdu pro tento typ pěstování.

Jak podpořit šeřík v jeho kvetení

Pokud chcete šeřík v jeho kvetení podpořit, můžete mu ihned po odkvětu dopřát trochu té péče. Bude nutné ho prostříhat a nebojte, zvládnete bez problémů i to. Ostříhat musíte všechna květenství ihned po odkvětu. Díky tomu rostlině ulevíte a ta se nebude zbytečně vysilovat. Střih provádějte zahradnickými nůžkami a opravdu stříhejte jen odkvetlá květenství. Nic jiného upravovat není třeba. Nové výhony šeříku nechte tak, jak jsou, začnou se na nich totiž tvořit základy pro květenství na další rok.

Náš tip: Šeříkový sirup