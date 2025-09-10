RSS Facebook Twitter

Natírání plastových oken? Ano, ale jen když víte, jak na to!

Zář 2511 Autor: Claudie Kornelová

Plastová okna jsou dnes běžnou součástí moderních domácností. Jsou odolná, nenáročná na údržbu a mají dlouhou životnost. Ale co když jejich barva už neodpovídá vašim představám nebo se časem omrzela? Mnoho lidí si klade otázku: Lze plastová okna natřít? Odpověď je ano – ale vyžaduje to správný postup a správné materiály. Pojďme se podívat, jak na to!

okno

Víte, jak správně natřít plastová okna? Zdroj foto: Pixabay.com – kip201

Proč natírat plastová okna?

Existuje několik důvodů, proč byste mohli chtít změnit barvu svých plastových oken:

  • Změna vzhledu – Modernizace interiéru nebo exteriéru domu.
  • Oprava poškození – Sluneční záření, vlhkost a jiné vlivy mohou způsobit vyblednutí či zažloutnutí plastu.
  • Ladění s fasádou – Pokud jste provedli rekonstrukci a okna už neladí se zbytkem domu, může být nátěr snadným řešením.

Na co si dát před natíráním pozor?

Než se pustíte do práce, je důležité si uvědomit několik klíčových faktorů:

  • Typ plastu – Ne každý plast je vhodný pro nátěr. Některé druhy mají hladký povrch, na kterém barva špatně drží.
  • Povolení od výrobce – Natírání může zrušit záruku na okna, proto si předem zjistěte podmínky.
  • Správná příprava povrchu – Pokud plast není dobře připravený, nátěr se může odlupovat.
okno

Pamatujte, že ne každý plast je vhodný k nátěru. Zdroj foto: Pixabay.com – john

Jak natřít plastová okna krok za krokem

1. Příprava povrchu

  • Důkladně umyjte okna mýdlovou vodou a odstraňte nečistoty.
  • Použijte odmašťovač (např. technický benzín nebo isopropylalkohol) k odstranění mastnoty.
  • Jemně zdrsněte povrch brusnou houbou nebo jemným brusným papírem (400–600 zrnitost), aby se barva lépe přichytila.

2. Výběr správné barvy

  • Používejte barvy určené na plasty – například speciální akrylové nebo polyuretanové barvy.
  • Sprejové barvy jsou ideální pro rovnoměrný nátěr.
  • Vyberte barvu odolnou vůči UV záření a povětrnostním vlivům.

3. Aplikace nátěru

  • Pokud použijete štětec, volte jemný s hustými štětinami, abyste předešli stopám po tazích.
  • Sprejová aplikace zajistí hladší povrch bez šmouh.
  • Nanášejte tenké vrstvy a mezi nimi nechte dostatečně zaschnout (minimálně 2 hodiny).
  • Pro maximální trvanlivost aplikujte alespoň dvě vrstvy.

4. Závěrečná úprava a ochrana

  • Po zaschnutí naneste ochranný lak pro delší životnost nátěru.
  • Důležité je nechat barvu pořádně vytvrdnout (obvykle 24–48 hodin) před běžným používáním oken.

Alternativy k natírání plastových oken

Pokud si nejste jistí nátěrem, existují i jiné způsoby, jak změnit vzhled plastových oken:

  • Samolepicí fólie – Nabízí širokou škálu barev a vzorů, snadno se aplikují a v případě potřeby odstraní.
  • Renovační spreje – Rychlá úprava povrchu bez nutnosti klasického nátěru.

Stojí natírání plastových oken za to?

Natření plastových oken je skvělým způsobem, jak změnit jejich vzhled a prodloužit jejich životnost. Pokud dodržíte správný postup a použijete kvalitní materiály, můžete se těšit na skvělý výsledek. Ať už se rozhodnete pro novou barvu, nebo jinou metodu úpravy, vždy je dobré důkladně zvážit možnosti a vybrat řešení, které bude nejlépe vyhovovat vašim potřebám.

